Waffles + Mochi: su Netflix la serie per bambini con Michelle Obama

Marzo non è iniziato da molto, ma si è già rivelato un ottimo mese per gli appassionati di serie tv, grazie alle nuove uscite di Netflix. Se gli amanti della fantascienza stanno attendendo con ansia l'uscita della seconda stagione di Love, Death & Robots (leggete qui cosa pensiamo Love, Death & Robots Stagione 1), la piattaforma è riuscita ad accontentare anche gli spettatori più piccoli (e non solo), con una produzione che porta con sè un messaggio importante e che riunisce nel corso dei suoi dieci episodi molte star internazionali.



Si tratta di Waffles + Mochi, realizzata dalla casa di produzione di Michelle e Barak Obama, la Higher Ground, e disponibile su Netflix dal 16 marzo 2021. Se siete alla ricerca di un bellissimo show da guardare con i vostri figli, i vostri nipoti, o se siete semplicemente appassionati di prodotti per l'infanzia ben realizzati, non perdetevi la nostra recensione di Waffles + Mochi!





Molto più che uno show per bambini!



La serie ha inizio nella Terra del Cibo Congelato "dove il gelato non si scioglie mai e i sogni...si congelano anche loro!". Qui i migliori amici Waffles e Mochi (un incrocio tra un waffle e uno Yeti e, appunto, un piccolo mochi) hanno l'ambizione di diventare dei grandi chef, ma non c'è molto a disposizione, se non ghiaccio! Il destino sembra metterli sulla strada giusta quando il furgoncino delle consegne di un negozio di alimentari si blocca proprio accanto alla loro casa. Prima che possa ripartire, i due salgono a bordo e si trovano nel supermercato di Mrs. Obama. Impegnati in diverse commissioni in giro per il mondo, i due amici non solo conosceranno nuovi cibi, ma anche il loro valore nutrizionale e culturale, in compagnia di personalità importanti del mondo alimentare (e non solo)!



L'America porta spesso con sé un'immagine fatta di luci e ombre. Da un lato la celebrazione di una potenza mondiale e della modernità, dall'altro una politica non sempre capace di dare al cittadino ciò di cui ha bisogno, a partire dall'infanzia. L'educazione alimentare è un triste esempio di come negli Stati Uniti ci sia ancora tanto su cui lavorare per fare in modo che i più piccoli comprendano l'importanza di una dieta equilibrata. Dati e studi medici parlano chiaro: nel cruciale periodo dello sviluppo i bambini americani non ricevono un fabbisogno soddisfacente di verdura e frutta e se anche i programmi politici hanno iniziato a promuovere uno stile di vita più sano - togliendo per esempio dalle scuole gran parte dei cibi fritti e grassi - non sempre i media riescono a tenere testa a questo cambiamento, facendosi molte volte diffusori di messaggi sbagliati.



Ecco quindi che titoli come Waffles + Mochi assumono un'importanza che va al di là della loro apparente leggerezza. Pur con un tono adeguato al target di riferimento, questa serie tv può essere considerata un vero e proprio progetto di educazione alimentare, volto ad avvicinare i bambini a un variegato mondo di sapori. E non è un caso che in ogni puntata sia presente come personaggio di spicco proprio Michelle Obama, che durante la presidenza del marito ha portato avanti una strenua lotta per l'educazione nutrizionale nelle scuole e una campagna di sensibilizzazione alimentare simboleggiata dall'orto costruito sul terrazzo della Casa Bianca.



Il valore di Waffles + Mochi ha molto a che fare con la sua qualità e l'enorme impegno messo nella produzione della serie, ma va anche oltre questi primi aspetti. Questo titolo porta con sé un profondo significato socio-culturale. Ogni puntata rappresenta una vera e propria lezione nutrizionale per grandi e piccini, alla scoperta di ingredienti d'uso quotidiano, come i pomodori, le patate e il sale, ma anche più particolari, come le spezie di tutto il mondo, il miso e alcune varietà di funghi. Ma non solo. L'intento didattico non si limita alla conoscenza del cibo e delle sue proprietà, ma accoglie molte altre tematiche: la scoperta di se stessi e delle proprie origini, l'importanza dei legami, l'accoglienza delle diversità presenti nel mondo, la determinazione e l'impegno nel rimediare ai propri errori!



Una serie ben fatta, per un target non così definito

Nonostante il suo valore didattico e gli importanti insegnamenti sull'alimentazione, Waffles + Mochi rimane pur sempre una serie per bambini che va valutata anche per la sua qualità. E questa non manca affatto. I protagonisti sono pupazzi dall'aria simpaticissima che conquistano dopo pochi istanti di visione, ma questo non basta a poter definire la serie un puppet show. Questo titolo sfugge infatti alle classiche etichette, grazie a una certa complessità stilistica a cui deve gran parte del proprio fascino.

Accogliendo molte influenze da altri media (come per esempio dal film d'animazione Inside Out per la rappresentazione delle papille gustative), la serie presenta una varietà sempre stimolante per il piccolo spettatore, colorata e divertente. Abbiamo pupazzi e oggetti parlanti, ma anche inserti grafici e meravigliose illustrazioni animate, che si susseguono episodio dopo episodio con stili sempre diversi. Non mancano inoltre le interviste a bambini di varia nazionalità e a personalità influenti del mondo della cucina, nonché l'intervento simpatico di celebrità internazionali, come Rashida Jones, Gaten Matarazzo, Zach Galifianakis e molti altri (tra cui un cammeo davvero speciale!). Ogni elemento stilistico viene accompagnato da una colonna sonora suggestiva, che cala lo spettatore in un mondo fiabesco!



Vale la pena spendere qualche parola proprio sulle comparse illustri. Alcune di esse fanno parte del mondo alimentare, come Samin Nosrat dello show Netflix Sali, grassi, acidi, calore, o lo chef italiano Massimo Bottura. Altre sono invece star internazionali viste in film, serie tv e altri programmi televisivi. La scelta degli ospiti non sembra casuale: sebbene Waffles + Mochi sia palesemente un titolo per bambini, da questi dettagli emerge una scelta di target più ampia e slegata dai limiti generazionali.

In alcuni casi infatti le comparse fanno allusioni a prodotti che i più piccoli non possono conoscere (come per esempio la serie Stranger Things), come prova - decisamente importante - del fatto che la serie può parlare anche ai più grandi, portando con sé il proprio prezioso scopo didattico. Anche quando le spiegazioni si fanno più dettagliate o approfondite, ci pensano gli inserti animati e le strampalate avventure dei protagonisti a ridefinire il proprio pubblico principale, catturando l'attenzione dei bambini grazie a un tono leggero e divertente, che è il vero fulcro della serie!