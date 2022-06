What We Do in the Shadows 3 Recensione: un'altra stagione esaltante!

Anche i vampiri hanno i loro problemi personali. La terza stagione di What We Do in the Shadows lo dimostra. La serie ideata da Taika Waititi assieme a Jemaine Clement è il mockumentary che si affaccia sulla quotidianità dei famosi succhiasangue e che va avanti dal 2019 portando sul piccolo schermo le esistenze immortali dei coinquilini Nandor, Nadja, Laszlo e Colin Robinson.



Una famiglia non convenzionale tenuta saldamente insieme dal famiglio/guardia del corpo Guillermo, diventato potente alleato dei vampiri, essendo discendente della dinastia dei Van Helsing eppure ancora trattato con il poco rispetto e il poco tatto che queste creature della notte riescono a dimostrare. Ma è proprio sulla loro interiorità e sul rapporto che hanno con la società e con gli altri su cui i protagonisti andranno stavolta a riflettere, non perdendo il mordente comico che già c'era stato assicurato dopo le nostre prime impressioni su What We Do in the Shadows 3, che si riconfermano fino al finale di stagione.



Amore, vita e lavoro dei vampiri

L'andare sempre più nel particolare delle vite dei protagonisti fa del ritorno della serie su Disney+ (non dimenticate le freschissime uscite Disney+ di giugno 2022), una maniera per conciliare i disagi dell'esistenza di ogni essere umano insieme alla loro valenza fantasy e immaginifica, divertendo così per l'unione di una tradizione folkloristica come quella delle superstizioni dell'Europa dell'Est che incontrano il mondo contemporaneo.

Ma con la terza stagione, What We Do in the Shadows va riferendosi a problemi e questioni anche più ancestrali, scollegate da particolari momenti storici, bensì appartenenti da sempre alla storia degli esseri umani, in questo caso bevitori di sangue e muniti di canini. Se da una parte Nadja cerca di ricoprire con risolutezza e autorità il suo nuovo ruolo di leader del Congresso dei vampiri, dall'altra il suo co-partner lavorativo Nandor ricerca per l'intera stagione l'amore di qualcuno che possa restargli accanto. Dubbi amletici che assalgono anche il vampiro energetico Colin Robinson, il quale, al compimento dei suoi cento anni, sente il bisogno di scoprire di più sulle proprie origini e da dove discende la sua specie, aiutato da un Laszlo che da quel duo improbabile scoverà una bella e inaspettata amicizia. Anche per Guillermo What We Do in the Shadows 3 segnerà l'approfondimento di un inedito spazio all'interno della casa del suo padrone Nandor, pur avendo già subito un enorme cambiamento con la stagione precedente. Un filone narrativo che si dirama in diverse declinazioni, ma porta lo show su territori estremamente umani, pur in riferimento ai sovrani della notte. Vedere come anche un vampiro può desiderare di affermarsi, di innamorarsi, di conoscersi e di arrendersi, non trascurando nel frattempo le loro caratteristiche e peculiarità.



La scrittura affilata e ironica di What We Do in the Shadows

Pur contraddistintasi per i suoi toni da sitcom, che ripercorrono in tutto e per tutto il genere comico sia per contenuto che per durata delle puntate, la serie continua col suo impianto da trama verticale che apre e chiude di volta in volta i vari episodi, ma tratteggiando un racconto che dal suo inizio prevede uno sviluppo in orizzontale, il quale crea un tappeto unico per la narrazione. Un divertimento che si sviluppa quindi sia nella presa singola delle puntate, che ironizzano con causticità su temi come l'amore e il sesso, i costumi e le usanze vampiresche, sia in un quadro più grande che alla terza season crea rimandi e storyline allargate che immettono ancora di più il pubblico nel mondo di What We Do in the Shadows.

Un prodotto seriale tra i più ironici del panorama moderno, affilato come i denti dei suoi protagonisti e letale nelle battute e negli sketch che stendono ogni volta lo spettatore. Una genialità che mescola credenze e lato comedy, in cui la scrittura e la composizione dello show dimostrano un'acutezza entusiasmante e sferzante. Un nonsense che coesiste perfettamente con licantropi, vampiri che vogliono diventare umani e sirene metà donne e metà galline. Il gotico che non è mai stato così sofisticamente idiota, azzannandoci e colpendoci proprio per questa sua natura.