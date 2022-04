Wolf like me Recensione: una dramedy tra amore e fantasy su Prime Video

Wolf like me, nel catalogo di aprile 2022 delle serie di Prime Video, ha un'atmosfera sospesa e surreale fin dal principio. Scritta e diretta da Abe Forsythe, la storia vede come attori Isla Fisher e Josh Gad, ottimi interpreti solitamente relegati a ruoli da caratteristi o secondari, che per l'autore australiano si fanno invece protagonisti di un prodotto tra rom-com, drama e fantasy. Una scelta di casting già peculiare viste le parti solitamente proposte a Gad e Fisher (recuperate un cult delizioso con Isla Fisher come quello di cui parliamo nella nostra recensione di I Love Shopping) , che vanno inoltre approcciandosi ad un progetto che li vede quasi lontani dalla solita confort zone che è possibile tracciare ripercorrendo la loro carriera, mostrando l'avventurarsi degli interpreti in un racconto in cui sicuramente a prevalere è l'aspetto della commedia, ma che ricerca in Wolf like me anche un discreto approfondimento sulla perdita e l'accettazione.



I segni dell'universo

Riflessione che entrambi i ruoli devono affrontare. E davanti a cui, anzi, vengono messi secondo segnali e coincidenze che hanno di fondo il sentore del destino. Come loro anche la giovanissima Emma di Ariel Donoghue, nella serie figlia di Josh Gad, entrerà nell'equazione cosmica da risolvere e che vede i protagonisti condotti insieme su uno stesso cammino. Una conoscenza che porterà uomo, donna e bambina a dover gradualmente abbandonare le difese di segreti e aspirazioni che puntano comunque tutti ad una sola direzione: quella del poter trovare sulla Terra qualcuno con cui poter essere completamente se stessi, anche quando significa trasformarsi due o tre volte al mese in un lupo mannaro.

È l'elemento dell'horror declinato nella più tenera delle trovate narrative che Wolf like me ricalca e che infetta l'esistenza umana del personaggio di Isla Fisher, costretto ad allontanarsi da qualsiasi persona le fosse cara in una vita precedente per poter tenerla al sicuro da quella sua irreversibile, terrificante trasformazione. Ed è una porta in acciaio che separa la donna che con la luna piena muta la propria pelle, dal mondo esterno. Una divisione che, pur non con maledizioni, incantesimi o morsi di strani animali, ha fatto parte dell'esistenza del Gary di Josh Gad, bloccato dietro ad un muro innalzato dopo la morte della moglie madre di sua figlia, da cui non si è mai ripreso.



Un racconto dolce e bizzarro

Ognuno rinchiuso nella propria prigionia, con la piccola Emma riversa su se stessa e incapace di comprendere come poter esprimere appieno i propri turbamenti, l'incrocio del trio sbloccherà i lucchetti dei personaggi in una combinazione che vedrà entrare l'uno nell'interiorità dell'altro.

Una connessione che il racconto desidera far percepire come sopraggiunta da un desiderio più grande, come se l'universo avesse deciso di prendersi cura di questi suoi abitanti tristi e danneggiati riparandoli con l'affetto e l'empatia che sono in grado di condividere e scambiarsi reciprocamente. Un pensiero delicato quello di una serie che si stende con umanità pur nel descrivere ciò che di inumano accade alla sua protagonista, traducendo la metamorfosi di Mary nel personale mostro che ognuno custodisce al proprio interno e che non vuole mostrare. Quel lupo mannaro che nutriamo nel momento in cui assecondiamo la sua furia e il suo delirio e che, nella metafora di una vulnerabilità di cui non vogliamo rendere nessuno partecipe, sentiamo di poter far venire fuori solo davanti a coloro di cui veramente ci fidiamo.Wolf like me è l'abbracciare il passato e il presente della propria esistenza per metterlo, con tutte le precauzioni del caso, nelle mani di un'altra persona con una dolcezza rassicurante e una scrittura semplice seppur efficace. È il voler tornare ad essere felici non sacrificando ciò che di bello esiste e a cui si sente di dover rinunciare. Sono gli astri, il fato, le congiunzioni dei pianeti che ci mettono sulla stessa strada di qualcun altro. Quel qualcuno che, anche con del pelo di troppo e la voglia di sbranare galline o capre vive, sappiamo essere quello giusto.