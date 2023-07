XO, Kitty recensione: un'adolescenza piena di cliché

Tratto dai film Tutte le volte che ho scritto ti amo, XO, Kitty è lo spin-off diretto di una storia che ha saputo appassionare tantissimi adolescenti in tutto il mondo. Questa volta, però, l'intento primario è quello di spostare il punto di vista della storia su Kitty Song Covey, la sorella più piccola della protagonista al centro delle pellicole, delineando una narrazione che si serve della leggerezza spensierata per raccontare una storia dal tono giocoso e scanzonato, avvalendosi di tutti i cliché del caso. Lo show ha avuto molto successo su Netflix, ma forse non tanto quanto ne avranno le serie Netflix di luglio 2023.



Una sorpresa inaspettata

Rapita dall'amore a distanza per il suo fidanzato coreano Dae (Minyeong Choi) e desiderosa di conoscere il passato di sua madre, Kitty Song Covey (Anna Cathcart) decide di candidarsi per una borsa di studio presso la Korean Independent School of Seoul, Kiss, così da ottenere entrambe le cose.

Dae, infatti, è uno studente proprio in quella scuola, così come lo è stata sua madre in gioventù. L'incipit di XO, Kitty è quindi estremamente classico: spinta dal romanticismo verso il presente e il passato, la sedicenne riesce a trasferirsi da Portland in questo prestigioso istituto per fare una sorpresa al suo ragazzo. Quello che avrebbe dovuto essere un idillio d'amore si trasforma ben presto in un dramma adolescenziale, poiché Dae si è recentemente fidanzato con Yuri (Gia Kim) senza dirlo a Kitty durante le loro conversazioni a distanza. A quanto pare, però, c'è molto di più dietro a questa relazione, una vera e propria trovata mediatica orchestrata dai ricchissimi genitori di Yuri per nascondere i problemi familiari e lavorativi, cercando di migliorare la propria immagine e proteggere gli affari futuri.



Così, Kitty si ritrova da sola e lontana dalla sua famiglia. È all'oscuro degli inganni che stanno accadendo intorno a lei, così come di alcuni segreti legati alle persone che la circondano. Nonostante soffra per la situazione, la scelta di rimanere innescherà una serie di eventi legati alle sue emozioni e al passato della madre, molto più interessanti di quanto avesse mai immaginato.



Un classico del genere

La trama e la struttura di XO, Kitty sono estremamente fedeli a tutti i cliché tipici dei teen drama come Gossip Girl o Zoey 101 (una struttura del genere l'abbiamo recentemente ritrovata nel nostro first look di Gossip Girl). La vicenda principale si svolge in un ricco istituto elitario in cui lo studio è quasi altrettanto importante della reputazione stessa. Qui gli studenti provenienti da tutto il mondo cercano di superare vari test e di stare al passo coi rigidi programmi dei professori, mentre i tormenti sentimentali tipici dell'età cominciano a prendere il sopravvento. Questa serie TV, infatti, non si discosta molto da molti altri prodotti che seguono lo stesso schema. Al centro della storia troviamo questi giovani e ragazzi impegnati nel comprendere quale sia la loro strada, affrontando i primi amori e altri dilemmi emotivi.

Mentre Kitty cerca di capire cosa sta succedendo a Dae, ci vengono presentati anche gli altri protagonisti, aprendo le porte a una storia corale che riflette sull'identità, sull'amicizia e sul percorso di crescita di ogni personaggio coinvolto. Nonostante la scrittura risulti altalenante in alcuni momenti, prediligendo una leggerezza spensierata rispetto a tutto il resto e presentando svolte un po' affrettate e improvvisate (chi è abituato ai teen drama noterà alcuni momenti tipici del genere), resta affascinante notare un certo impegno nel delineare il contesto culturale in cui tutto si svolge. Gli episodi procedono rapidamente introducendo molti elementi e riflessioni tipiche dell'adolescenza, cercando di sfruttare il contesto e le sue tradizioni (almeno alcune di esse) per costruire una narrazione un minimo più profonda.



Distaccarsi dal resto?

Uno degli aspetti più interessanti di XO, Kitty risiede proprio nel suo essere inclusiva e nell'attenzione che presta a tutti i possibili dubbi che possono affliggere le persone durante l'adolescenza (un ragionamento del genere l'abbiamo affrontato anche nella recensione di Heartstopper). Partendo da questo presupposto, la serie costruisce una narrazione in cui passato e presente si fondono in una storia dai tratti classici, arricchita da una serie di trovate e misteri che sanno sicuramente come tenere incollati allo schermo.

Nonostante le sue potenzialità, questa serie tv non sorprende se confrontata con la moltitudine di prodotti simili, sebbene vada riconosciuto che ha un certo tipo di carattere che cerca di distinguerla un minimo. Lo studio, l'amore e i tormenti giovanili sono elementi che abbiamo visto in numerosi altri lavori, recenti e passati, che si muovono sulla stessa linea. Il punto di svolta, o comunque di differenziazione, che contraddistingue XO, Kitty è proprio il suo contesto e il modo in cui si fonde con molte dinamiche che abbiamo già incontrato altrove. La Corea ha un certo appeal, così come il suo sistema scolastico e le molteplici norme socio-culturali pronte a sovvertire gli sviluppi più ovvi, aggiungendo una fascinazione di fondo che svecchia qualcosa di già noto, pur rimanendo sempre familiare in molte cose.