Y L'Ultimo Uomo Recensione: un grande rimpianto per Disney+

Doveva essere una sorta di evento l'arrivo dell'adattamento dei comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra per il piccolo schermo. Dopo un decennio di tentativi, cambi ai vertici e nel cast, finalmente Disney+ riusciva ad offrire ai suoi abbonati una serie post-apocalittica che portava con sé un concept interessante e dalle elevate potenzialità.



In Y: L'Ultimo Uomo per qualche ragione tutti gli esseri umani di sesso maschile, portatori quindi del cromosoma Y, finiscono per estinguersi, condannando l'umanità stessa all'estinzione, in un mondo abitato da sole donne. Misteriosamente, l'ultimo uomo a rimanere in vita, insieme ad un esemplare maschio di scimmia cappuccino, è Yorick, figlio di una deputata della Casa Bianca divenuta Presidente degli Stati Uniti dopo l'apocalisse. Per evitare che il potere frani sotto le accuse di complotto e per trovare una soluzione al disastro, Yorick si imbarca in una missione segreta che lo porterà ad attraversare l'America per salvare l'umanità. O così dovrebbe essere.



Corsa per la salvezza

Non sorprende la cancellazione di Y L'Ultimo Uomo. Sulla carta tutto appare accattivante e appetibile - dopotutto le nostre prime impressioni su Y L'Ultimo Uomo lasciavano la porta aperta ad un giudizio potenzialmente positivo -, peccato che il prosieguo dello show (a proposito, avete già messo gli occhi sulle serie Disney+ di gennaio 2022?), si sia rivelato una conferma di tutti gli aspetti negativi che affliggono la produzione FX.

C'è un situazionismo diffuso nell'incedere del minutaggio e degli episodi in Y: The Last Man; un situazionismo che troppo spesso si rivela fine a se stesso, senza apportare una sostanziale evoluzione non solo all'ordito narrativo ma, cosa altrettanto grave, all'arco di sviluppo dei personaggi. Non fraintendete, le intenzioni ci sono, ma seguono un percorso troppo compassato e con un piglio decisamente naïf che prende il sopravvento nella caratterizzazione stessa di questo mondo alla deriva, tradendo tutte le premesse imposte dal prologo. A mancare è soprattutto una coesione interna che amalgami in modo sostanziale e armonico i vari elementi dell'opera, a partire dal concept stesso che permetteva di declinare in chiave esclusivamente femminile tutti i dettami del genere post-apocalittico (e non bastano certo le gradite sfumature sulla transessualità a risollevarne le sorti).



Ci sono effettivamente buoni frangenti nei quali tutto ciò avviene dignitosamente, soprattutto verso gli ultimi capitoli, ma ciò non basta a riassestare un tessuto drammaturgico sfilacciato, che semina indizi e spunti in maniera capillare senza mai riuscire a rendere in maniera organica la sua natura e le sue peculiarità, preferendo appoggiarsi ad un insieme di eventi e situazioni già viste in molte altre serie simili, ma non riuscendo a replicarne l'effetto con lo stesso successo, proprio in virtù del fatto che si perde facilmente il focus sul cambiamento in atto e sull'urgenza che questo dovrebbe portare nell'incedere degli eventi.



Un futuro segnato

A complicare la situazione troviamo un cast disomogeneo che cade vittima di due fondamentali errori di valutazione: uno in fase di scrittura e uno in fase di casting. Le crasi tra questi due singolarità rende meno stabile il già precario castello di carte costruito con sforzo dagli autori dello show, minandone le fondamenta.

Il caso esemplare, che a tutti gli effetti assume valenza di falla critica nel sistema, è il personaggio di Yorick, la cui evoluzione può candidamente dirsi nulla o poco più. Egoista, fanciullesco, senza prospettive, né arte, né parte, il viaggio di questo atipico eroe non esce mai dalla caratterizzazione di escapologo amatoriale ferito nei sentimenti data nel primo episodio, prima che il destino del mondo faccia il suo corso. Nemmeno di fronte alla responsabilità planetaria che grava sulle spalle assistiamo ad una presa di coscienza effettiva da parte di Yorick, la cui trascurabilità non è certo superata dall'interpretazione di Ben Schnetzer, che è bravissimo nel rendere la vacuità drammaturgica del suo personaggio, ma che proprio per questo non fa che aggravare la situazione senza alcun contributo significativo alla messinscena. Ci prova Ashley Romans, fredda e decisa nel ruolo di un Agente 355 sotto la cui scorza coriacea si nasconde un trauma con il quale in parte riusciamo ad empatizzare nel corso dei vari flashback mostrati negli episodi.



Anche in questo caso, però, non siamo quasi mai in grado di sospendere veramente l'incredulità di fronte alle azioni e alle vicende di questi interpreti e dei loro protagonisti, diluiti nel situazionismo che analizzavamo poc'anzi, che non lascia a sua volta spazio ad una evoluzione definita dell'ordito per quanto concerne le sorti di Yorick e compagni e, di conseguenza, dell'umanità stessa.

Perché c'è una mancanza di prospettive nel delineare il percorso dei nostri eroi, che viene puntellato da ogni sorta di ponteggio narrativo atto ad espandere il ruolo e l'importanza delle figure secondarie, dimenticandosi del cuore stesso del suo racconto, o scegliendo volontariamente di ignorarlo, in una sorta di esercizio di stile che gioca su una messinscena curata, che nasconde a sua volta più di un'ingenuità soprattutto in alcuni aspetti della scenografia, quando cerca a tutti i costi di inscenare alcuni elementi del mondo post-apocalittico.