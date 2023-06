Yellowjackets 2 recensione: una seconda stagione all'altezza?

La prima stagione di Yellowjackets su Sky e NOW riuscì non solo a far breccia nel pubblico, ma dimostrò anche che è ancora possibile distinguersi dalle tante serie in circolazione, e lo fece giocando su una storia sicuramente non originalissima per quanto riguarda le premesse, che però si rivelò capace di conquistare grazie alla splendida caratterizzazione delle sue protagoniste ed un'atmosfera tesa e cupa che funzionava ed esaltava una narrazione assolutamente intrigante. I nuovi episodi decidono di ripartire dal finale che aveva chiuso le puntate precedenti, e tutto è dunque più o meno come l'avevamo lasciato, anche se inizia a prendere sempre più spazio il lato disturbante dei personaggi, in una storia che progressivamente priva le protagoniste della loro umanità, lasciandole vittima di impulsi primitivi e del loro istinto di sopravvivenza.



Le ombre del passato

In riti e cerimonie pagane, il sangue spesso andava a sacralizzare l'atto che si stava performando, come ad esempio in unioni che divenivano quasi eterne proprio mediante l'utilizzo del sangue.

Come scrivevamo nella recensione di Yellowjackets, nella prima stagione avevamo assistito ad un rito di passaggio delle protagoniste, una trasformazione verso una forma primordiale che, in sintonia rispetto alla natura selvaggia circostante, aveva fatto abbandonare momentaneamente la loro forma umana rendendole preda dei loro impulsi più primitivi, ed in questa nuova season avviene un altro passaggio importante, non un vero e proprio rito, ma una scelta che segnerà le ragazze per sempre, e che vedrà nel sangue la creazione di un legame oscuro sia tra loro, che tra passato e presente. Tornando al rito di passaggio del precedente ciclo di episodi, questo era stato senza dubbio un momento cruciale della storyline ambientata nel passato, mostrandoci come le Yellowjackets stessero cercando la sopravvivenza in quel luogo sperduto, adattandosi al mondo selvaggio nel quale erano letteralmente precipitate dopo la caduta dell'aereo. Nell'arco narrativo del presente, vedevamo invece le conseguenze di ciò che le donne avevano fatto, mostrandoci i problemi che quest'ultime si portavano dietro, soprattutto sul piano mentale.



Arrivando a questa seconda stagione, veniamo nuovamente messi davanti ad un racconto che va a dividersi in due percorsi separati: uno negli anni '90, nel quale seguiamo le protagoniste sperdute nella foresta, rifugiate in una casa in legno poco rassicurante, e un'altra storyline nel presente, dove prosegue l'intreccio che le vede in situazioni alquanto diversificate, che però vanno poi a ricongiungersi in un filone principale che porta avanti l'intera vicenda.



Nello specifico, nei nuovi episodi seguiamo gli sviluppi dell'omicidio avvenuto nella season precedente, e da una parte abbiamo quindi Shauna (Melanie Lynskey) intenta ad insabbiare il tutto facendosi aiutare dal marito Jeff (Warren Kole), mentre Misty (Christina Ricci), Taissa (Jasmin Savoy Brown) e Natalie (Sophie Thatcher) mantengono il silenzio cercando di reagire ad un presente che in realtà non riescono a vivere fino in fondo, mostrandoci continuamente il legame con abitudini e lati oscuri che si erano sviluppati dopo l'incidente aereo.

Una costante di tutta la vicenda principale è dunque rappresentata dal lato selvaggio e a tratti disumano che le donne si portano dentro dopo la metamorfosi della stagione precedente; un aspetto che qui viene ulteriormente approfondito, visto che nella linea temporale del passato vediamo un'ulteriore trasformazione che porta le ragazze e Travis (Kevin Alves) a lacerare altri pezzi della poca umanità che la foresta gli ha lasciato preservare, in uno sviluppo che conduce la storia su binari sempre più oscuri. In tutto questo, anche la foresta stessa divene sempre più una sorta di essere vivente, unendo credenze che richiamano da vicino quelle pagane e mostrandoci un ambiente vivo che plasma le ragazze, trasformandole.



Qualche intoppo

Andando ad esaminare i tanti elementi messi sul piatto da questa seconda stagione, possiamo dunque confermare la bontà del titolo e la sua capacità di intrattenere e coinvolgere grazie anche - e soprattutto - all'ottima caratterizzazione dei personaggi principali, che col passare degli episodi mostrano sempre di più il male che a lungo hanno tenuto dentro. Detto questo, vanno però segnalati alcuni problemi che iniziano a farsi strada, tra i quali una ripetitività di fondo abbastanza evidente che contagia sia il passato che il presente.

Ovviamente, questa sorta di routine va anche a normalizzare atteggiamenti che poi diventano parte del carattere delle protagoniste, ed è dunque funzionale, ma è indubbio che più Yellowjackets va avanti, più fatica a sorprendere, ed è quindi costretta ad alzare l'asticella sulla portata degli atti che vengono messi in scena e animano il racconto. La ventata di freschezza che si respirava nella scorsa stagione ci lascia ad un prosieguo non sempre in grado di regalare le stesse emozioni, anche se ciò non toglie che la storia continui a risultare affascinante.



Per quanto riguarda i due archi temporali, da una parte abbiamo un passato intrigante ma non sorprendente come nella prima season, mentre per ciò che concerne il presente assistiamo ad alcune svolte potenzialmente importanti, ma esattamente come in precedenza non sempre ciò che viene raccontato cattura, anche perché il modo in cui l'indagine principale si risolve sul finale non è sicuramente dei migliori, anche se va segnalata l'aggiunta di Walter, interpretato da Elijah Wood, che regala qualche siparietto simpatico e aiuta a smorzare i toni di alcuni passaggi.

E, prendendo proprio in esame il finale, in questo caso si è puntato molto sul creare un ponte per un'ipotetica terza stagione, andando però a chiudere in modo un po' superficiale tutto ciò che è stato portato avanti nei passati episodi (nonostante sia già stato annunciato un episodio bonus di Yellowjackets prima della terza season). Yellowjackets ha indubbiamente ancora la capacità per intrattenere e colpire, anche grazie ad una grande cura generale di ogni aspetto, sia sul piano estetico che sonoro, ma la forza trainante degli inizi sta iniziando a scemare, e a nostro parere non sarà semplice gestire gli sviluppi futuri di un racconto di pregevole fattura che rischia di aver già svelato ciò che aveva da mostrare.