Yellowstone 5 Parte 1 Recensione: l'ultima sfida per i Dutton

Parlando di Yellowstone potrebbero saltare fuori tematiche legate al progresso, all'ambiente, e a quello stile di vita che appartiene ad un mondo che sembra non essere più compatibile col presente, ma la realtà è soltanto una, ovvero che Yellowstone è semplicemente la famiglia Dutton. Anche per questo, pensare che dopo tanti anni Yellowstone si concluderà dopo la quinta stagione a causa del possibile addio di Kevin Costner è un colpo al cuore non indifferente per i fan, nonostante gli spinoff in lavorazione che potrebbero rappresentare il futuro del titolo. E parlando di quinta season, dopo la conclusione del primo blocco di episodi su Sky e NOW, ora cercheremo di analizzare quello che lo show ci sta lasciando, in un ultimo viaggio che speriamo non venga compromesso dalle vicissitudini che stanno caratterizzando il dietro le quinte del progetto.



Nubi all'orizzonte

Nella nostra anteprima di Yellowstone 5 avevamo sottolineato come la serie fosse ripartita dal suo cuore pulsante, ovvero i rapporti interni alla famiglia Dutton, e dopo la conclusione di questa prima parte non possiamo che confermare quanto scritto.

Certo, molti forse potrebbero storcere il naso davanti ai ritmi dilatati che sembrano avvolgere questa season, ma in realtà quello a cui abbiamo assistito è semplicemente l'essenza alla base di Yellowstone, e non sorprende la scelta degli autori di dare ancora più spazio al ranch e ai suoi protagonisti rispetto al passato. Ovviamente, non sappiamo se la creatura di Taylor Sheridan e John Linson fosse stata pensata per concludersi dopo questa quinta stagione, e rimane dunque un grosso dubbio su quello che ci aspetta nel decisivo blocco di puntate, quando inevitabilmente potrebbe esserci molto meno spazio per il ranch, in favore di risposte che per forza di cose dovranno essere date. Nel frattempo, possiamo soltanto confermarvi che ogni elemento è al suo poste e gli intrighi di famiglia si fanno sempre più centrali. Infatti, dopo un inizio che ci aveva mostrato i primi accenni di sfida tra Beth (Kelly Reilly) e Jamie (Wes Bentley), ora assistiamo ad un vero e proprio scontro che non si limita alle minacce verbali, e che potrebbe sfociare in qualcosa di molto più importante.



Anche l'antipatia di John per la politica viene rimarcata in quasi ogni episodio, mentre lo stesso Jamie trama alle spalle del padre, cercando di guadagnarsi quello spazio politico al quale John non è minimamente interessato. Intanto, come detto, il ranch è sempre più una costante e non solo per mostrarci la vita quotidiana dei cowboy, ma divenendo anche una sorta di luogo di potere dove vengono prese decisioni e dal quale la famiglia trae la sua forza, anche se le distese dei Dutton iniziano a mostrare qualche crepa nel terreno, e i problemi finanziari che ne derivano sono il preludio ad un temporale che presto potrebbe scatenarsi su John e Beth.



I personaggi al centro di tutto

In apertura avevamo accennato le tematiche che emergono nel corso della narrazione, ma vedere Yellowstone come una serie incentrata su quest'ultime potrebbe portarvi a cadere in errore. Infatti, ci teniamo a sottolineare che tutto è comunque in funzione dei protagonisti e di una chiara idea politica contro il progresso, lontana però dagli echi di molti movimenti contemporanei che spesso vengono dipinti in modo stereotipato.

La battaglia animalista di Summer (Piper Perabo) ne è un chiaro esempio, e quest'ultima viene trasformata quasi in una caricatura. Anche l'idea della difesa del territorio non è fatta in nome dell'ambientalismo in senso stretto, ma come protezione per il ranch e per i suoi animali, in una visione che, seppur in contrasto rispetto allo sfruttamento turistico, ci pone comunque davanti ad un territorio che è sempre al servizio dell'uomo, ed in questo caso dei Dutton. Passando ai personaggi, si evidenziano ruoli precisi, tra John che è l'autentico volto della lotta al progresso (portata al limite dal suo atteggiamento verso la burocrazia e la politica), in contrasto rispetto a Jaime, vero volto della modernità e dei cambiamenti che minacciano lo stile di vita dei cowboy del Montana. Inoltre, sullo sfondo assistiamo anche a qualche piccolo spezzone inerente alle riserve, rappresentate da Thomas Rainwater (Gil Birmingham) e da un nuovo personaggio che potrebbe prendere piede nei prossimi capitoli, ovvero Angela Blue Thunder (Q'orianka Kilcher). I temi in gioco sono dunque tanti, ma ognuno è il riflesso dei personaggi principali di Yellowstone, e quando questi vengono portati in scena da figure esterne alla famiglia come nel caso di Summer, non sempre tutto fila liscio, e spesso si cade nello stereotipo.



Problemi ricorrenti

Yellowstone ha tutto sommato tante frecce al suo arco, e la scelta di abbracciare un ritmo più sostenuto del solito è chiaramente in favore di un ulteriore approfondimento dei rapporti tra i protagonisti, bilanciando gli scontri familiari e lo spazio dato al ranch, e regalando anche un maggiore respiro agli stessi cowboy, i quali erano stati forse messi un po' da parte nelle ultime stagioni. Ovviamente, però, questa è una scelta coi suoi risvolti negativi, come possiamo notare soprattutto sul lato dei villain e delle dinamiche che li coinvolgono.

Dopo cinque season, infatti, sarebbe lecito aspettarsi qualche sforzo in più, e invece ci troviamo nuovamente di fronte ad una minaccia che per modalità e archi di sviluppo non solo è simile al passato, ma risulta anche meno convincente, soprattutto per l'ennesima trappola che vede sempre il solito personaggio importante coinvolto. Inoltre, siamo costretti a sottolineare nuovamente l'ennesima decisione di puntare tutto sulla tragedia per quanto concerne Kayce (Luke Grimes) e Monica (Kelsey Chow), dopo che quest'ultima nelle passate stagioni era stata per larghi tratti l'anello debole della famiglia, caratterizzata solo da drammi.



Ora, dobbiamo purtroppo prendere atto del fatto che anche Kayce sembra subire lo stesso destino, sempre più vicino alla moglie e, conseguentemente, indebolito e quasi appiattito in una storyline che speriamo possa rinascere in vista del finale. Considerando la scelta di rallentare la narrazione e dare più spazio alla quotidianità del ranch, verrebbe da pensare che nei piani iniziali questa non dovesse essere la stagione finale, anche se ci sono alcune situazioni piuttosto esplosive che molto probabilmente scateneranno il caos in futuro, per una serie che si dimostra nuovamente di buon livello, pur cadendo sempre negli stessi errori, in attesa di una conclusione che avrà sulle sue spalle un peso non indifferente.