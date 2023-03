You 4 Parte 2 Recensione: la quarta stagione rivoluziona la serie Netflix?

A distanza di un mese dal rilascio della prima parte della quarta stagione, i nuovi episodi di You 4 approdano finalmente su Netflix, assieme alle altre serie Netflix di marzo 2023, esaudendo la curiosità degli spettatori. Dopo una serie di puntate in cui Joe Goldberg - lo stalker killer protagonista di questo titolo, interpretato da Penn Badgley - è passato dall'essere carnefice a vittima, i nuovi capitoli evolvono ulteriormente questa dinamica, regalando agli abbonati dei notevoli colpi di scena, ma anche qualche scelta che fa storcere un po' il naso. Prima di svelare il verdetto definitivo su questa stagione, vi ricordiamo che nell'articolo saranno presenti spoiler.



Ci avevamo quasi creduto

Il matrimonio fallito con Love (Victoria Pedretti), ha portato Joe a ucciderla e a fingersi morto nell'incendio della loro casa. Cercando di intraprendere una nuova vita a Londra, l'uomo è riuscito a farsi assumere come professore di letteratura e ha iniziato a frequentare i salotti dell'upper class londinese, entrando in contatto con una schiera di personaggi ricchi, viziati e pieni di problemi.

Ma un killer ha iniziato a mettere a repentaglio l'illusione di stabilità che Joe si è creato, facendolo inizialmente dubitare della propria innocenza e instaurando con lui un legame pericoloso. La scoperta dell'identità dell'assassino apre una serie di nuove problematiche, dalle quali Joe si deve districare per non dire per sempre addio alla propria nuova vita. Ma le cose non sono sempre come sembrano... Nella recensione della prima parte di You 4 abbiamo visto un cambio di formula interessante e convincente, con un Joe preso di mira da un misterioso killer. Nella seconda un ulteriore cambio di rotta spiazza, sia in positivo che in negativo. Un personaggio portato avanti per anni in una produzione seriale (che sia visiva, videoludica o letteraria) dovrebbe essere il frutto di un'evoluzione potente, fatta di successi e insuccessi, di sbagli e di occasioni di crescita, capace anche di cambiare completamente le carte in tavola senza necessariamente tradire il proprio modo di essere.



Con Joe Goldberg qualcosa di simile sembrava essere stato fatto proprio in questa quarta season, che mette in discussione le abitudini tossiche del protagonista per portare in scena un cambiamento notevole, ma piuttosto credibile. Dopo aver compreso che cambiare vita significa lasciarsi alle spalle molto più che il proprio passato e la propria identità, Joe - in risposta a precisi eventi - si è mosso sullo schermo per combattere la sua stessa natura, sempre che di natura si possa parlare, dato che abbiamo visto nelle scorse stagioni che le abitudini dell'uomo sono la conseguenza di un'infanzia difficile.

Ben accolto da critica e spettatori, questo cambiamento ha condotto fino al vero e proprio colpo di scena della stagione, che rimette in discussione tutto il percorso fatto dal personaggio di Joe, tanto che quest'ultimo vede sgretolarsi in poco tempo tutti i progressi fatti per non commettere più omicidi. Il modo in cui questo avviene - che non sveleremo per non fare troppi spoiler - per certi versi lascia a bocca aperta e intrattiene, ma per altri lascia l'amaro in bocca, di fronte a quella che è a conti fatti un'evoluzione a metà.



You 4 si fossilizza nelle stesse dinamiche di sempre

Le diverse stagioni di You hanno dimostrato una qualità altalenante, tra scelte interessanti, dinamiche ripetitive, un po' di noia e qualche svolta poco credibile. Con la quarta abbiamo assistito a un risollevamento interessante, dato da un'adeguata qualità tecnica, da una regia capace di intrattenere e un buon livello di recitazione, capaci talvolta di distogliere l'attenzione da alcune incongruenze e da situazioni poco credibili.

A rendere piacevole questa season è stata, inoltre, la ventata di novità apportata dal nuovo ruolo di Joe. Da serial killer ossessivo, l'uomo si trasforma suo malgrado in un improbabile detective, nel tentativo di non attirare su di sé l'attenzione della polizia e di non farsi accusare dei delitti di quello che viene soprannominato il "killer mangia ricchi". Nei panni di un novello Sherlock Holmes, il protagonista riesce finalmente a trovare un modo più costruttivo di mettere in pratica le proprie capacità di osservazione, di deduzione e di insabbiamento, riuscendo perfino a proteggere le nuove figure che entrano a far parte della sua vita. Questo fino alla svolta presentata dall'episodio 7, un colpo di scena tutto sommato affascinante che permette allo spettatore di compiere un viaggio nella menta disturbata di Joe, ma che lo costringe anche a rimettere in discussione tutto ciò che è stato mostrato finora.



Ma è proprio a questo punto che la serie inizia a camminare sul filo di un rasoio, in bilico tra l'evoluzione fruttuosa di un personaggio fortemente negativo e la ricaduta in schemi narrativi ripetitivi. Come sottolinea la studentessa di Joe, Nadia (Amy-Leigh Hickman), l'uomo è un ossessivo che non riesce a "lasciare andare" nulla, un atteggiamento che in effetti si potrebbe additare alla serie stessa, che rischia a ogni stagione di arrancare a causa di svolte sempre simili tra loro e personaggi che si rivelano quasi sempre più distruttivi di ciò che sembrava all'inizio.

Di fronte alla soggettività di spettatori e critica, la quarta stagione di You potrebbe raccogliere riscontri diversi, dividendo i pareri tra coloro che apprezzano una narrazione fedele al personaggio di Joe e coloro che invece avrebbero preferito scelte più risolutive, capaci di portare il protagonista più vicino a una redenzione o, quanto meno, di riconoscere in via definitiva di avere un disturbo pericoloso per il prossimo.



Ma c'è una vena di orgoglio e autocompiacimento nel modo in cui Joe abbraccia il proprio lato oscuro e compie ancora una volta le scelte sbagliate, più simile a una celebrazione romantica e poetica del villain che a una disamina matura e non giustificante delle sue azioni, approccio che abbiamo invece sottolineato nella recensione di Dahmer. In questo modo il protagonista tiene sì fede al proprio animo (se questo sia narrativamente giusto o meno lo vedremo in futuro), ma porta anche lo show a correre un rischio enorme: quello di non sapere più che pesci pigliare.