Yu Yu Hakusho Recensione: Netflix arranca ma supera la prova del nove

Mentre la nostra attenzione era tutta rivolta verso l'adattamento live-action di One Piece (e qui eccovi subito la nostra recensione di One Piece su Netflix), per ovvie ragioni al centro di rumor e discussioni nei mesi precedenti al suo debutto (da vero dispotico detentore di tutto l'hype dei fan dell'opera e degli anime in generale), con passo felpato si faceva strada un'operazione analoga passata un po' in sordina sia per la fragorosa risonanza dell'affaire One Piece, sia per una produzione, sulla carta, meno ambiziosa.



Siamo sicuramente lontani dal budget hollywoodiano della serie di Eiichiro Oda (difficile tenere testa ai 144 milioni di dollari spesi per produrre One Piece), c'è un abisso pure fra la campagna promozionale dedicata alla serie su Luffy & Company e quella, quasi assente, dell'opera di Yoshihiro Togashi, ma con Yu Yu Hakusho Netflix supera (con qualche riserva) la prova del nove, dimostra di aver appreso dai propri errori (Death Note prima, Cowboy Bebop poi) e prosegue un discorso ben imbastito diversificando il carattere della produzione ma mantenendo alta la qualità tecnica. Intanto vi lasciamo anche tutto quello che dovete sapere sul live-action di Yu Yu Hakusho.



Il dono (o incubo) della sintesi

La serie prodotta da Robot Communications, con uno staff produttivo e un cast interamente nipponico, è una grande occasione per infondere nuova linfa vitale ad un'opera messa in ombra dal fratello minore (e celebre) Hunter x Hunter, troppo spesso trascurata nella sua componente prototipica (è un vero punto cardine per la definizione di alcuni topoi dello shonen moderno) e decisamente meritevole di esser riportata in auge.



Yusuke Urameshi è un teppistello tanto valido nel fare a botte quanto incapace di starne alla larga, evita i guai ma li ritrova girando l'angolo, sembra vivere oscillando tra l'apatia inerte e l'arroganza spudorata. Eppure, Yusuke ha cuore e sotto l'armatura tutta burbera e ribelle (la divisa scolastica sempre sbottonata a gridarne l'anarchia) nasconde una grande bontà d'animo. Non può tirarsi indietro, allora, quando deve intervenire per mettere in salvo un bambino a costo della propria vita. In uno stato sospeso tra l'aldilà e la dimensione terrena, la traghettatrice Botan e il potente Piccolo Enma gli profilano una condizione per tornare in vita: diventare uno spirit detective.



Quella portata avanti è un'operazione profondamente diversa dal caso One Piece. Yu Yu Hakusho ha più fretta di raccontarsi e una minore disposizione alla serializzazione prolungata, complice non solo una longevità neanche lontanamente paragonabile ("solo" 112 episodi per l'anime di Studio Pierrot), ma anche un'accoglienza da parte del pubblico meno soggetta a previsioni, che scoraggia un investimento e una programmazione importanti. È per questo che la serie si accorcia e si stringe, sintetizza il sintetizzabile e condensa nell'arco di 5 episodi gli avvenimenti di più di 60 puntate animate, apportando modifiche sostanziali che puntano all'ottimizzazione e inventandosi un'inedita concatenazione (e sovrapposizione) degli eventi. Il live-action va al cuore pulsante della narrazione, al nucleo conflittuale, rimescolando le carte e mettendo in chiaro fin da subito che il nemico si è già mosso, il pericolo è imminente e il protagonista deve assimilare tutto in un baleno se vuole comprendere le regole di un mondo straordinario che non ammette proroghe.



Nulla di condannabile nelle intenzioni, perché la trasposizione deve necessariamente ovviare a una certa episodicità costitutiva dell'anime, una tendenza autoconclusiva tipica dell'animazione nipponica anni ‘90 che non può trovare spazio in un medium e in un formato nuovi. Eppure, proprio la gestione del ritmo è uno dei problemi maggiori della nuova versione di Yu Yu Hakusho. La serie ci introduce senza soluzione di continuità concetti, personaggi e accadimenti che nell'anime godevano di tutto il tempo necessario per essere assorbiti, e lo fa a discapito della tensione, della caratterizzazione, dell'empatia. Vediamo Yusuke risolvere prontamente rapporti conflittuali con nemici (gli yokai Kurama e Hiei) che diventano alleati, passando dal combatterli con veemenza a rischiare la pelle per salvarli nel giro di un episodio. Una dinamica che depotenzia irrimediabilmente le possibilità drammatiche delle loro interazioni, ed esclude solo la turbolenta amicizia tra Yusuke e l'orgoglioso Kuwabara, salvaguardata dalla simultaneità del cambiamento dei due, investiti da un trauma comune, e maggiormente dotata di trasporto emotivo.



Gli ingranaggi stridono anche quando proprio quell'urgenza conferita alla missione, conseguenza di un villain già uscito allo scoperto insieme ai terrorizzanti effetti delle sue azioni, rende anticlimatica la parte dedicata agli allenamenti, qui più una necessità narrativa che un segmento significativo di trama. L'addestramento sotto la supervisione della maestra Genkai smorza la tensione e rende controproducente la scelta di una concomitanza degli eventi (nell'anime Yusuke e Kuwabara intraprendono le pratiche con la sensei in un momento tutt'altro che concitato e non si configurava come una battuta d'arresto nell'avanzamento della storia).



Personaggi bidimensionali per combattimenti impareggiabili

Al di là di questo evidente intoppo nello sviluppo narrativo, le vere vittime della frenesia e della contiguità di accadimenti che viaggiano spediti sono i personaggi.



Nessuno, a parte il protagonista, scampa alla sciagura della bidimensionalità e, tralasciando le figure volutamente macchiettistiche e stereotipate (come il boss della malavita vile, avido e sopra le righe), è difficile allinearsi a personaggi dal background appena abbozzato e dal carattere monolitico, privo di sfumature. Lo è tenere alle loro sorti ed entusiasmarsi per le loro conquiste. Kurama è misterioso ma non vogliamo indagare, Hiei è scontroso e ci spossa, Botan ed Enma sembrano dei ex machina che non ci credono abbastanza, il villain Sakyo muove i fili ma è meno interessante delle sue marionette. Chi porta a casa la sufficienza, infatti, è il terribile Toguro minore, unico personaggio che pare possedere delle motivazioni, un'etica e un'ideologia coerenti e giustificate da una backstory che si scopre tardi e in un tempo circoscritto ma rende l'idea di cosa la serie avrebbe potuto offrire con una durata maggiore o un diverso dilazionamento degli eventi.



A rendere Yu Yu Hakusho un prodotto degno di considerazione è, allora, una componente action che ha pochi eguali in ambito televisivo e che manifesta ad ogni combattimento il grande amore della produzione per il gongfupian e il wuxiapian, evidente nella grande cura delle coreografie, nella differenziazione degli stili di combattimento (la grazia di Kurama; l'eleganza con la spada di Hiei; la goffaggine di Kuwabara, rozzo e approssimativo; il corpo a corpo di Yusuke; un esaltante team-up per contrastare la forza bruta di Toguro minore), nella loro combinazione in un trionfo di acrobazie ed evoluzioni che non conoscono passaggi confusionari e che fanno della chiarezza espositiva la loro prerogativa.



Un'ottima CGI completa il quadro, tradendosi forse quando tocca realizzare l'emanazione dell'energia spirituale, ma superandosi quando si tratta di costruire e modellare corpi mostruosi e sproporzionati (oltre al deforme Toguro minore, colpiscono le inquietanti metamorfosi causate dagli yokai parassiti e le spaventose bestie a metà tra Alien e gli outriders di Infinity War), contribuendo ad esaltare l'elemento body horror (aggiunta di pregio all'opera d'origine) e a donare una personalità estetica alla serie.



Personalità che, nel bene e nel male, include scenografie spoglie (i combattimenti si consumano in grandi magazzini polverosi e arene povere di dettagli), abiti dall'aspetto carnevalesco, armature plasticose da super sentai, parrucche vistose che non possono evitare un effetto cosplay che compromette la coerenza visiva, creando una certa distanza cromatica tra gli agenti e il mondo in cui si muovono (a eccezione del colorato e armonico mondo spirituale presieduto dal Piccolo Enma) e finendo per dar vita ad un realismo monco, messo a repentaglio proprio da quella estetica da fan-made dei personaggi e dei loro costumi.



Insomma, Yu Yu Hakusho è una serie lontana dalla perfezione, che narra stridente una storia compressa e dal pathos vacillante, che cerca l'aderenza al prodotto d'origine quando dovrebbe distinguersi, ma ha il merito di strappare dal dimenticatoio un'opera storica e mettere in scena combattimenti mozzafiato e ben elaborati, che non lesinano sulla violenza e sul sangue, per un lato action che è una vera e propria gioia per gli occhi e non può lasciare indifferenti gli amanti delle arti marziali.