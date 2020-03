Zero Zero Zero: Recensione della serie Sky ispirata al libro di Saviano

Ciò che conta davvero, a volte, è il viaggio e non la destinazione. Soprattutto quando, al termine della traversata, nulla ti resta se non sangue e fango. Ce lo insegna ZeroZeroZero, libero adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Roberto Saviano, una produzione Sky Original dai creatori di Gomorra e Romanzo Criminale, con Stefano Sollima in qualità di regista e supervisore e Leonardo Fasoli alla sceneggiatura. Si conclude anche su Sky Atlantic, dunque, il viaggio di una partita di cocaina che dalle coste di Monterrey (Messico) si dirige verso i porti di Gioia Tauro, in Calabria. Un'asse malavitosa commerciale tra il cartello del narcotraffico messicano e i vertici della 'ndrangheta calabrese; il dolore di una famiglia americana nel mezzo. Tutto intorno, il destino di un carico destinato a fare gli interessi e le tragedie di un vasto gruppo di personaggi.



Tre storie, un carico

ZeroZeroZero è, nelle intenzioni, uno dei progetti più ambiziosi della televisione moderna. Tre continenti, cinque Paesi, un cast diviso linguisticamente tra Italia, USA, Messico e Marocco. Tre diverse storyline intrecciate tra loro, tre diverse timeline differenti. Un'idea potente anche sul piano della scrittura, oltre che della produzione. La storia si concentra sul trasporto di una singola partita di cocaina: tra le montagne di Aspromonte c'è Don Minu (Adriano Chiaramida), anziano ma potente boss 'ndranghetista, latitante, ma deciso a ristabilire la propria egemonia sui clan limitrofi chiudendo un'importante affare con un noto cartello messicano, i Leyra. Un enorme carico di droga è pronto per essere trasportato dal Messico alla Calabria via mare, ma nella filiera produttiva ed economica tra produttori/venditori e compratori c'è un terzo ed importante attore: gli intermediari. I broker. I trasportatori. In pratica i Lynwood, facoltosa famiglia americana di New Orleans proprietaria di una società di trasporti navali. Il carismatico pater familias Edwad (Gabriel Byrne) accetta di prendere in carico la cocaina e compiee un importante viaggio transoceanico.



Ma oltre questo, nei meccanismi di scrittura di ZeroZeroZero, c'è molto di più: Don Minu ignora che suo nipote Stefano (Giuseppe De Domenico), giovane ed emergente boss, trama alle sue spalle per rovinarlo e consumare un'antica vendetta; i Leyra devono fare i conti con Manuel Contreras (Haroldo Torres), un capitano dell'esercito messicano deciso a riscrivere gli equilibri di potere nel mondo dei narcos, ed è disposto a sporcarsi le mani perché ciò avvenga.

La missione di Lynwood padre, infine, ricade sui due figli, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough), tormentati da un passato tragico: la madre, morta per una grave malattia, ha trasmesso i propri geni al secondogenito Chris, che vive la propria vita aspettandone apaticamente la fine. Storie che si intrecciano su piani temporali differenti in un racconto ben costruito, avvincente e denso di personaggi carismatici. Dalla caratterizzazione dei variegati protagonisti dello show prodotto da Cattleya emerge la stessa cura riposta nel tratteggiare universi criminali come quelli di Gomorra, intrisi di un'estetica cupa e di un certo richiamo ad un'epica oscura e distorta.



In ZeroZeroZero questo processo creativo compie uno step successivo: da un lato abbiamo la scrittura di universi malavitosi differenti ('ndrangheta e narcotraffico), dall'altra c'è la necessità di rappresentare il punto di vista di personaggi più umani, ordinari e fragili. Una scommessa che possiamo considerare vinta grazie all'ottimo cast e alla gestione di tutti i volti, equamente distribuiti tra nomi di un certo peso e attori esordienti che non hanno deluso le aspettative.



Le ambizioni di ZeroZeroZero



Tolto un cast brillante, e le ottime regie di- raffinate, ordinate, mai avulse tra loro e proiettate univocamente verso l'estrema cura visiva - non tutti gli ingranaggi di questo complessa struttura ci sono sembrati ben oliati.

L'aspetto più affascinante della sceneggiatura riguarda la costruzione delle tre storyline, che in ogni episodio seguono linee temporali differenti. Un ecamotage narrativo che Sollima, Fasoli e Katz hanno proposto con una cadenza pressoché schematica, quasi sempre dividendo o tripartendo la narrazione partendo da un punto specifico e spostandosi indietro o trasversalmente con la narrazione. Un espediente che si rivela tanto efficace quanto autoriale soprattutto nei primi episodi e negli ultimi due, nei quali il ritmo raggiunge livelli davvero elevati. È però nella fase centrale del viaggio che la formula si districa tra alti e bassi, con qualche piccola e prevedibile forzatura narrativa che ha allentato leggermente la qualità e il ritmo complessivo del prodotto. Ma è proprio sul finale che ZeroZeroZero esplode con forza, scatenando tutta la propria potenza creativa e drammaturgica in un climax di eventi poderoso e che pone un punto fermo su tutti - o quasi - gli spunti di trama e i personaggi coinvolti. Ci è stato detto che, qualora ci sia in futuro una Stagione 2, la serie ispirata al libro di Saviano potrebbe concentrarsi su altre storie e nuovi personaggi, assumendo l'identità di un progetto antologico. Il season finale lascia una porta aperta verso un prosieguo bilaterale e che, forse, potrebbe abbracciare sia l'ipotesi di un sequel sia quella di un reboot.



Intanto vi invitiamo a godervi gli 8 episodi, disponibili interamente con la trasmissione finale del 6 marzo sui servizi on demand di Sky e NOW TV, perché ZeroZeroZero segna un altro bello step per le produzioni crime firmate Cattleya. Un orgoglio in parte italiano, certo, ma la serie ha un respiro diverso, internazionale. E, in quanto tale, non sfigura minimamente - per impianto tecnico e idee creative - di fronte alle produzioni più ambiziose della serialità moderna.