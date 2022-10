Amazon Prime Video: un catalogo serie tv di spessore ad ottobre 2022

Dopo avervi svelato gli anime in arrivo su Amazon Prime Video ad ottobre 2022 e i film Amazon Prime Video di ottobre 2022, ora siamo pronti per analizzare le serie TV che approderanno questo mese sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos - mentre continua la pubblicazione settimanale de Gli Anelli del Potere -, tra le quali spiccano alcune interessanti novità, come, ad esempio, Inverso - The Peripheral e The Devil's Hour. Arriveranno inoltre su Amazon Prime Video alcuni titoli che negli anni passati hanno avuto grande successo, tra i quali segnaliamo Smallville, oltre ad alcuni show legati all'universo narrativo di Pretty Little Liars.



Smallville, stagioni 1-10 (20 ottobre 2022)

Nonostante i tanti alti e bassi che si sono susseguiti nel corso delle varie stagioni, Smallville, ideata da Alfred Gough e Miles Millar, ha senza dubbio segnato un importante capitolo del panorama seriale, portandoci a seguire un giovane Clark Kent (interpretato da Tom Welling), impegnato a scoprire i suoi poteri col passare del tempo, tra la vita da eroe che lo attende, e quella di un ragazzo come gli altri.

Un percorso simile riguarda anche Lex Luthor (Michael Rosenbaum), che qui inizialmente è proprio tra gli amici di Clark, prima di avvicinarsi al ruolo descritto nei fumetti. Il cuore della serie risiede soprattutto nei rapporti che si instaurano tra i protagonisti, per un titolo che, se non l'avete seguito alla sua uscita, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa, anche a dispetto delle tante imperfezioni.



Inverso - The Peripheral, stagione 1 (21 ottobre 2022)

Realizzata dai creatori di Westworld, e tratta dall'omonimo romanzo di William Gibson, Inverso - The Peripheral ci porta a seguire Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che prova in ogni modo a prendersi cura della sua famiglia in un futuro apparentemente senza speranze.

Tutto cambia quando Flynne riesce a connettersi ad un'altra realtà, che la proietterà in un mondo completamente diverso, dove la donna potrà finalmente dimostrare le sue incredibili capacità. Per quanto riguarda il cast, troviamo Jack Reynor, Gary Carr, Eli Goree, Louis Herthum, JJ Feild, T'Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez, Katie Leung, Julian Moore-Cook, Melinda Page Hamilton, Chris Coy e Austin Rising.



Modern Love Tokyo, stagione 1 (21 ottobre 2022)

Adattamento giapponese di Modern Love (avete letto la nostra recensione di Modern Love 2?), che vede sei registi giapponesi intenti a dare vita a storie diverse tra loro, che avranno come tematica comune alcune relazioni amorose ambientate a Tokyo.

Modern Love Tokyo, sarà anch'essa, come l'originale, una serie antologica, e i sette episodi di questa prima stagione saranno quindi incentrati su personaggi diversi, che saranno protagonisti di intrecci e vicende di grande impatto emotivo. Infine, alla regia dei vari capitoli troviamo Ryûichi Hiroki, Nobuhiro Yamashita, Naoko Ogigami, Kiyoshi Kurosawa, e Naoko Yamda, mentre lo showrunner è Atsuko Hirayanagi.



The Devil's Hour, stagione 1 (28 ottobre 2022)

Thriller filosofico creato da Tom Moran, incentrato sulla particolare storia di Lucy Chambers (Jessica Raine), madre di un bambino introverso di 8 anni. Lucy ogni notte si sveglia alle 3:33 a causa di alcune presenze che percepisce ma non riesce ad identificare, mentre la casa nella quale vive sembra infestata.

Lei stessa è ormai preda di incubi e visioni terrificanti, mentre la sua vita precipita ogni giorno di più, anche a causa di una serie di omicidi avvenuti nella zona. Infine, segnaliamo che tra i produttori troviamo Steven Moffat, Sue Vertue e Tom Moran, in una serie ad alta tensione che vi terrà col fiato sospeso.



Tutte le altre serie in arrivo su Prime Video ad ottobre 2022

The Good Place, stagione 1 (1 ottobre 2022)

Commedia fantasy di Michael Schur, che ha come protagonista Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), una donna improvvisamente catapultata nell'aldilà dopo uno sfortunato episodio. Il luogo, chiamato The Good Place, proibisce l'utilizzo di parolacce o atteggiamenti dannosi, ed Eleanor, da sempre egoista e sfrontata, capisce che forse c'è stato un errore che l'ha portata in quel posto, e cercherà di adeguarsi camuffando il suo vero carattere.



Pretty Little Liars, stagioni 1-7 (14 ottobre 2022)

Teen drama ispirato alla serie di libri Giovani, carine e bugiarde, scritta da Sara Shepard, Pretty Little Liars ci porta a Rosewood, Pennsylvania, dove Hanna (interpretata da Ashley Benson), Emily (Shay Mitchell), Aria (Lucy Hale), Spencer (Troian Bellisario) ed Alison vedono le loro vite stravolte dopo la scomparsa di Alison. I misteri e gli intrecci che seguono, rendono la vicenda sempre più ricca di colpi di scena e sviluppi imprevisti, per una serie che negli anni si è conquistata una buona fetta di pubblico.



Pretty Little Liars: The Perfectionists, stagione 1 (14 ottobre 2022)

Sequel di Pretty Little Liars ambientato a Beacon Heights, una tranquilla cittadina che nasconde degli oscuri segreti. Basata sul libro The Perfectionists di Sara Shepard, Pretty Little Liars: The Perfectionists è un teen drama che cerca di catturare grazie all'atmosfera della vicenda principale, portandoci a seguire una storia che, tentando di replicare il successo della serie originale, ripropone tematiche molto simili, e se avete amato il suo predecessore ora avete la possibilità di recuperare anche questo sequel.



Io, Miskina, stagione 1 (17 ottobre 2022)

Fara (Melha Bedia) è una ragazza di 30 anni che si trova davanti ad un bivio, visto che, oltre che essere disoccupata, si trova a convivere insieme ad una famiglia apprensiva e invadente, che sembra soffocarla. Fara sa che è il momento di prendere in mano la situazione, ma la strada è in salita, e gli ostacoli lungo il cammino non sono certamente pochi.



Pretty Little Liars: Original Sin, stagione 1 (31 ottobre 2022)

Cinque adolescenti di MIllwood, in Pennsylvania, ricevono degli inquietanti messaggi da parte di uno sconosciuto che le minaccia per alcuni fatti risalenti a 22 anni prima che riguardano le loro madri, e per questo le giovani decidono di aiutarsi per scoprire chi c'è dietro. Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring sono i creatori della serie, mentre nel cast, tra gli altri, troviamo Bailee Madison, Chandler Kinney, Maia Reficco, Zaria, e Malia Pyles.



Documentari e show televisivi

Sir Alex Ferguson - Mai Arrendersi (1 ottobre 2022)

Lo storico manager e allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson, si racconta in un documentario dedicato ad ogni appassionato di calcio, per una delle figure calcistiche più rilevanti di sempre, che qui lascia spazio anche ad alcune vicende personali di grande importanza che hanno segnato la sua vita e carriera.



La Sostanza - Storia dell'LSD (1 ottobre 2022)

Le ricerche fatte da Albert Hoffman e dal suo staff, riguardanti una sostanza che nel tempo è stata utilizzata in diversi studi per capire come poterne sfruttare gli effetti, in un documentario che va ad approfondire la storia dell'LSD.



All'armi Siam Fascisti! (1 ottobre 2022)

La storia italiana che va dal 1911 al 1945, viene ripercorsa in questo documentario che ci porta a capire come il fascismo riuscì a prendere piede nel paese, e le conseguenze delle politiche italiane di quegli anni.



The Survivors, Colonia Dignidad, stagione 1 (1 ottobre 2022)

Docuserie che va ad esplorare uno dei casi più oscuri del recente passato, portandoci a conoscere un impero basato su sfruttamenti e abusi, che non vi lascerà indifferenti.



Enrico Brignano - Parte Dopo (3 ottobre 2022)

Se siete alla ricerca di qualcosa che possa farvi sorridere parlando semplicemente di episodi che possono riguardare la quotidianità di tutti, questo show di Enrico Brignano potrebbe fare al caso vostro, per 90 minuti di puro intrattenimento.



Red Valley: Siamo Quello Che Ascoltiamo (3 ottobre 2022)

ll Red Valley Festival è uno degli appuntamenti musicali di maggiore importanza per il nostro paese, e mescolando musica elettronica, pop, e rap, rappresenta un evento che ormai è riuscito a superare anche i confini nostrani, e questo documentario in uscita su Prime Video ne è la chiara dimostrazione.



The Sound Of 007 (5 ottobre 2022)

Diretto da Mat Whitecross, The Sound Of 007 ripercorre la realizzazione delle colonne sonore degli iconici film di James Bond, per un documentario imperdibile per ogni appassionato del celebre agente segreto.



Lillo e Greg Comedy Show (17 ottobre 2022)

Diretta da Cristiano D'Alisera, e scitta da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, questo nuovo show di Lillo e Greg promette risate e tanto divertimento, mostrandoci l'incredibile repertorio del noto duo comico.



Pintus @ Taormina (28 ottobre 2022)

Pintus è pronto per tornare sul palco, e dopo i tanti rinvii dovuti all'epidemia, ora metterà in campo il suo repertorio, in uno show che difficilmente vi deluderà.