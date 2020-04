Amazon Prime Video: guida ai cartoni animati per bambini fino ai 5 anni

Il catalogo Amazon Prime Video viene spesso considerato minore rispetto a rivali come Netflix e Disney+, soprattutto per quanto concerne l'intrattenimento per bambini, ma racchiude al suo interno molte sorprese al riguardo, con tante produzioni originali dedicate ai più piccoli, che intrattengono in un connubio di spensieratezza e apprendimento. Ecco a voi cinque cartoni animati da vedere in compagnia dei vostri bambini, direttamente dal catalogo Amazon.



Little Big Awesome

Little Big Aweome è incentrato sulle bizzarre avventure di Gluko, una gelatina rosa che cambia forma a piacimento e Lennon, due migliori amici per eccellenza. Gluko è spontaneo ed ha un animo gentile, sempre pronto a fare di tutto per aiutare chi ne ha bisogno. Il suo amico Lennon è più cerebrale e tiene Gluko coi piedi per terra, o per lo meno ci prova. Le loro avventure nella città di Townopolis sono divertenti e stravaganti, sebbene spesso causino più problemi di quelli che risolvono.

Little Big Aweome è la serie originale Amazon che, nel suo mix di animazione, live action e pupazzi, punta tutto sul valore dell'amicizia. Gluko e Lennon sono l'incarnazione di questo valore, che fa della lealtà, dell'accettazione delle differenze e della libera espressione di sé, le basi del proprio rapporto. Un invito all'unione nella diversità, perché è questo che rende la vita interessante.



Pete The Cat

È la storia di un gatto blu di nome Pete che esplora il mondo provando nuove cose e imparando molto su se stesso e sulla vita. Ogni esperienza è una lezione da imparare e Pete non esita a chiedere aiuto agli altri per superare le sfide e maturare ogni giorno di più, complice anche l'insegnamento dei genitori e del fratello maggiore Bob.



Tratto dal bestseller per bambini del New York Times, questa serie originale Amazon traspone in maniera perfetta l'opera letteraria di James Dean. Sagacia, tolleranza ed ottimismo sono gli elementi alla base di questa serie, che invita i più piccoli a riflettere e a rielaborare le informazioni con le quali ogni giorno vengono a contatto, cercando di farne tesoro, mentre affrontano gli alti e bassi della vita con il fondamentale aiuto di genitori ed amici. Un efficace stimolo all'individualità attraverso la comunicazione e l'esperienza del nuovo come stimolo all'apprendimento.



Tumble Leaf

Fig è una volpe blu curiosa e alla continua ricerca di avventure. Insieme al bruco Stick e agli amici Maple e Hedge, Fig si lancia alla scoperta del mondo esplorando i dintorni e chiedendosi come funzionano le cose che lo circondano.

Tumble Leaf è la serie prescolare in stop motion prodotta da Amazon, che integra concetti scientifici con un linguaggio adatto ai più piccoli, senza dimenticare il valore della gentilezza e della correttezza nei confronti degli altri. Fig è l'espressione di un pensiero critico che lo porta ad interrogarsi sul mondo e sugli oggetti che lo circondano, cercando di capirne la funzione ed il funzionamento, celebrando la gioia dell'apprendimento.



Creative Galaxy

Arty è un alieno che sfrutta la propria creatività per risolvere i problemi che lo circondano. Grazie alla navicella "Scintilla Creativa", che gli consente di viaggiare verso i più fantasiosi pianeti dell'universo, Arty e l'amica Ephiphany si spingono ai limiti della Galassia Creativa.

Questa serie originale Amazon ispira la creatività dei bambini in età prescolare ed insegna loro diverse tecniche e discipline artistiche, con un linguaggio adatto ai più piccoli che invita a pensare fuori dagli schemi, mettendo alla prova anche le abilità di identificazione dei colori e di conteggio degli elementi. La serie ci ricorda l'importanza del rapportarsi con gli altri, per uno sviluppo non solo dell'immaginazione, ma anche delle relazioni interpersonali.



The Stinky & Dirty Show

Stinky è un camion della spazzatura, mentre Dirty è una ruspa; insieme risolvono i problemi della loro città, in un succedersi di situazioni comiche che portano ad una felice risoluzione, tra una missione di costruzione ed una di salvataggio. I nostri eroi sono pronti a tutto, purché ci sia da divertirsi.



Adattamento Amazon della serie di libri per bambini di Jim e Kate McMullan, The Stinky & Dirty Show incentiva i più piccoli a non arrendersi mai, stimolando il pensiero critico e mettendo in evidenza l'importanza di collaborazione nella risoluzione dei problemi. La pazienza e l'intraprendenza, mischiate all'entusiasmo, permettono di affrontare anche le sfide più difficili, imparando dai propri sbagli e lavorando alla pari, facendo tesoro delle diversità altrui.