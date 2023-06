Amazon Prime Video: tra le serie di giugno 2023 Jack Ryan e i The Jackal!

Risate, avventure on the road, e storie di spionaggio e azione saranno gli elementi principali del giugno targato Amazon Prime Video. Infatti, il prossimo mese arriveranno la nuova serie dei The Jackal intitolata Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte Idee. Poco Budget; The Grand Tour: Eurocrash ed i suoi storici protagonisti, ovvero Jeremy, Richard e James, ed infine l'ultima stagione di Jack Ryan, che dopo una terza season fatta di alti e bassi dovrà provare a chiudere nel migliore dei modi una serie che era partita sotto i migliori auspici. Inoltre, giugno sarà anche un mese legato a serie romantiche, dark comedy e thriller, per un'offerta che sembra essere più che convincente.



Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte Idee. Poco Budget, stagione 1 (8 giugno 2023)

I The Jackal arrivano su Prime Video come protagonisti di una nuova serie comedy ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, nella quale seguiremo Ciro, Fabio, Fru e Aurora. I quattro lavorano in un'agenzia di comunicazione social locale che collabora insieme a piccole realtà del posto ed aspiranti influencer disperati, e flirt, discussioni e riti quotidiani sono all'ordine del giorno, anche se tutto cambia quando arriva una nuova direttrice.

Quest'ultima è decisa a fare del suo meglio per far avere successo all'azienda, ma per raggiungere il suo scopo andrà a stravolgere la vita dei quattro, per una serie che anche solo per la presenza dei The Jackal è tra le più attese del prossimo mese, quando siamo certi che le risate non mancheranno.



The Grand Tour: Eurocrash, stagione 1 (16 giugno 2023)

Il carismatico trio formato da Jeremy, Richard e James si prepara per un viaggio in Europa di circa 1400 km, attraverso strade che andranno a toccare la Polonia, l'Ungheria e la Slovenia.

Ovviamente, possiamo aspettarci il tipico umorismo che nel tempo ha caratterizzato i tre, in un viaggio che anche questa volta vanterà una buona dose di follia, tra auto improbabili, corse di Formula 1, e pericolosi arcieri.



Jack Ryan, stagione 4 (30 giugno 2023)

Nella recensione di Jack Ryan 3 vi dicevamo di come l'ultima season, pur vantando un intreccio politico interessante che andava a coinvolgere molti personaggi, fallisse nel tenere alto l'interesse verso ciò che accadeva in scena, e per questo non ci aveva soddisfatti del tutto, soprattutto in rapporto alle stagioni precedenti.

La quarta ed ultima season in arrivo su Prime Video il prossimo giugno avrà quindi il compito di tornare ai fasti degli inizi, e per farlo ci porterà a seguire un Jack Ryan (John Krasinski) nel ruolo di Acting Deputy Director della CIA. Tra indagini interne, e nuove minacce esterne, il noto agente dovrà dare il meglio di sé per salvare l'agenzia, soprattutto ora che la corruzione sembra essersi fatta strada nel dipartimento, in combutta con un gruppo di terroristi. Nel cast, oltre a Krasinski troviamo Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, Abbie Cornish, Michael Peña e Louis Ozawa, per una nuova stagione che cercherà di chiudere col botto questa incredibile serie ad alta tensione.



Le atre serie in arrivo su Prime Video a giugno 2023

Deadloch, stagione 1 (2 giugno 2023)

Siamo in Tasmania, e per la precisione a Deadloch, cittadina sul mare apparentemente tranquilla dove la comunità del posto viene improvvisamente scossa dal cadavere di un uomo rinvenuto sulla spiaggia. Dulcie Collins (Kate Box), maresciallo locale, Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), investigatrice senior, e Abby (Nina Oyama), cercheranno di appianare le differenze che le dividono per risolvere il caso, mentre la città ,pronta per il Winter Festival, è ignara della minaccia che incombe, per una commedia poliziesca di otto puntate creata da Kate McCartney e Kate McLennan.



With Love, stagione 2 (2 giugno 2023)

I fratelli Lily e Jorge Diaz sono i protagonisti di questa dramedy, nella quale i due vedono la loro vita divisa tra sogni e relazioni non sempre felici. Lily, dopo la storia d'amore con Santiago è infatti intenzionata a concentrare le sue forze su se stessa, mentre Jorge inizia ad interrogarsi sulla relazione tra lui ed Henry. With Love, serie creata da Gloria Calderón Kellett, ha ottenuto un discreto successo al suo esordio, ed ora sta per tornare ad incantare grazie ai suoi protagonisti.



Love Club, stagione 1 (20 giugno 2023)

Il Love Club è un locale della periferia di Milano frequentato dalla comunità queer, dove amicizie, relazioni e show animano ogni serata, e Luz, Tim, Rose e Zhang vedono le loro vite intrecciarsi proprio grazie al locale che tanto amano frequentare. Purtroppo, a causa di alcuni problemi economici il Love Club sembra avere i giorni contati, e seguiremo i quattro ragazzi intenti ad affrontare i problemi di ogni giorno, dopo che le loro vite si erano sfiorate proprio grazie al Love Club, in una storia di grande attualità che ci mostra uno spaccato della vita di tutti i giorni dei quattro protagonisti.



I'm a Virgo, stagione 1 (23 giugno 2023)

Dark comedy incentrata su Cootie (Jharrel Jerome), giovane di Oakland alto ben 13 metri. Cresciuto in clandestinità tra fumetti e TV, Cootie decide di provare a vivere nel mondo reale, dove tra situazioni imbarazzanti e nuove amicizie riuscirà finalmente ad imbattersi nel suo idolo: The Hero (Walton Goggins), il quale è un vero e proprio eroe nella vita reale, per una serie dalle premesse alquanto particolari.