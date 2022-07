Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita ad agosto 2022

Le novità del catalogo di Amazon Prime Video per questo agosto sono incentrate in particolare su documentari e reality show, mentre per quanto riguarda l'aggiunta di serie più canoniche si segnala il debutto di A League of Their Own, basata sull'omonimo film del 1992 distribuito in Italia con il titolo di Ragazze Vincenti. Lo show racconta gli inizi della All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile che si disputò tra il 1943 e il 1954, avviato per la mancanza di giocatori uomini in quel periodo a causa della seconda guerra mondiale.



Per il resto invece ci sono conferme come il nuovo capitolo di documentari sportivi All or Nothing, che questa volta si concentra sull'ultima stagione calcistica dell'Arsenal, e la terza stagione di Making the Cut, talent show in cui competono diversi stilisti. Spazio poi alla comicità con lo spettacolo di Maurizio Lastrico, che rientra nel progetto di pubblicare nei prossimi mesi diversi special con comici italiani e Cosmic Love, un dating show basato sull'astrologia. Per un panorama più completo sulle uscite di agosto, non perdetevi le serie in arrivo su Netflix ad agosto 2022, contraddistinte dall'adattamento di Sandman, e le novità di agosto 2022 su Disney+, ma ora scopriamo nel dettaglio l'offerta Amazon del mese.



All Or Nothing: Arsenal (dal 4 agosto)

All or Nothing: Arsenal porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del mondo. Vedremo l'Arsenal concentrare tutti i suoi sforzi nelle sfide per raggiungere il successo nazionale e ritornare alla competizione europea d'élite.

Oltre a riprendere gli alti e bassi della vita all'Emirates Stadium e all'Arsenal Training Centre, le telecamere di All or Nothing seguiranno la squadra fuori dal campo per esaminare le sfide che i calciatori dell'Arsenal devono affrontare giorno per giorno nel procedere attraverso un impegnativo calendario di stagione.



Comedy Special: Maurizio Lastrico (dall'8 agosto)

Dopo Libertà Live di Alessandro Siani, arriva il metodo StanisLastrico, un nuovo comedy special con Maurizio Lastrico. Le sue celebri terzine dantesche in chiave moderna, i racconti di vita vissuta e i guizzi creativi vissuti a tu per tu con il suo pubblico. Una delle proposte più originali e coinvolgenti degli ultimi anni: né attore, né stand up, né cabarettista né comico, semplicemente Maurizio Lastrico.

Oltre a Siani e Lastrico, gli altri Comedy Special in uscita in esclusiva su Prime Video nei prossimi mesi avranno per protagonisti alcuni dei comici più conosciuti e amati del panorama italiano: Angelo Pintus, Enrico Brignano e Francesco Cicchella.



A League Of Their Own (dal 12 agosto)



Lo show rievoca lo spirito gioioso dell'amato classico omonimo diretto da Penny Marshall nel 1992 - conosciuto in Italia come Ragazze vincenti, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un'intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa.

La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.



Tutte le altre uscite di agosto 2022

A.P. Bio - le prime due stagioni (dal 1° agosto)

A.P. Bio è una comedy creata da Mike O'Brien per la NBC. La premessa dello show ruota intorno a Jack Griffin (Glenn Howerton), un professore di filosofia che viene licenziato dalla cattedra ad Harvard ed è così costretto a tornare nella sua città natale, dove si ritrova a insegnare biologia mentre cerca un modo per potersene andare.



New Amsterdam - la seconda stagione (dal 1° agosto)

Chiudiamo con un'altra serie andata in onda originariamente sulla NBC. Questa volta però si tratta di un medical drama incentrato sul dottor Max Goodwin, il quale diventa direttore di uno degli ospedali pubblici più antichi di New York e che cerca di ridare lustro alla struttura e di riuscire a fornire le cure migliori per i pazienti.



Cosmic Love (dal 12 agosto)

In questo esperimento sociale unico nel suo genere, quattro individui tentano di trovare la propria anima gemella attraverso il matchmaking astrologico. Ogni individuo rappresenta uno dei quattro elementi dell'astrologia (Aria, Fuoco, Acqua, Terra). La loro avventura romantica si svolge in un rifugio gestito da una guida mistica, l'Astro Chamber. Si mescolano, si frequentano, si eliminano e alla fine prendono la decisione più importante della loro vita: sposeranno il proprio partner, basandosi esclusivamente sulla loro astrologia?



Making The Cut - la terza stagione (dal 19 agosto)

Making the Cut è di nuovo alla ricerca del prossimo grande fashion brand internazionale. I presentatori e produttori esecutivi della terza stagione saranno Heidi Klum e Tim Gunn. L'attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l'icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici. Ad affiancarli in questa stagione ci saranno anche giudici special guest i cui nomi saranno svelati più avanti. Il variegato mondo della moda di Los Angeles si riconferma la cornice perfetta per Making the Cut. Tra le location scelte per le sfilate si annoverano l'iconica Rodeo Drive a Beverly Hills, il paesaggio desertico unico di Vasquez Rocks e il tetto di uno dei numerosi grattacieli di Downtown LA con viste mozzafiato sulla skyline della città.