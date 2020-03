Amazon Prime Video: le serie tv in uscita ad aprile 2020

Dopo un marzo caratterizzato dal debutto di Celebrity Hunted Caccia all'uomo , la prima produzione italiana Amazon Original, anche l'aprile di Amazon Prime Video sarà caratterizzato da una quantità di uscite centellinata. Da una parte c'è la nuova scommessa Tales from the Loop, dall'altra la sesta stagione di Bosch, la serie più longeva prodotta dagli Amazon Studios. Non manca, però, un'iniziativa rivolta al pubblico più giovane, con diversi contenuti gratuiti. Vediamo dunque nel dettaglio l'offerta Amazon per il prossimo mese.



Tales from the Loop - dal 3 Aprile

Tales from the Loop racconta le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il "Loop" una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. La serie è basata sui lavori dell'acclamato artista svedese Simon Stalenhag. Nel cast troviamo Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghardi (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) e Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

Tales of the Loop è prodotta da Fox21 Television Studios e dagli Amazon Studios, in collaborazione con 6th & Idaho e Indio Studio. Nathaniel Halpern è il creatore e sceneggiatore degli otto episodi che compongono la prima stagione. In più, figura anche come produttore esecutivo, al fianco di Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett, Adam Berg e Simon Stalenhag. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle prime impressioni di Tales from the Loop.



Bosch - la sesta stagione dal 17 Aprile

La serie è basata sui romanzi best seller di Michael Connelly ed è stato già annunciato che verrà conclusa con la settima stagione. Tra le serie in corso, è la più longeva tra quelle prodotte da Amazon. Il protagonista è Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch. Con lui, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 - Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving.

La sesta stagione, composta da dieci episodi, vedrà Bosch al centro centro di un complesso caso, tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles - la città a cui ha giurato servizio e protezione. A scatenare il tutto è l'assassinio di un fisico medico e il furto di il materiale radioattivo potenzialmente mortale.



Tutte le altre uscite di marzo 2020

Prima di tutto vi ricordiamo che Prime Video ha reso disponibile gratuitamente per tutti i clienti Amazon una selezione di serie e film Amazon Original per bambini e famiglie, oltre a una lista di titoli acquisiti in continuo aggiornamento, tra cui Peppa Pig (stagione 1), Mia and Me e Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans. Per accedere a questi contenuti basta creare un account gratuito Amazon, senza il bisogno di un abbonamento Prime.

Castle - tutte le 8 stagioni già disponibili

Castle è una serie targata ABC, andata in onda tra il 2009 e il 2016. Il protagonista è Richard Castle (Nathan Fillion), un autore di best-seller gialli che inizia a collaborare con la polizia di New York e a risolvere crimini inusuali, insieme alla detective Kate Beckett (Stana Katic).



Scandal - la settima stagione dal 27 Marzo

Arriva infine la stagione conclusiva di Scandal, trasmessa da ABC nel 2018. Si tratta di un thriller politico creato da Shonda Rhimes, la celebre showrunner di Grey's Anatomy, e produttrice di How to Get Away with Murder. Al centro delle vicende c'è Olivia Pope (Kerry Washington), personaggio ispirato a Judy Smith, l'ex addetta stampa del presidente statunitense George H. W. Bush.