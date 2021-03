Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita ad aprile 2021

Questo aprile su Amazon Prime Video sarà contraddistinto in particolare dall'arrivo di diverse produzioni italiane. Da una parte verrà dato spazio alla comicità grazie a LOL: Chi ride è fuori, una sfida tra comici che devono cercare di restare seri di fronte alle battute dei colleghi/avversari, e a Before Pintus, serie che racconta la vita dello showman Angelo Pintus; dall'altra invece saranno disponibili due serie trasmesse sulle reti Rai in questo periodo: la quarta stagione di Rocco Schiavone e l'ambiziosa Leonardo.



Prima di scoprire nel dettaglio le novità del catalogo di Prime Video, vi ricordiamo che - dopo il debutto avvenuto il 26 marzo con i primi tre episodi- continuerà la pubblicazione su base settimanale di Invincible, la serie animata basata sul fumetto di Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead.

LOL: Chi ride è fuori - dal 1° aprile

LOL: Chi ride è fuori è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive e, contemporaneamente cercheranno di far ridere i loro avversari. Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li vedrà sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari e arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.



A osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro first look su LOL: Chi ride è fuori.

Them - dal 9 aprile

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti, creata da Little Marvin e con Lena Waithe come produttrice esecutiva. La prima stagione, ambientata negli anni '50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come The Great Migration. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.



Il cast di Them include Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten. Segnaliamo che per il momento la serie sarà disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre la versione doppiata è prevista per la prossima estate.

Before Pintus - dal 19 aprile

Com'è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Before Pintus cerca di rispondere a questa domanda raccontando le vicende quotidiane, personali e professionali di Angelo (Pintus), comico talentuoso ma squattrinato, alla ricerca dell'occasione giusta per dimostrare ciò che vale.



Angelo ha 40 anni e un dono, quello di far ridere. Ce l'ha da sempre, fin da bambino. Quando qualcuno gli chiedeva "Cosa vuoi fare da grande?", lui rispondeva "Voglio far ridere". E, in effetti, già strappava la risata degli adulti che non lo prendevano sul serio. Ma lui quell'idea non l'ha mai abbandonata, ha fatto per alcuni anni l'animatore nei villaggi turistici e poi ha cominciato a esibirsi con i suoi monologhi nei locali di Milano che ospitano il cabaret o la stand up di comici o aspiranti tali. Nella serie, incontriamo Angelo per la prima volta proprio al Lele's, il locale milanese in cui ogni sera sale sul palco per fare il suo pezzo e dare vita a quel quarto d'ora di spettacolo che dà senso a tutto il resto della giornata. Di Renata Avidano e Maurizio Sangalli, con Roberto Cenci e Angelo Pintus, la serie è composta da 8 episodi di 35 minuti.

Tutte le altre uscite di aprile 2021

Rocco Schiavone - la quarta stagione dall'8 aprile

La serie si basa sul personaggio letterario Rocco Schiavone, l'investigatore creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato da Marco Giallini. Tanto talentuoso quanto scorbutico e sarcastico, Schiavone è un romano trasferitosi ad Aosta per motivi disciplinari, dove ha assunto il ruolo di vicequestore. La quarta stagione è composta da due episodi, la cui lavorazione è stata complicata dalle misure previste dal lockdown della scorsa primavera, ma tutto ciò non ha intaccato gli ascolti, mantenutisi in linea con gli anni precedenti.



Leonardo - la prima stagione dal 28 aprile

Chiudiamo la rassegna mensile con la serie evento Leonardo, co-produzione internazionale incentrata su uno dei più grandi geni dell'umanità, per l'appunto Leonardo Da Vinci, qui interpretato da Aidan Turner. La serie è stata creata da Steve Thompson e Frank Spotnitz e si propone di raccontare gli inizi della carriera artistica di Leonardo, con un occhio di riguardo alla vita privata, anche se in maniera romanzata. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al first look su Leonardo.