Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita ad aprile 2022

Due quasi tre anni dalla prima strabiliante stagione di Undone (vale la pena recuperare la nostra recensione di Undone), la serie creata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg è pronta a tornare con un nuovo carico di episodi. Oltre a questo graditissimo ritorno, ad aprile Amazon Prime Video si appresta ad accogliere diversi nuovi show, come la produzione italiana Bang Bang Baby, un drama ambientato negli anni ottanta nel Nord Italia. Il mese però inizierà con Wolf Like Me, una dramedy che vede coinvolti i produttori di Nine Perfect Strangers e di Little Big Liars, e con la seconda stagione di Las Cumbres, serial a tema mistery ambientato in un collegio isolato dal mondo. I misteri saranno anche al centro di Outer Range, un western con protagonista Josh Brolin. Prima di passare in rassegna tutte le novità del mese di Prime Video, però, vi segnaliamo le serie Netflix di aprile 2022 e le serie Disney+ di aprile 2022.



Bang Bang Baby (dal 28 aprile)

Bang Bang Baby è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all'improvviso quando scopre che il padre, che credeva morto, in realtà è ancora vivo. Per Alice è l'inizio di una discesa agli inferi, poiché per amore dell'uomo si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando però cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi.

Bang Bang Baby è stata creata da Andrea di Stefano e vedrà alla regia Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6) e Giuseppe Bonito (ep. 9-10). Nel cast invece troviamo Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico. Segnaliamo che i primi cinque episodi saranno disponibili dal 28 aprile, mentre i restanti cinque verranno pubblicati il 19 maggio.



Wolf Like Me (dal 1° aprile)

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria dell'automobile che, con sorpresa di Gary, riesce a calmarla come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé, e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente.

Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary lo scopre accidentalmente e scappa terrorizzato. Ciononostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo. La serie unisce drama e comedy, è composta da sei episodi ed è stata creata da Abe Forsythe (Little Monsters, Down Under), il quale ricopre il ruolo anche di regista e di produttore esecutivo.



La Scuola Dei Misteri: Las Cumbres, Stagione 2 (dal 1° aprile)

Dopo gli eventi della prima stagione, il direttore del collegio impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell'istituto. Inoltre, nessuno ha più dubbi che un serial killer sia responsabile dei crimini avvenuti. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c'è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti?

Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. La ragazza sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato: chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza? La seconda stagione si svilupperà nell'arco di otto episodi e per maggiori informazioni vi ricordiamo che è disponibile le nostra recensione di Las Cumbres.



Outer Range - dal 15 aprile

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), un proprietario di ranch legato alla sua terra e alla sua famiglia, il quale un giorno scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Lo show unisce sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali e nel farlo analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto. All'inizio della serie gli Abbott sono alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca, ma la situazione della famiglia diviene presto ancora più esasperata quando arrivano dei problemi con i vicini e quando iniziano a susseguirsi altri eventi carichi di tensione, che sconvolgono la piccola cittadina. Su tutti, la comparsa di una misteriosa voragine nel pascolo occidentale degli Abbott.

Outer Range debutterà il 15 aprile con due episodi a settimana e vanta un cast guidato da Josh Brolin e composto da diversi attori premiati e di successo tra cui Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt's Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone). Il creatore e produttore esecutivo dello show è Brian Watkins.



Undone, Stagione 2 (dal 29 aprile)

Dagli acclamati creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) arriva Undone, una serie d'animazione dramedy ed eclettica che esplora la natura elastica della realtà attraverso gli occhi del suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ragazza di 28 anni che vive a San Antonio in Texas con sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo un incidente quasi fatale, Alma instaura una nuova relazione con il tempo e sviluppa questa nuova abilità per poter scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk).

Nella seconda stagione, Alma si rende conto dell'esistenza di misteri profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno in famiglia è interessato a scavare con lei nelle scomode verità fino a che non riesce a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Durante la loro ricerca le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e motivazioni che le hanno rese le persone di oggi: si accorgeranno che curando il trauma della loro famiglia tutte le loro vite possono migliorare.



Tutte le altre uscite di aprile 2022

Chicago Med, Stagioni 1-2 (dal 1° aprile)

Si tratta di un medical drama facente parte del franchise di Chicago (Chicago Fire, Chicago P.D). Il serial ha debuttato nel 2015 sulla NBC ed è incentrato sulle vite del personale medico del pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center. Non mancano poi comparsate di personaggi delle altre due serie del franchise.



Condor, Stagioni 1-2 (dall'11 aprile)

Basata sul romanzo Six Days of the Condor di James Grady e sulla sceneggiatura di Three Days of the Condor di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie, Condor vede come protagonista Joe Turner, un agente della CIA le cui clamorose scoperte hanno portato alla morte di tutti i suoi colleghi. L'uomo dovrà dunque riuscire a scoprire chi c'è dietro a un'enorme cospirazione che minaccia la vita di milioni di persone. La serie è creata da Jason Smilovec e Todd Katzberg e le due stagioni sono composte da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno.



The Handmaid's Tale , Stagioni 3-4 (dal 29 aprile)

Concludiamo la rassegna mensile con l'arrivo della terza e quarta stagione dell'acclamata serie basata sul romanzo distopico Il racconto dell'ancella, di Margaret Atwood. Dopo un drastico calo della fertilità e dopo una guerra civile, quelli che erano conosciuti come USA sono assoggettati dal regime teocratico totalitario di Gilead. Le donne vedono i propri diritti stravolti e cancellati e la serie segue il punto di vista di una di loro: June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss.