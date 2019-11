Amazon Prime Video: tutte le serie TV in uscita a dicembre 2019

Dopo aver elencato le uscite Netflix di dicembre 2019, tra una fetta di Panettone e di Pandoro, arriva il momento di osservare quali siano le uscite decembrine per Amazon Prime Video, che preferisce, almeno per le serie tv, optare per una scelta che predilige la qualità sulla quantità. Il top del mese, sebbene sia la terza stagione, non può che essere rappresentato dal ritorno della sig.ra Maisel!



Come al solito, quindi, vi indichiamo di seguito la Top 3 delle uscite Amazon di dicembre. In calce, invece, i restanti prodotti seriali in arrivo per gli abbonati al servizio Prime.



Swamp Thing (2 dicembre)

Dal 2 dicembre arriva Swamp Thing, tratto dall'omonimo comic della DC. La serie racconta le avventure di Abby Arcane, tornato in Louisiana per indagare su un virus mortale portato dalla palude. L'uomo stringe amicizia con lo scienziato Alec Holland, il quale sembra morire tragicamente. Durante le sue indagini Abby scoprirà che la palude nasconde tanti segreti e che Holland potrebbe non essere morto.

Swamp Thing è composta da dieci episodi, ed ha avuto un andamento travagliato: il 31 maggio 2019 la premier è andata in onda su DC Universe, con la promessa di una distribuzione settimanale dei restati episodi, ma poi è stata cancellata improvvisamente.



La Fantastica Sig.ra Maisel - Stagione 3 (6 dicembre)

Dal 6 dicembre torna la stand up comedian più divertente della storia della televisione! I nuovi episodi della serie di Amy Sherman Palladino (Una Mamma per amica) riprenderanno dalla fine della precedente stagione.

Midge (Rachel Brosnahan) aveva avuto un invito da Shy Baldwin di andare in tour con lui, invito che è stato accettato, per cui la ragazza e la sua manager Susie (Marin Hinkle), si mettono in marcia salvo scoprire che la vita in giro seppur affascinante, è molto dura.

Ma, oltre alla sig.ra Maisel, due altre serie rappresentano il top di Amazon Prime Video nel mese di dicembre.



The Expanse - Stagione 4 (13 dicembre)

Dal 13 dicembre arriva la nuova stagione della serie targata Amazon Studios, trasposizione sul piccolo schermo dei romanzi fantascientifici di James A. Corey (nome dietro cui si celano gli scrittori Danile Abrahm e Ty Franck).

La serie terminerà proprio con la season 4, dopo la cancellazione da SyFy. Le prime stagioni avevano dimostrato una robusta trama inserita in un contesto fantascientifico coerente e credibile: per scoprire se la conclusione manterrà alto il livello delle precedenti stagioni non ci resta che aspettare l'arrivo su Amazon Prime Video.



Tutte le altre serie TV di dicembre



In definitiva, ecco tutte le altre uscite seriali di dicembre su Amazon Prime Video.. La famiglia Pearson, oltre che su Sky, è presente anche su Amazon Prime con diciotto, nuovi, episodi. This is Us scorre su due linee temporali raccontando la storia d'Amore di Jack Pearson (Milo Ventimiglia) e Rebecca Malone (Mandy Moore) e narrando le conseguenze di quella relazione trentasei anni dopo, seguendo le vite dei tre loro figli. La serie non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi dello spin- off di uno dei teen drama a sfondo horror più famosi della storia della televisione: The Vampire Diaries. La stagione 5 è l'ultima e continuerà a narrare la storia di Klaus a New Orleans con tredici episodi nuovi di zecca.. Il giorno di Natale sarà quello giusto per tornare nel Rinascimento di Lorenzo il magnifico, arrivano gli otto, nuovi, episodi della serie anglo italiana, che racconta la storia della famiglia che regnò su Firenze. Il cast è ricco e variegato si va da Alessandro Preziosi a Sarah Felberbau, da Biran Cox a..... Dustin Hoffman.. Anche per Into The Badlands arrivano gli episodi della terza e finale stagione della serie che narra le gesta di un guerriero e di un ragazzo che viaggiano in una terra feudale e pericolosa.