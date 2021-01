Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a febbraio 2021

A febbraio, la terza stagione di American Gods entrerà nel vivo su Amazon Prime Video ma, come di consueto, non mancheranno gli arrivi di novità e di serie storiche. Nel caso delle nuove produzioni, la più interessante è probabilmente Soulmates, una serie antologica che richiama Black Mirror e presenta storie che ruotano intorno al concetto di anima gemella e di un test che permette di scoprirne l'identità senza ombra di dubbio. Ci sono poi la seconda stagione della produzione indiana The Family man, un thriller di spionaggio con protagonista un uomo che lavora per l'agenzia investigativa nazionale, ed El Internado: Las Cumbres, una serie spagnola ambientata in un collegio circondato da misteri e pericoli.



A fine mese, infine, sarà il turno di Tutta colpa di Freud, serie basata sull'omonimo film del 2014 di Fabio Genovese, il quale partecipa nelle vesti di supervisore. Tra le altre uscite, invece, spicca l'aggiunta al catalogo delle prime undici stagioni della celebre sitcom The Big Bang Theory, accompagnata da due serie storiche come Xena e The A-Team, oltre che dalla quarta stagione di Riverdale. Ma scopriamo nel dettaglio l'offerta del mese di Amazon Prime Video!

Soulmates - dall'8 febbraio

Soulmates è una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella. Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora varie storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni. La serie è scritta dall'autore premiato agli Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein (Superbob, Ted Lasso).

Fanno parte del cast Sarah Snook (Succession), Kingsley Ben-Adir (The OA, High Fidelity, One Night In Miami), David Costabile (Billions), Sonya Cassidy(Lodge 49, Humans), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (Billions, Dollface), Betsy Brandt (Breaking Bad, Life in Pieces), JJ Feildani(Turn), Darren Boyd (Killing Eve), Dolly Wells (Can You Ever Forgive Me?), Karima McAdams (Deep State), Laia Costa (Victoria), Shamier Anderson(Goliath), Georgina Campbell (Black Mirror), Henry Goodman (The New Pope), Sofia Oxenham (Poldark), Nathan Stewart Jarrett (Candyman), Sandra Teles (Black Mirror: Bandersnatch), Letty Thomas (Emma) e Adam El Hagar (Tyrant).

The Family man - la seconda stagione dal 12 febbraio

Seconda stagione della serie action Amazon Original di produzione indiana che racconta la storia di un uomo borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell'agenzia investigativa nazionale.

Mentre protegge la nazione dai terroristi, Srikant deve difendere la sua famiglia dall'impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato. Lo show offre un punto di vista satirico sulla geopolitica dell'area in cui è ambientato.

El Internado: Las Cumbres - dal 19 febbraio

El Internado: Las Cumbres, serie Amazon Exclusive spagnola, è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno.

Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt'intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose nel corso degli otto episodi previsti.

Tutta colpa di Freud - dal 26 febbraio

Da anni separato dalla moglie, Francesco è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l'ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia.

Basata sull'omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie è composta da otto episodi ed è una co-produzione Rti e Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video. Con la supervisione artistica di Paolo Genovese la serie è diretta da Rolando Ravello e interpretata da Claudio Bisio, Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina, Luca Bizzarri, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, Stefania Rocca e Max Tortora.

Tutte le altre uscite di febbraio 2021

The Big Bang Theory - dalla stagione 1 alla 11 dal 1° febbraio

Una delle sitcom più popolari di questi anni sbarca finalmente su Prime Video. Per chi non lo sapesse, The Big Bang Theory segue la vita di un gruppo di scienziati decisamente nerd. La loro vita cambia drasticamente con l'arrivo di Penny (Kaley Cuoco), la nuova vicina di Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons). Così, a quasi due anni da qual finale che, al netto del calo qualitativo che c'è stato nel prosieguo delle stagioni, ha saputo salutare al meglio i fan, questi ultimi avranno l'opportunità di rivedere i propri momenti preferiti. Per saperne di più sullo show, vi segnaliamo il nostro speciale sulla conclusione di The Big Bang Theory.



Grandi uomini per grandi idee - dal 1° febbraio

Questa serie animata è stata creata da Albert Barillé, il quale in Italia è probabilmente più famoso per essere il papà di Siamo fatti così, anch'essa presente su Amazon Prime Video. In Grandi uomini per grandi idee, ogni episodio parla di uomini o donne che hanno compiuto importanti scoperte o invenzioni, come Archimede, Galileo, Darwin e Marie Curie.



C'era una volta...la Terra - dal 1° febbraio

Ancora una serie firmata da Albert Barillé, la più recente del lotto. Andata in onda tra il 2008 e il 2011, affronta diversi fenomeni quali le risorse energetiche, il riscaldamento globale, il riciclo, la foresta Amazzonica e via dicendo, conservando dunque lo spirito didattico che contraddistingue queste produzioni francesi.



Riverdale - la quarta stagione dal 1° febbraio

La serie targata The CW è un teen drama incentrato sui personaggi degli Archie Comics ed è subito diventato uno dei prodotti più apprezzati dell'emittente statunitense. A causa della pandemia di COVID-19 la quarta stagione è composta da soli 19 episodi rispetto ai 22 previsti inizialmente; le trame lasciate in sospeso verranno chiuse dalla quinta stagione, iniziata il 20 gennaio 2021. Ricordiamo che Riverdale è ambientata nello stesso universo narrativo della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina.



Xena: Principessa guerriera - tutte le sei stagioni dal 4 febbraio

La mitica e invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie farà presto riecheggiare il suo urlo di battaglia su Amazon Prime Video. La serie è nata come spin-off di Hercules, ma è riuscita a diventare presto ben più popolare e influente, soprattutto per quanto riguarda la presenza di una protagonista forte come Xena (interpretata da Lucy Lawless), senza dimenticare l'inseparabile Olimpia (Renée O'Connor).



The A-Team - tutte le cinque stagioni dall'8 febbraio

Trasmessa per la prima volta dalla NBC dal 1983 al 1987, A-Team è stata una serie di grande successo, ricordata per un tipo di azione e rappresentazione della violenza in cui i nemici dei protagonisti non vengono mai uccisi o feriti, nonostante l'impiego di armi. L'A-Team è un gruppo di veterani del Vietnam accusato ingiustamente di un crimine non commesso. Ricercati dalle autorità, i membri della squadra fanno i mercenari e di puntata in puntata aiutano i più deboli.