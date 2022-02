Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a febbraio 2022

Questo febbraio Amazon Prime Video fa affidamento soprattutto sul ritorno di due tra i suoi prodotti più popolari. Da una parte abbiamo LOL: Chi Ride È Fuori, lo show comedy basato sul format giapponese Documental - creato da Hitoshi Matsumoto - che lo scorso anno si è rivelato un successo di pubblico grazie alla sua formula tanto semplice quanto efficace: prendi un gruppo di comici, mettilo in una stanza e fallo sfidare a una competizione in cui vince chi riesce a non ridere alle gag e alle battute dei colleghi/avversari. Un nuovo cast e Frank Matano - che da concorrente passa alla conduzione al fianco di Fedez - promettono un carico di risate e di momenti memorabili e di bissare i consensi ottenuti con la prima edizione.



Dall'altra parte invece c'è The Marvelous Mrs. Maisel, una delle certezze del catalogo di Prime Video, giunta ormai alla quarta stagione in cui assisteremo alle nuove avventure della protagonista, che cerca di affermarsi nel mondo della stand-up comedy ma dovrà anche riuscire a trovare un equilibrio con gli amici e la famiglia. Le novità del mese ovviamente non si fermano qui, scopriamole nel dettaglio!



LOL: Chi Ride È Fuori, Stagione 2 (dal 24 febbraio)

Arriva la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original in 6 puntate che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sotto lo sguardo attento del game master Fedez, affiancato da Frank Matano .

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. Per rispolverare il successo della stagione precedente vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di LOL Chi Ride è Fuori.



Reacher, Stagione 1 (dal 4 febbraio)

Reacher segue la storia di Jack Reacher (Alan Ritchson), un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. È un vagabondo, non ha un telefono e porta con sé il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine.

Mentre il protagonista lavora per dimostrare la propria innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa. La prima stagione dello show è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher.



With Love, Stagione 1 (dall'11 febbraio)

Al centro di questa commedia romantica in cinque episodi ci sono le vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell'amore e del loro posto nel mondo. La serie si sviluppa nel corso di dodici mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell'anno.



Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività, seguendo i diversi membri della famiglia Diaz: Lily che da ragazza appena tornata single entra in un triangolo amoroso tra due pretendenti; suo fratello Jorge Jr., il quale deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia durante la festa dell'ultimo dell'anno; il cugino Sol Perez alle prese con una possibile storia d'amore con il suo collega il Dottor Miles Murphy; i genitori Beatriz e Jorge Sr., intenti a cercare di mantenere viva la scintilla anche dopo i 50 anni.



The Marvelous Mrs. Maisel, Stagione 4 (dal 18 febbraio)

È il 1960 e c'è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte - e il tempo che le dedica - crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

La serie verrà pubblicata con due nuovi episodi ogni settimana e per rinfrescarvi la memoria vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Marvelous Mrs. Maisel 3.



Tutte le altre uscite di febbraio 2022

Il Bello delle Donne, Stagioni 1-3 (dal 1° febbraio)

Si tratta di una serie andata in onda tra il 2001 e il 2003 su Canale 5 in cui si intrecciano le storie - spesso a tema amoroso - delle varie clienti del salone di bellezza "Il Bello delle Donne". Lo show vanta un cast di volti noti del panorama televisivo italiano come Stefania Sandrelli, Virna Lisi, Giuliana De Sio, Gabriel Garko, Lunetta Savino, Nancy Brilli ed Eva Grimaldi. Le prime due stagioni hanno un'impostazione drammatica, mentre con la terza si vira sulla commedia.



The Vampire Diaries, Stagione 8 (dal 1° febbraio)

Tra le uscite Amazon di gennaio 2022 abbiamo visto l'arrivo delle prime sette stagioni di Vampire Diaries, cui ora si aggiunge l'ottava, che è anche quella conclusiva. Composta da sedici episodi, la stagione è stata ben accolta dalla critica, che tendenzialmente ne ha parlato come un ottimo modo per portare a termine uno show e congedarsi dai fan.



Criminal Minds: Suspect Behavior, Stagione 1 (dal 7 febbraio)

Già presente in passato nel catalogo di Amazon Prime Video e a breve nuovamente disponibile, Criminal Minds: Suspect Behavior è il primo spin-off di Criminal Minds. Lo show ha debuttato nel 2011, ma non ha avuto molta fortuna visto che è stato cancellato dopo il primo ciclo di episodi. Come nel caso della serie madre, la storia segue le vicende di un gruppo di profiler dell'FBI, caratterizzato però da metodi più aggressivi.



Criminal Minds: Beyond Borders, Stagioni 1-2 (dal 7 febbraio)

Come nel caso dello show precedente, anche qui si parla di un ritorno nel catalogo e di uno spin-off di Criminal Minds. Beyond Borders si diversifica in quanto incentrata su una squadra di esperti specializzati nel risolvere casi di cittadini statunitensi in altre nazioni. Le stagioni sono due, per un totale di 26 episodi.



Real Madrid: La Leggenda Bianca (dall'11 febbraio)

Real Madrid: la leggenda bianca offre uno sguardo sui traguardi, le curiosità e i valori del club attraverso gli occhi e i sentimenti delle importanti personalità che ne hanno fatto parte. La docuserie vede la partecipazione di grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento spagnolo come, tra gli altri, Emilio Butragueño, Iker Casillas, Predrag Mijatovic, José Antonio Camacho, Julio César Iglesias, Alejandro Sanz, Álvaro Arbeloa, Juanma Iturriaga e Lolo Sáinz.