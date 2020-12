Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a gennaio 2021

Il 2021 di Amazon Prime Video inizierà con la continuazione del viaggio di Shadow Moon, il protagonista di America Gods, a circa due anni di distanza dalla seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi sarà quanto più attuale, parola di Neil Gaiman, e si spera che possa riportare lo show ai fasti della prima stagione. Ma American Gods non è l'unica novità in arrivo nel primo mese dell'anno; il catalogo sarà infatti arricchito anche da un nuovo show a tema culinario con protagonista James May, uno dei conduttori di The Grand Tour, dopo il resoconto de Il nostro inviato in Giappone.



Ci sarà poi spazio all'animazione, con Star Trek: Lower Decks, un'espansione del celebre franchise ideata da Mike McMahan (Rick e Morty). Inoltre, spiccano la pubblicazione della stagione conclusiva di Mr. Robot e dell'ultima serie andata in onda di South Park. Scopriamo dunque nel dettaglio l'offerta di Amazon Prime Video a gennaio.



American Gods (dall'11 gennaio)

American Gods racconta l'epica storia di un'inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle interpreta l'ex galeotto Shadow Moon, un uomo a servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane (Deadwood, John Wick), dietro il quale scoprirà celarsi solo il suo carismatico e inaffidabile capo, ma il Dio norreno Odino in persona, nonché suo padre.

Nella terza stagione, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell'idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Scoprirà presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L'unica scelta - e di quelle obbligate - sarà decidere che tipo di dio essere.



James May: Oh Cook (dal 15 gennaio)

Si tratta di una serie non-fiction Amazon Original in sette episodi, condotta da James May. Lo show sarà basato sul primo libro di ricette di James, intitolato Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make. Con un titolo ispirato a uno dei più noti modi di dire usati dal presentatore durante The Grand Tour, James May: Oh Cook è una serie che parla di cucina, ma vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa veramente cucinare.

Per la durata della serie James dimostrerà al pubblico che se sei in grado di cucinare decentemente un paio di cose, sai cucinare qualsiasi cosa. Lo show mostrerà James alle prese con alcune delle 60 ricette che ha dovuto imparare dal suo libro. Ogni episodio sarà dedicato ad uno specifico tema culinario, come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette, oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense.



Star Trek: Lower Decks (dal 22 gennaio)

Creata dal vincitore dell'Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), la nuova serie animata in dieci episodi Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2380 e si concentra sull'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. I Guardiamarina Beckett (Tawny Newsome), Boimler(Jack Quaid), Rutherford (Eugene Cordero) e Tendi (Noël Wells) cercheranno di incastrare i loro compiti e le loro vite sociali, spesso mentre la navicella è scossa da una moltitudine di anomalie galattiche.

Tra i personaggi della Flotta Stellare c'è anche l'equipaggio del ponte, con il capitano Carol Freeman, la cui voce appartiene a Dawnn Lewis, il comandante Jack Ransom, doppiato da Jerry O'Connell, il tenente Shaxs, interpretato da Fred Tatasciore, e il Dottor T'Ana, dietro il quale si cela Gillian Vigman. Nella serie saranno presenti anche alcuni camei degli attori di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, come Jonathan Frakes e Marina Sirtis.



Tutte le altre uscite di gennaio 2021

Supernatural, la tredicesima stagione (dal 1° gennaio)

Creata da Eric Kripke, la serie ha per protagonisti i due fratelli Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), alle prese con demoni, mostri e vari esseri soprannaturali. La tredicesima stagione è andata in onda tra il 2017 e il 2018 e tra gli antagonisti ci sono nientemeno che Lucifero e l'arcangelo Michele.



Law & Order: Unità Speciale, dalla stagione 11 alla 13 (dal 15 gennaio)

La serie è il primo spin-off di Law & Order e al momento è lo show live-action più longevo negli Usa. Come nella serie madre, i vari casi presentati sono ispirati da eventi reali, anche se in questo caso il focus è su crimini di natura sessuale. Viene mantenuto, invece, il classico schema, con una parte dedicata all'attività investigativa e una incentrata sul processo giudiziario, anche se con un'attenzione maggiore alle indagini.



Mr. Robot, la quarta stagione (dal 15 gennaio)

Come potete leggere nella nostra recensione di Mr. Robot 4, la serie con protagonista Rami Malek nei panni di Elliot Alderson si è conclusa con il botto e ora anche gli abbonati di Amazon Prime Video potranno assistere alla chiusura di un racconto pieno di fascino e decisamente ben accolto da critica e pubblico.



South Park, la ventitreesima stagione (dal 21 gennaio)

Chiudiamo la rassegna mensile con l'arrivo dell'ultima stagione di South Park, trasmessa nel 2019 su Comedy Central. Nel corso degli episodi non sono mancate le classiche frecciatine degli autori, rivolte ad esempio contro LeBron James, Disney+, Harvey Weinstein e la messa al bando di South Park in Cina. Per saperne di più su questo show irriverente, vi rimandiamo al nostro speciale sulla storia e il successo di South Park.