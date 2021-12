Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a gennaio 2022

L'anno nuovo di Amazon Prime Video inizia all'insegna della riscoperta di classici della serialità televisiva. Tra le novità del catalogo, infatti, continua l'aggiunta di altre stagioni di Casa Vianello, ma vanno segnalati anche gli arrivi di The Vampire Diaries e di Stargate SG-1, mentre per quanto riguarda le serie ancora in produzione o concluse in tempi recenti, spiccano Good Doctor, Riverdale e Supernatural.



Passando alle produzioni Amazon Original abbiamo Monterossi, serie con protagonista Fabrizio Bentivoglio, tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi editi da Sellerio; As We See It, creata dal premio Emmy Jason Katims; The Legend of Vox Machina, basata su una campagna di Dungeons and Dragons giocata in live streaming dal gruppo Critical Role. Prima di scoprire nel dettaglio tutte le aggiunte di gennaio, però, vi rimandiamo alle serie in arrivo su Netflix a gennaio 2022, in modo da avere una panoramica più completa.



Monterossi, Stagione 1 (dal 17 gennaio)

Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui.

Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso. È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po' perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po' perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci. Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte e un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.



Tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi editi da Sellerio, la serie è diretta da Roan Johnson, che ne è anche sceneggiatore insieme a Davide Lantieri e allo stesso Robecchi, ed è prodotta da Palomar. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari e con la partecipazione di Maria Paiato, Michele Bravi e Carla Signoris.



As We See It, Stagione 1 (dal 21 gennaio)

As We See It è una serie in otto episodi che segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita.

Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione. Showrunner, autore e produttore esecutivo è Jason Katims già vincitore di un premio Emmy per il lavoro svolto con la sua altra creazione Friday Night Lights.



The Legend of Vox Machina, Stagione 1 (dal 28 gennaio)

Basata sugli amati personaggi e avventure di Critical Role, una web serie trasmessa in live streaming in cui viene giocata una campagna di Dungeons and Dragons, The Legend of Vox Machina è una serie animata fantasy d'avventura che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse.

Nel disperato tentativo di ripagare il conto sempre più alto, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Da un sinistro indovino a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la forza del loro legame. La serie vede la partecipazione dei fondatori del gruppo Critical Role e di Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O'Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles), e Travis Willingham (Marvel's Avengers).



Tutte le altre uscite di gennaio 2022

The Big Bang Theory, Stagione 12 (dal 1° gennaio)

Poco meno di un anno fa su Amazon Prime Video approdarono le undici stagioni della popolarissima sit-com e ora è finalmente giunto il turno della stagione conclusiva. Quest'ultima, nonostante l'innegabile calo di ascolti nel corso degli anni, è riuscita a dare una conclusione degna allo show (scoprite qui i 10 migliori episodi di The Big Bang Theory), con le ultime vicende di Sheldon Cooper (Jim Parsons), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) e la loro simpatica combriccola.



Casa Vianello, Stagioni 4-6 (dal 1° gennaio)

Casa Vianello è una delle sit-com più popolari ed è la più longeva della storia televisiva italiana; segue la vita coniugale di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello (coppia sia in scena che nella vita reale) e tutte le bizzarie della loro quotidianità, per quanto così simile a quella di tante famiglie. A dicembre c'è stato il primo assaggio con l'arrivo delle prime tre stagioni, alle quali si aggiungono le tre successive, per un nuovo carico di risate.



I Liceali, Stagioni 1-3 (1° gennaio)

Restiamo tra le produzioni italiane con I Liceali, uno show andato in onda per la prima volta tra il 2008 e il 2011. Come intuibile dal titolo, la fiction è incentrata su un gruppo di liceali iscritti a un prestigioso liceo classico di Roma, e ovviamente sui loro professori. Tra i protagonisti abbiamo Giorgio Tirabassi, Claudia Pandolfi, Gigio Alberti e Ivano Marescotti, anche se con la terza stagione c'è stato un grande ricambio del cast e un focus maggiore sugli intrecci amorosi.



Good Doctor, Stagione 4 (dal 1° gennaio)

Si tratta di un medical drama basato sull'omonima serie coreana. Lo show segue il medico specializzando Shaun Murphy, un ragazzo autistico e con la Sindrome del savant che trova impiego presso l'ospedale San Jose St. Bonaventure, nella California del Nord. La quarta stagione, trasmessa tra il 2020 e il 2021 sull'ABC, è composta da 20 episodi e presenta anche casi legati all'attuale pandemia in corso.



Riverdale, Stagione 5 (dal 1° gennaio)

In attesa del debutto della sesta stagione su The CW, Amazon Prime Video accoglie la quinta stagione della serie basata sui personaggi degli Archie Comics e creata da Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore anche della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina: i due show, infatti, condividono lo stesso universo narrativo. La quarta stagione di Riverdale era stata accorciata per i problemi di produzione dovuti al COVID-19, quindi i nuovi episodi hanno anche il compito di chiudere le trame lasciate in sospeso.



Supernatural, Stagione 14 (dal 1° gennaio)

Continuando il filone delle nuove stagioni di serie già presenti nel catalogo, passiamo alla quattordicesima stagione di Supernatural, serie creata da Eric Kripke e conclusa negli Usa a novembre del 2020. In questa stagione, i fratelli cacciatori di demoni Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles) continuano i loro scontri con l'arcangelo Michele e si ritroveranno anche di fronte a verità sconcertanti.



The Night Shift, Stagioni 1-4 (dal 1° gennaio)

Si tratta di un medical drama prodotto dal 2014 al 2017 e andato in onda inizialmente sulla NBC, per un totale di quattro stagioni e 45 episodi. La serie è stata creata da Gabe Sachs e Jeff Judah ed è ambientata nel pronto soccorso del San Antonio Medical Center. Nello specifico, vengono seguite le vite dello staff impiegato nel turno di notte e, come da tradizione del genere, ci saranno diversi casi ed emergenze da affrontare.



The Vampire Diaries, Stagioni 1-7 (dal 1° gennaio)

Passiamo a una delle serie più popolari del network The CW, capace di fare incetta di premi ai Teen Choice Awards (ben 28). Lo show si basa sui romanzi urban fantasy Il Diario del Vampiro, scritti da Lisa J. Smith e che raccontano le avventure della diciassettenne Elena Gilbert, coinvolta in un triangolo con i due fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore.



Novità per le serie Adult Swim - dal 1° gennaio

A novembre vi avevamo segnalato l'esordio di diverse produzioni Adult Swim sul catalogo di Amazon Prime Video. Ebbene, per molte di loro a gennaio ci sarà l'aggiunta di una stagione, vediamo nello specifico quali:

Aqua Teen Hunger Force - Stagione 10

China, IL - Stagione 2

Mr. Pickles - Stagione 3

Robot Chicken - Stagione 8

The Venture Bros. - Stagione 3



Samurai Jack, Stagione 5 (dal 1° gennaio)

Al blocco Adult Swim si aggiunge anche Samurai Jack con la quinta stagione. Si tratta di uno show apprezzato dalla critica, capace di vincere quattro Primetime Emmy Awards e sei Annie Awards. Il protagonista è un samurai (Jack) dotato di una katana capace di tagliare ogni cosa, che viene spedito in un futuro distopico dal demone Aku. Per questo Jack tenta di tornare nel passato e di sventare i piani di Aku e impedirgli così di conquistare il mondo.



SOS Chirurgia, Stagione 1 (dal 1° gennaio)

Questa docuserie segue il Prof. Giulio Basoccu e le storie dei pazienti che decidono di rivolgersi a lui perché insoddisfatti del proprio aspetto fisico, convinti di poter ritrovare una maggiore sicurezza grazie a un'operazione estetica. Come specifica lo stesso prof. Basoccu, non si tratta solo di vanità, ma anche di "coraggio, desiderio di rivalsa e benessere".



Obbiettivo bellezza, Stagione 2 (dal 1° gennaio)

Tematica affine per Obiettivo Bellezza, che invece è condotta da un altro esperto del settore, ossia il dottor Vincenzo del Gaudio. Al momento su Prime Video è disponibile la prima stagione, composta da sei episodi che seguono altrettanti tipi di operazioni chirurgiche.



Unforgettable, Stagioni 1-4 (dal 10 gennaio)

Serie poliziesca procedurale con Poppy Montgomery nei panni di Carrie Wells, una detective affetta da ipertimesia, una condizione che consiste in una memoria fotografica spiccata e particolarmente dettagliata. Unforgettable ha debuttato sulla CBS nel 2011 e ha una storia produttiva travagliata, con diverse cancellazioni, ripensamenti e cambi di network, fino a un'ultima quarta stagione che però lascia diverse domande senza risposta.



S.W.A.T., Stagioni 1-4 (dal 15 gennaio)

Altro show poliziesco, altra produzione trasmessa per la prima volta sulla CBS. S.W.A.T. è il remake della serie omonima degli anni ‘70 ed è incentrata sul sergente Daniel "Hondo" Harrelson un ex-marine che ora è a capo di un'unità Special Weapons And Tactics (Armi e tattiche speciali). Lo show è ambientato in un universo condiviso con quello di The Shield.



Stargate SG-1, Stagioni 1-10 (dal 31 gennaio)

Mentre The Expanse si avvia alla conclusione, Amazon Prime Video segnala l'arrivo di uno dei classici della fantascienza televisiva, Stargate SG-1. La serie è basata sul film Stargate del 1994 ed è andata in onda tra il 1997 e il 2007 per un totale di dieci stagioni e 214 episodi. Lo show riparte a un anno di distanza dagli avvenimenti del film e ne espande ulteriormente l'immaginario, che nel tempo è arrivato ad arricchirsi anche con gli spin-off Stargate Atlantis e Stargate Universe, oltre che i film Stargate: L'arca della verità e Stargate: Continuum che vanno a chiudere le vicende di SG-1.



What's Anna, Stagione 1 (dal 20 gennaio)

Chiudiamo la rassegna mensile con due produzioni del network DeAKids, rivolte quindi a un pubblico più giovane. What's Anna è ambientata nella camera di Anna (Cloe Romagnoli), la quale decide di mettere in affitto la sua stanza con l'obiettivo di guadagnare dei soldi per realizzare il suo sogno, peccato che dovrà avere a che fare con ospiti uno più bizzarro dell'altro.



Ready Music Play, Stagione 2 (dal 20 gennaio)

Ready Music Play, invece, è uno show che unisce musica e stile. La conduzione è affidata a Jody Cecchetto, accompagnato da Caterina Cantoni, Giulia Savulescu, Sofia Dalle Rive e Virgitsch. Le quattro ragazze si sfideranno in ogni episodio a colpi di lyp sync, dividendosi in due squadre.