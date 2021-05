Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a giugno 2021

La proposta di Amazon Prime Video per il mese di giugno è abbastanza variegata e viene incontro a gusti differenti. Si passa infatti dalla seconda edizione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo (qui la recensione di Celebrity Hunted), reality italiano che presenta un cast tutto nuovo, al crime drama brasiliano Dom, incentrato sulla guerra alla droga e tratto da una storia vera. C'è poi spazio per la nuova serie di Jeremy Clarkson, meglio conosciuto per essere uno dei conduttori di Top Gear e di The Grand Tour, e per la stagione conclusiva di Bosch, la serie Amazon Original più longeva. Completa il quadro l'ambiziosa Solos, una serie antologica che vanta un cast stellare e vede tra i registi Zach Braff e Tiffany Johnson. In attesa di scoprire se riuscirà a confermare le aspettative intorno a essa, vediamo nel dettaglio le novità del mese di giugno.



Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, Stagione 2 (18 giugno)

La seconda stagione del real-life thriller Amazon Original italiano Celebrity Hunted - Caccia all'uomo porta sullo schermo l'avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama italiano: l'attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l'attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l'Italia, avendo a disposizione risorse economiche limitate , nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. Per gli spettatori si prospetta una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia.



Dom, Stagione 1 (4 giugno)

La serie Amazon Original brasiliana Dom è un crime drama in otto episodi della durata di un'ora ispirato alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Dom racconta la storia di Pedro, un ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro. Introdotto già dall'adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000.

Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro, Dom (Vitor Dantas), il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento sul fondo del mare e aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.



Clarckson's Farm, Stagione 1 (11 giugno)

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. Clarckson's Farm, la nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e un'inaspettata pandemia.

Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoltori, Clarkson scopre presto che il fattore moderno deve essere un protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo. Nonostante le calamità che ne derivano, questo non è di certo "The Grand Tour" si dà all'agricoltura". Qui nella fattoria i fallimenti hanno conseguenze emotive reali e Jeremy, completamente al di fuori della sua comfort zone, deve contare sull'aiuto degli altri mentre si impegna nel far crescere le messi, allevare le pecore e imbastire i progetti ambientali che gli stanno a cuore. E sì, avete letto bene anche quest'ultima frase. Questo è Jeremy Clarkson come non l'avete mai visto prima.



Solos, Stagione 1 (25 giugno)

Solos è una serie antologica in sette episodi, che riflette sui significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Solos racconterà storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti, facendo emergere quanto siamo tutti collegati dall'esperienza umana, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati.

Nel cast i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu. Solos, prodotta dagli Amazon Studios, ha come executive producer David Weil, Sam Taylor-Johnson e Laura Lancaster, con Pixie Wespiser nel ruolo di producer. Taylor-Johnson dirigerà due episodi, mentre per Weil sarà l'esordio come regista. Tra i registi degli episodi si annoverano anche Zach Braff e Tiffany Johnson.



Bosch, Stagione 7 (25 giugno)

Basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly The Burning Room (2014) e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato, la settima e ultima stagione di Bosch di Prime Video vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: "tutti contano o non conta nessuno". Quando una bambina di dieci anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per consegnare l'assassino alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui.

Il caso imponente e politicamente delicato, poterà Bosch a confrontarsi con l'estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia. La serie vede nel cast Titus Welliver nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, mentre Jamie Hector è il detective Jerry Edgar, Amy Aquino è il tenente Grace Billets, Madison Lintz è Maddie Bosch e Lance Reddick è il capo della polizia Irvin Irving.



Tutte le altre uscite di giugno 2021

Shameless, Stagione 10, (1 giugno)

Le vicende della famiglia Gallagher continuano con un salto temporale di sei mesi rispetto alla stagione precedente. A causa di un suo escamotage, Frank si imbatte in un vecchio amico, mentre Debbie diventa la matriarca della famiglia, portando a un cambio delle dinamiche. La decima stagione è andata in onda su Showtime tra il 2019 e il 2020 ed è composta da dodici episodi.



The Handmaid's Tale, Stagione 2 (1 giugno)

Concludiamo le novità del mese con la seconda stagione della serie tratta dal romanzo distopico Il racconto dell'ancella, di Margaret Atwood. La protagonista dello show è Elisabeth Moss (Mad Men), nei panni di June. Andata in onda per la prima volta nel 2018, la stagione è stata trasmessa in Italia da TIMVision. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Handmaid's Tale 2.