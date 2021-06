Amazon Prime Video: tutte le serie TV in uscita a luglio 2021

Come ogni mese le varie piattaforme di streaming arricchiscono i propri cataloghi con nuovi contenuti e così, dopo aver visto le serie in arrivo su Netflix a luglio, le novità Disney+ di luglio e le uscite su AppleTV+ di luglio, eccoci con il consueto appuntamento in cui scopriamo l'offerta di Amazon Prime Video . In sostanza si tratta di un mese di ritorni, con la seconda stagione di El Cid, che segue le prime imprese del leggendario eroe spagnolo, e la seconda stagione di Making the cut, un talent show dedicato agli amanti della moda. Tra gli show non prodotti direttamente da Amazon segnaliamo invece l'arrivo della terza stagione di 4 Blocks, serie tedesca in cui il protagonista Ali "Toni" Hamady è a capo di una famiglia criminale libanese che vive a Berlino.



El Cid, Stagione 2 (15 luglio)

La seconda stagione di El Cid riparte dalla morte del re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy ora è cavaliere - a un passo dall'essere un vero eroe - ma dovrà prendere alcune decisioni molto difficili. Amina o Jimena? Sancio o Alfonso? Lealtà o gloria? Pace o guerra?

Battaglie, amore, politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere forniscono un ricco sfondo per la seconda stagione di El Cid, che racconta l'odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar: un eroe e una leggenda, accusato dai suoi nemici di essere un traditore. Jaime Lorente (Ruy) interpreta nuovamente il ruolo di uno dei personaggi più famosi della storia di Spagna e per maggiori informazioni su questo show vi invitiamo a leggere la nostra recensione di El Cid.



Making The Cut, Stagione 2 (16 luglio)

Nuova location, nuovi designer, stesso grande stile: Making the Cut è ancora in missione per cercare il prossimo grande fashion brand internazionale. Nella seconda stagione, ai presentatori Heidi Klum e Tim Gunn si uniranno i giudici Winnie Harlow, supermodella di fama mondiale, e la fashion pop icon e Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott. In più, altri giudici faranno visita durante questa stagione, tra cui Prabal Gurung e Shiona Turini. La seconda stagione, girata a Los Angeles, celebra questa città rinomata per ospitare alcune delle persone e degli eventi più importanti del mondo della moda. Dai red carpet calcati dalle star allo street style all'avanguardia, la scena fashion di Los Angeles sarà una cornice perfetta per la seconda stagione di Making the Cut.



Mentre la pandemia continua ad avere un forte impatto sull'industria della moda, gli stilisti stanno cercando nuovi modi per crearsi una clientela e far crescere la loro attività. A unirsi alla seconda stagione sarà un variegato gruppo di 10 talentuosi imprenditori e stilisti da tutto il mondo, pronti a portare i loro brand emergenti uno step più in alto e diventare il nuovo fenomeno mondiale. Il vincitore della serie riceverà un milione di dollari da investire nella sua attività, l'opportunità di vendere una collezione tramite l'Amazon Fashion Store e una mentorship con Amazon Fashion.



Alla fine di ogni episodio, edizioni limitate dei look vincenti di ciascuna sfida saranno subito disponibili per l'acquisto in esclusiva nello store Making The Cut di Amazon Fashion. La fashion competition series in otto episodi sarà disponibile con due nuovi episodi a settimana, per culminare con un'epica sfilata nel finale di stagione del 6 agosto 2021. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Making The Cut.



Tutte le altre uscite di luglio 2021

Them, Stagione 1 doppiata (23 luglio)

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti durante gli anni '50. Le vicende ruotano intorno a una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come The Great Migration. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggere gli occupanti. La prima stagione ha debuttato lo scorso aprile in versione in lingua originale sottotitolata in italiano e qui trovate già la nostra recensione di Them.



4 Blocks, Stagione 3 (1 luglio)

Si tratta di una serie drammatica tedesca trasmessa dall'emittente TNT Serie. Il protagonista è Ali "Toni" Hamady, un libanese che vive da più di 20 anni in Germania ed è a capo di un clan criminale coinvolto in traffici di droga. Ali vorrebbe tirarsi fuori dalla vita criminale, ma non sarà così semplice. Ricordiamo che le prime due stagioni sono già disponibili su Amazon Prime Video.