Amazon Prime Video: quali serie TV in uscita a luglio 2022?

Mentre cresce l'attesa per il finale della terza stagione di The Boys, il catalogo di Amazon Prime Video continua ad aggiornarsi con l'aggiunta di novità e serie già in circolo. Questo mese si parte con Terminal List, il nuovo show con protagonista Chris Pratt nei panni del Navy Seal James Reece. Si passa poi a Senza Confini, una serie che ripercorre il viaggio intorno al mondo di Magellano ed Elcano e al documentario Warriors On The Field, dedicato agli atleti indigeni dell'Australia.



I fan di The Grand Tour e nello specifico di James May saranno invece contenti di sapere che dopo il viaggio in Giappone è la volta dell'Italia, che potrà essere ammirata da un punto di vista particolare. Forever Summer: Hamptons invece è una docusoap che strizza l'occhio ai teens, mentre Paper Girls è una serie di fantascienza basata sull'omonima graphic novel di successo. Prima di scoprire nel dettaglio l'offerta di luglio, però, vi invitiamo a leggere le serie in arrivo su Netflix a luglio 2022 e le novità Sky e Now di luglio 2022.



Terminal List - dal 1° luglio

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un'imboscata durante un'operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell'evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Oltre a Chris Pratt, il cast della serie include, tra gli altri, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder. Lo showrunner invece è David DiGilio



James May: Il Nostro Agente In Italia - dal 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po' di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita? Se vi siete persi il capitolo precedente con le peripezie di May nel paese del sol levante, vi invitiamo a recuperare la recensione di James May Our Man In Japan.



Paper Girls- dal 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere.

Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l'una dell'altra oltre che di loro stesse. Basato sulle graphic novel bestseller di Brian K. Vaughan, Paper Girls è un viaggio personale ad alto rischio visto attraverso gli occhi di quattro ragazze, interpretate da Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) e Fina Strazza (KJ Brandman). Ali Wong interpreta anche la versione adulta di Erin, con Nate Corddry come Larry e Adina Porter come Prioress.



Tutte le altre uscite di luglio 2022

Shameless - l'undicesima stagione dal 1° luglio

Arriva dunque la stagione conclusiva della serie targata Showtime e incentrata sulla famiglia Callagher, che in questo ultimo ciclo di episodi deve anche vedersela con la gentrificazione di Chicago e con gli effetti del Covid sulla cittadina e non solo.



Doc - Nelle tue mani - la prima stagione dal 1° luglio

Passiamo a una produzione Rai che ha debuttato nel 2020 con 16 episodi. Doc - Nelle tue mani è ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno che ha dimenticato ben 12 anni della propria vita in seguito a un incidente stradale. Così, mentre il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero), deve fare i conti con la propria condizione particolare, si sviluppano delle vicende che coinvolgono il reparto di medicina interna dell'ospedale fittizio in cui è ambientata la serie.



Senza Confini - dal 7 luglio

La serie racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. La produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l'elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l'ignoto, in una serie di qualità piena d'azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.



Warriors On The Field - dall'8 luglio

Presentato dalla leggenda dell'AFL (Australian Football League) Michael O'Loughlin e diretto dalla regista indigena Larissa Behrendt, Warriors On The Field è un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia.



Law & Order: Special Victims Unit - dalla quattordicesima alla ventunesima stagione dal 14 luglio

Continua poi l'aggiunta di altre stagioni del primo spin-off di Law & Order - I due volti della giustizia. Lo show, che è il live action più longevo della televisione statunitense, ha un'impostazione simile alla serie madre - con una fase dedicata alle indagini e una incentrata sul processo giudiziario - ma ci si concentra soprattutto su casi che coinvolgono crimini di natura sessuale.



Chicago Fire - dalla quinta all'ottava stagione dal 14 luglio

Un nuovo carico di stagioni anche per Chicago Fire, la serie NBC incentrata su un gruppo di vigili del fuoco e che ha dato vita al franchise Chicago, che vanta già tre spin-off. Per questo motivo in questo procedurale non è raro incontrare i personaggi delle altre produzioni del franchise, ma esistono anche crossover come con la sopracitata Law & Order: Special Victims Unit.



Chicago Pd - dalla quinta alla settima stagione dal 14 luglio

Chiudiamo la rassegna mensile per l'appunto con uno degli spin-off di Chicago Fire, ossia Chicago Pd. Dai vigili del fuoco si passa dunque alla polizia di Chicago, della quale vengono seguite sia le operazioni di pattuglia che di intelligence.



Forever Summer: Hamptons - dal 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.