Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a maggio 2021

Dopo un aprile caratterizzato dal grande interesse mediatico suscitato da LOL: Chi ride è fuori, che per molti abbonati al servizio è stata una piacevole sorpresa all'insegna della leggerezza (qui la nostra recensione di LOL: Chi ride è fuori), questo mese Amazon Prime Video proporrà alcune produzioni che toccano temi tanto importanti quanto delicati. Si passa così dalla reinterpretazione in chiave contemporanea del best-seller Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, che racconta di un gruppo di adolescenti e della loro discesa nella dipendenza dalla droga, all'adattamento di The Underground Railroad (La ferrovia sotterranea), romanzo dello scrittore Colson Whitehead premiato con un Pulitzer e che racconta l'epopea della schiava nera Cora, la quale decide di fuggire dalla piantagione in cui vive e che nel suo viaggio verso la libertà testimonierà i diversi modi in cui il razzismo può prendere forma.



C'è poi spazio per Veleno, docu-serie che parte dalle famigerate vicende dei Diavoli della bassa modenese (già affrontate nel libro e nell'omonimo podcast realizzati da Pablo Trincia) per poi intrecciarsi con quelle più recenti di Bibbiano e dell'inchiesta Angeli e demoni. Non manca infine una proposta per gli appassionati di young adult grazie a Panic, serie basata sull'omonimo romanzo e con showrunner la stessa autrice Lauren Oliver. Scopriamo dunque nel dettaglio le novità in arrivo a maggio su Amazon Prime Video.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino - dal 7 maggio

La serie tedesca Amazon Original racconta in otto episodi la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo (una stazione del treno berlinese) in una reinterpretazione del best-seller internazionale. La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha infatti sconvolto un'intera generazione e ora viene riproposta in una chiave moderna.



Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per far avverare i propri sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

The Underground Railroad - dal 14 maggio

Questa limited series Amazon Original in dieci episodi, basata sul'omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead, vede il premio Oscar Barry Jenkins nelle vesti di showrunner, regista ed executive producer.

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (la giovane promessa Thuso Mbedu) nel Sud degli Stati Uniti pre-Guerra Civile. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata "ferrovia sotterranea" (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l'unica persona che non sia mai riuscito a catturare. Spostandosi da uno Stato all'altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l'ha abbandonata e la sua lotta per cercare di costruirsi una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.



Il cast di The Underground Railroad è composto da Thuso Mbedu, Chase W. Dillon e Joel Edgerton, affiancati da Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus "MJ" Gladney, Jr., Will Poulter e Peter Mullan.

Veleno - dal 25 maggio

In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l'allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 mesi. Federico viene accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di sua figlia e di altri bambini.



Inizia così la vicenda de "I Diavoli della bassa modenese" una serie di casi di pedofilia e satanismo che porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle loro famiglie. Le indagini svelano l'esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano costretti a partecipare i bambini. Le perizie medico-legali inchiodano i presunti membri della setta e, nel giugno 2000, tutti gli imputati al maxi processo vengono condannati in primo grado a lunghe pene detentive, molte delle quali confermate nei successivi gradi di giudizio.

20 anni dopo l'inchiesta giornalistica di Pablo Trincia mette in dubbio l'intera vicenda grazie a nuove sconvolgenti rivelazioni. In contrapposizione alla ricostruzione di Trincia nasce un comitato formato dalle famiglie affidatarie e dai bambini ormai adulti. Nel frattempo, nel 2019, nel vicino paese di Bibbiano, scoppia un altro clamoroso caso: diversi consulenti dei servizi sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato dei minori dalle loro famiglie. Il "veleno" è ancora in circolo? Veleno è una docu-serie di cinque episodi prodotta da Fremantle per Amazon Prime Video, scritta e diretta da Hugo Berkeley.

Panic - dal 28 maggio

Panic è la nuova serie young adult Amazon Original in dieci episodi di un'ora, scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo omonimo romanzo best-seller). La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite.

Ma quest'anno le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Lauren Oliver ha creato e scritto Panic, e ne è executive producer con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Adam Schroeder. Lynley Bird e Alyssa Altman sono co-executive producers. Panic è prodotta da Amazon Studios. I protagonisti sono Olivia Welch "Heather Nill," Mike Faist "Dodge Mason," Jessica Sula "Natalie Williams," Camron Jones "Bishop Mason," Ray Nicholson "Ray Hall," Enrique Murciano "Sheriff Cortez".

Tutte le altre uscite di maggio 2021

The Good Fight - la terza stagione dal 15 maggio

Per concludere segnaliamo l'arrivo della terza stagione di The Good Fight, spin off dell'apprezzatissimo legal drama The Good Wife, già presente nel catalogo della piattaforma. La serie si svolge un anno dopo la fine della serie madre e vede Christine Baranski, Cush Jumbo e Sarah Steele riprendere i propri personaggi. La terza stagione è andata in onda per la prima volta nel 2019 ed è composta da 10 episodi.