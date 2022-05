Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a maggio 2022

Questo maggio Amazon Prime Video si presenta con un'offerta piuttosto eclettica, che spazia tra più generi e tematiche e per gli abbonati al servizio potrebbero esserci delle sorprese gradevoli. In realtà, di Bang Bang Baby abbiamo già avuto un assaggio e nei prossimi giorni scopriremo come si chiuderà la prima stagione di questa produzione italiana ambientata nella Milano degli anni Ottanta. Lo stesso discorso può valere per The Wilds, che dopo una prima stagione carica di misteri punta a rilanciare aggiungendo altri interrogativi allo schema.



Per il resto invece spazio a novità come lo spettacolo di Angelo Pisani e Katia Follesa Finché Social Non Ci Separi; il primo spinoff di Bosch, la serie più longeva degli Amazon Studios; il ritorno della compagnia teatrale canadese di sketch comici The Kids In The Hall; la docuserie sul caso spinoso dell'omicidio di Beverly Lynn Smith, avvenuto nel 1974 e ancora irrisolto. Prima di addentrarci nel dettaglio delle serie in arrivo questo mese su Prime Video, vi segnaliamo che a portata di click trovate le novità di maggio su Netflix.



Bang Bang Baby, Stagione 1 Parte 2 (dal 19 maggio)

Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta e racconta la storia di Alice, un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre.

Ricordiamo che la prima parte della serie, creata da Andrea Di Stefano, è stata pubblicata ad aprile; per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione dei primi episodi di Bang Bang Baby.



Finché Social Non Ci Separi (dal 2 maggio)



Angelo Pisani e Katia Follesa, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all'ironia che smorza i toni senza sminuire l'importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista dei difetti: Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Da questo espediente si sviluppa un percorso comico che andrà a sottolineare come la bellezza si trovi nella diversità e nel confronto.



The Wilds, Stagione 2 (dal 6 maggio)

La seconda stagione di The Wilds prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un'isola deserta, dove non sono finite per caso: sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale.

La nuova stagione aumenta la dose di mistero svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, bensì c'è un nuovo gruppo di soggetti, anch'esso sotto lo sguardo vigile del burattinaio di questo esperimento. La creatrice dello show è Sarah Streicher, mentre in veste di showrunner c'è Amy Harris. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la recensione di The Wilds.



Bosch: Legacy, Stagione 1 (dal 6 maggio)

In questo spinoff, Harry Bosch diventa un investigatore privato, dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim'ordine.

I due però possono andare d'accordo su qualcosa: fare giustizia. Nel frattempo Maddie, la figlia di Bosch, si sta avventurando nel mondo abbandonato dal padre come una nuova recluta alle prese con il suo essere figlia di un poliziotto in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d'ingrandimento.



Tutte le altre serie Amazon in arrivo a maggio 2022

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, Stagione 1 (dal 6 maggio)

In questa docuserie Nathalie Bibeau, la regista di The Walrus e The Whistleblower, ci porta a scoprire l'elaborata e controversa operazione sotto copertura progettata per indagare su un sospetto nell'omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith, ma che invece è finita solo per sollevare ancora più domande, da decenni senza risposta. Beverly Lynn Smith viveva in una fattoria nella comunità industriale di Oshawa, in Ontario, con il marito e un bambino di 10 mesi. Il 9 dicembre 1974 fu uccisa nella cucina di casa sua. Alan Smith (nessuna parentela con la donna), è stato un personaggio centrale nelle indagini dalla notte dell'omicidio quasi 50 anni fa. Nel 2007, quando ormai il caso era ritenuto irrisolto, i risultati di un test del poligrafo hanno sollevato nuovi sospetti su Smith, il quale si è ritrovato al centro di una controversa indagine di polizia.



Lizzo: Attenti Alle Big Grrrls, Stagione 1 (dal 13 maggio)

Lizzo: attenti alle Big Grrrls è una nuova serie unscripted in otto episodi che segue la rapper statunitense Lizzo alla ricerca di donne toste e sicure di sé da ingaggiare come parte delle ‘Big Grrrls' per il suo tour mondiale. Dieci donne entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di avere quello che serve per arrivare in fondo alla competizione e unirsi a Lizzo sul palco di fronte a un pubblico globale. Al fianco di Lizzo, per aiutarla nella ricerca di dinamiche ballerine, ci sono le coreografe Tanisha Scott e la Big Grrrls originale Chawnta' Marie Van oltre a Shirlene Quigley e Grace Holden, e numerose special guest tra cui il coreografo Charm La'Donna, l'esperta di body movement Rashida KhanBey Miller e l'artista disco di platino SZA.



The Kids In The Hall, Stagione 1 (dal 13 maggio)

L'iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson è tornata con una nuova stagione della sua rivoluzionaria serie di sketch, con nuovi e divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, con gag satiriche con la comicità spassosa, tagliente e coraggiosa tipica dei Kids. Presentato per la prima volta nel 1989, l'originale The Kids in the Hall, nominato agli Emmy, è una commedia alternativa che ha sviluppato una fanbase di irriducibili e ancora oggi influenza innumerevoli comici e artisti. Questa nuova stagione in otto episodi segna il ritorno dei Kids, che verranno accompagnati da diverse guest star, tra cui anche Mark Hamill.



Lovestruck High, Stagione 1 (dal 18 maggio)

Lovestruck High è un nuovo reality showche vede protagonisti 15 single provenienti dal Regno Unito. I concorrenti si ritrovano in una scuola superiore americana, per dare una seconda possibilità all'amore. In Lovestruck High, una classe eclettica e diversificata di studenti non tornerà semplicemente alle scuole superiori: avranno la possibilità di realizzare le loro fantasie adolescenziali entrando in un mondo nostalgico di una scuola superiore americana. La serie sarà narrata niente di meno che dall'iconica "regina del teen drama" Lindsay Lohan.



Notte Stellata (Night Sky), Stagione 1 (dal 20 maggio)

Attraversando lo spazio e il tempo, Notte stellata (Night Sky) segue la storia di Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.



Totems, Stagione 1 (dal 20 maggio

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Totems vede protagonista l'eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell'eredità leggendaria di suo padre e che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo. Francis incontrerà Lyudmila, una nuova recluta del KGB e se ne innamorerà. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra i servizi segreti francesi e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e dovranno fare i conti con l'amore che provano l'uno per l'altra.