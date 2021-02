Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a marzo 2021

Questo marzo su Amazon Prime Video è atipico, visto che la pubblicazione delle due novità avverrà soltanto a fine mese. La prima è Invincible, serie animata per adulti ideata da Robert Kirkman, meglio conosciuto per essere il creatore di The Walking Dead. Anche in questo caso, il materiale di partenza viene dai fumetti. La seconda, invece, è una nuova produzione spagnola intitolata La Templanza. Si tratta di un drama romantico le cui vicende si svolgono alla fine del XIX secolo, tra Messico, Cuba, Londra e Jerez. Per quanto riguarda le altre uscite, continua l'aggiunta di serie cult degli anni passati grazie all'arrivo delle quattro stagioni di Supercar. Per gli appassionati di noir scandinavi, Il principio del piacere potrebbe rappresentare una buona sorpresa, mentre i fan di The Good Doctor avranno a disposizione tutti gli episodi della terza stagione.



Se siete in cerca di altri consigli su cosa vedere su Amazon Prime Video, vi segnaliamo la recensione di El Internado, teen mistery ambientato tra le mura di un collegio isolato, e le prime impressioni su Tutta colpa di Freud, produzione italiana basata sul film omonimo del 2014.



Invincible - dal 26 marzo

Invincible è una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Lo show racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma, man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel voice cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora. I primi tre episodi, da un'ora ciascuno, della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo; a seguire sarà disponibile una nuova puntata a settimana, fino all'adrenalinico finale di stagione il 30 aprile.



La Templanza - dal 26 marzo

La Templanza è un drama romantico basato sull'omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto. Una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni.

Nel corso dei dieci episodi della prima stagione, La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.



Tutte le altre uscite di marzo 2021

Supercar, Stagioni 1-4 (dal 1° marzo)

Knight Rider, conosciuta in Italia come Supercar, è una celebre serie degli anni 80, con protagonista David Hasselhoff nei panni di Michael Knight. Quest'ultimo è un ex-poliziotto, salvato dalla morte grazie all'aiuto di Wilton Knight e Devon Miles, i quali gli forniscono una nuova identità e uno scopo: sconfiggere il male in giro per gli Usa. Ad aiutarlo nell'impresa c'è KITT, l'iconica auto dotata di intelligenza artificiale e capace di compiere imprese strabilianti.



Il Principio del Piacere, Stagione 1 (dal 1° marzo)

Tre città dell'est Europa sono colpite da una misteriosa catena di delitti che riguardano il ritrovamento di cadaveri o arti di donne. I poliziotti incaricati dell'indagine sospettano un collegamento tra questi crimini e così uniranno le forze per venirne a capo. Il principio del Piacere è stato creato da Maciej Maciejewski e Dariusz Jablonski (che è anche il regista dei dieci episodi della stagione) ed è stato descritto all'altezza dei noir scandinavi.



The Good Doctor, Stagione 3 (dal 1° marzo)

Concludiamo con la terza stagione di The Good Doctor, medical drama che ricordiamo essere basata sulla popolare serie coreana Good Doctor. Il protagonista è il giovane medico Shaun Murphy, specializzando in chirurgia, autistico e con la Sindrome del savant. Trasferitosi in California, trova un impiego presso l'ospedale San Jose St. Bonaventure.