Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a marzo 2022

In attesa di scoprire chi vincerà la seconda stagione di LOL 2 (preparatevi alle risate con il nostro first look di LOL 2), il catalogo di Amazon Prime Video si aggiorna con l'arrivo di nuove serie in esclusiva e alcuni dei prodotti più interessanti degli ultimi anni. Tra i ritorni segnaliamo Star Trek: Picard e Upload, giunte entrambe alla seconda stagione, mentre tra le novità c'è il debutto dello spin-off animato di The Boys, una serie antologica che sperimenta con stili diversi e storie inedite. Spazio poi al mondo delle due ruote con una docuserie dedicata al mondo della MotoGP. Tra le altre uscite spiccano invece le pubblicazioni dello show di culto Hannibal e dell'acclamata Sherlock. Dopo aver approfondito nel dettaglio l'offerta del mese vi invitiamo a dare un'occhiata anche alle uscite Netflix di marzo 2022.



Star Trek: Picard, Stagione 2 (dal 4 marzo)

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il ruolo iconico che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. Insieme a lui troviamo Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera e Brent Spiner. In questa stagione si uniscono al cast anche Annie Wersching e special guest come Whoopi Goldberg - che ritorna nei panni di Guinan, il suo amato ruolo in TNG - e John de Lancie. Segnaliamo che gli episodi - 10 in totale - verranno pubblicati su base settimanale ogni venerdì. Vi consigliamo di mettervi in pari con la nostra recensione di Star Trek Picard.



The Boys Presents: Diabolical (dal 4 marzo)

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi (della durata di 12-14 minuti) sono caratterizzati ognuno dal proprio stile di animazione e riveleranno storie inedite ambientate nell'universo dello show Amazon (recuperate la nostra recensione del finale di The Boys 2)

Al progetto partecipano alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi, tra cui Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Nasim Pedrad, Simon Pegg, Kenan Thompson, Aisha Tyler, e il premio Oscar Youn Yuh Jung.



Upload, Stagione 2 (dall'11 marzo)

Nella seconda stagione di Upload Nathan (Robbie Amell) si ritrova a un bivio nella sua vita dell'aldilà: Ingrid (Allegra Edwards), la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora (Andy Allo), il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i "Ludds".

La seconda stagione della serie creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato "prototykes", e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.



MotoGP Unlimited - dal 14 marzo

Lo show vedrà protagonisti piloti come l'attuale campione mondiale MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP); Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) nella sua ultima stagione; Marc Márquez (Repsol Honda); Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP); Johann Zarco (Ducati Pramac Racing); Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini); il campione del Mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) e i direttori sportivi delle principali squadre.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.



Tutte le altre uscite di marzo 2022

Hannibal, Stagioni 1-3 (dal 1° marzo)

Hannibal è la serie creata da Bryan Fuller per la NBC e andata in onda tra il 2013 e il 2015. Come intuibile dal titolo è basata sui romanzi di Thomas Harris incentrati sul celebre cannibale Hannibal Lecter. Lo show si basa soprattutto sul dualismo tra quest'ultimo (interpretato da Mads Mikkelsen) e il profiler dell'FBI Will Graham (Hugh Dancy). Un vero e proprio cult e probabilmente tra i migliori esponenti del genere di thriller psicologico a tinte horror.



La verità sul caso Harry Quebert, Stagione 1 (dal 1° marzo)

Anche questo serial si basa su un romanzo, in questo caso il testo omonimo di Joël Dicker pubblicato nel 2012 (l'anno successivo in Italia). La verità sul caso Harry Quebert è composta da dieci episodi ed è un giallo che segue le vicende di un giovane scrittore che si reca a casa del celebre Harry Quebert, in cerca di ispirazione, ma che invece si ritrova a scoprire che quest'ultimo è accusato di aver ucciso la quindicenne Nola Kellergan, scomparsa molti anni prima. La serie alterna fasi del presente e flashback dell'anno 1975, in cui venne compiuto l'omicidio.



SEAL Team, Stagioni 1-4 (dal 7 marzo)

Si tratta di uno show che ha debuttato sulla CBS nel 2017 e che è incentrato sulle operazioni del Team Bravo una unità del DEVGRU, uno dei corpi d'élite dei Navy SEAL, le forze speciali della marina degli Stati Uniti. La squadra dei protagonisti è impegnata non solo in territorio statunitense, ma anche in giro per il mondo ed in particolare in operazioni antiterrorismo.



Sherlock, Stagioni 1-4 (dall'8 marzo)

La celebrata serie britannica sbarca su Amazon Prime Video con tutte e quattro le stagioni e anche l'episodio speciale Sherlock: The Abominable Bride (L'abominevole sposa). Il protagonista è liberamente tratto dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle, ma le vicende si svolgono nella Londra contemporanea. Benedict Cumberbatch interpreta il detective Sherlock Holmes, mentre Martin Freeman veste i panni del suo amico John Watson, il quale lo assiste nelle indagini.



90210 (2008), Stagioni 1-5 (dal 14 marzo)

Teen drama che fa parte del franchise Beverly Hills, 90210. Come nella serie madre, lo show racconta le vite di studenti benestanti del liceo fittizio West Beverly High, in particolare quelli della famiglia Wilson. Durante i primi due cicli di puntate, inoltre, compaiono anche diversi personaggi della serie originale.



Gli eredi della notte, Stagioni 1-2 (dal 15 marzo)

Chiudiamo la rassegna mensile con una produzione olandese a tema fantastico, basata sulla saga letteraria omonima, scritta da Ulrike Schweikert. Lo show è ambientato nel 1889 e parla di alcuni clan di vampiri sparsi per tutta l'Europa e che rischiano l'estinzione. Per questo i loro eredi (ognuno dotato di poteri speciali) frequentano una scuola per vampiri per addestrarsi alla sopravvivenza. Tra loro c'è la giovane Alisa e il suo potere unico che la collega direttamente a Dracula.