Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a novembre 2020

Dopo un ottobre segnato dal finale esplosivo di The Boys 2 e che si congeda con l'arrivo del remake di Utopia, Truth Seekers e The Challenge: ETA in un sol giorno, il novembre di Amazon Prime Video inizia in sordina, visto che la maggior parte delle novità sarà pubblicata intorno alla metà del mese.



Tra le aggiunte al catalogo segnaliamo Alex Rider, una spy-story basata sulla popolare serie di romanzi scritta da Anthony Horowitz e che può vantare oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo; Motherland: Fort Salem, serie ambientata in un presente alternativo negli Usa e che racconta la storia di tre streghe; The pack, una competizione intorno al mondo con protagonisti i cani e i loro padroni, condotta dalla celebre sciatrice Lindsey Vonn. Scopriamo dunque come si completa l'offerta di novembre su Prime Video.

Alex Rider - dal 12 novembre

Quando Alex Rider scopre che suo zio Ian non è morto in un incidente d'auto, come gli era stato raccontato, ma è stato ucciso in servizio come spia per il governo britannico, tutta la sua vita da normale adolescente cambia. Alex viene avvicinato da Alan Blunt, capo di una misteriosa branca dell'MI6 (il servizio di spionaggio britannico) conosciuta con il nome di "The Department", che gli rivela che è stato inconsapevolmente allenato sin dall'infanzia a destreggiarsi nel pericoloso mondo dello spionaggio.

Spinto ad aiutare l'indagine sulla morte dello zio, per capire come questa sia connessa all'omicidio di due miliardari di alto profilo, Alex, riluttante, assume una nuova identità e sotto copertura inizia a frequentare un lontano collegio chiamato Point Blanc. Isolato sopra il limite delle nevi perenni delle Alpi francesi, il Point Blanc promette di riportare gli irrequieti figli delle famiglie più ricche sulla retta via. Ma, scavando più a fondo, Alex scopre che gli studenti sono in realtà pedine dell'inquietante piano ideato dal misterioso Doctor Greif. Per impedirgli di portarlo a termine, Alex sarà disposto anche a rischiare la propria vita.



Alex Rider è basata su Point Blanc, secondo volume della serie di libri Alex Rider scritta da Anthony Horowitz, e annovera nel cast Otto Farrant nel ruolo di Alex Rider, Brenock O'Connor, nei panni del suo amico Tom e Stephen Dillane nel ruolo di Alan Blunt.

Motherland: Fort Salem - dal 20 novembre

Si tratta della nuova serie creata da Eliot Laurence (Claws) e prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick. Composto da 10 episodi, lo show è ambientato in America in un presente alternativo: da tre secoli le streghe hanno ottenuto la fine della loro persecuzione grazie a un accordo con il governo degli Stati Uniti che prevede il loro impegno a combattere per difendere il paese in caso di attacchi.

Motherland: Fort Salem segue tre ragazze dall'addestramento di base in "combattimento magico" fino al dislocamento sul campo, invertendo i tradizionali ruoli di genere e potere e mettendo le donne in prima linea: Raelle (Taylor Hickson, Deadly Class) è una recluta riluttante con problemi a riconoscere l'autorità e la cui madre è deceduta in servizio; Tally (Jessica Sutton, The Kissing Booth) è una ragazza gentile, determinata e curiosa che si è arruolata nonostante la disapprovazione della madre; Abigail (Ashley Nicole Williams) è una strega intelligente dedicata e coraggiosa discendente di una stirpe di alto rango della società militare delle streghe. Segnaliamo poi che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

The pack - dal 20 novembre

The Pack è una serie non-fiction che celebra il profondo legame tra i cani e i loro amici umani. Condotta dalla sciatrice medaglia d'oro Lindsey Vonn, la sportiva statunitense che ha vinto più premi nella storia dello sci, con la co-conduttrice canina Lucy, The Pack vede 12 squadre composte da cani e rispettivi padroni in un'epica avventura intorno al mondo.



In palio per la coppia vincente c'è la cospicua somma di 750.000 dollari, di cui 500.000 andranno ai vincitori e 250.000 a un'organizzazione benefica per animali a loro scelta. Inoltre, durante le riprese The Pack ha donato 250.000 dollari a diverse charity e rifugi per animali in ogni paese visitato, per ricompensare i cani e chi li ama in tutto il mondo.



Per vincere il montepremi, le squadre dovranno contare sulla comprensione reciproca, capendo la forza e la debolezza del compagno di avventure, in modo da dimostrare chi ha il legame più forte all'interno del branco. In ogni tappa, ogni cane e il suo umano dovranno affrontare prove divertenti ed emozionanti, ideate con l'aiuto di un team di validi veterinari ed esperti di cani certificati che accompagneranno il gruppo nel loro viaggio, per assicurarsi che l'esperienza proceda in maniera positiva per tutti.

Tutte le altre uscite di novembre 2020

This is Us - la quarta stagione - dal 1° novembre

Le prime tre stagioni di questo apprezzato dramma familiare, incentrato sulla famiglia Pearson, sono già disponibili nel catalogo di Prime Video. Dal 1° novembre, sarà presente anche la quarta stagione, andata in onda sulla NBC tra il 2019 e i primi mesi del 2020. La storia di This is Us si sviluppa su tre piani temporali diversi e garantisce tante emozioni agli spettatori.



Macgyver - tutte le 7 stagioni dal 15 novembre

Macgyver è celebre nella cultura di massa per la sua capacità di districarsi da situazioni altamente complicate facendo affidamento su un coltellino svizzero e ogni oggetto che può tornare utile al suo ingegno. La serie che lo vede protagonista è stata mandata in onda dalla Abc dal 1985 al 1992, per un totale di sette stagioni. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere queste 5 curiosità su Macgyver.



Hawaii Five-0 - stagione 7 dal 19 novembre

Reboot della serie omonima (con la differenza dello 0 al posto della O maiuscola) trasmessa dal 1968 al 1980, Hawaii Five-0 è un poliziesco procedurale incentrato su un'unità anti-crimine che opera nello stato delle Hawaii. La settima stagione è stata trasmessa tra il 2016 e il 2017 e contiene l'episodio 150.