Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a novembre 2021

Questo novembre si preannuncia ricco di novità per la serialità in streaming, come testimoniato ad esempio dalle uscite Netflix di novembre, ma anche Amazon Prime Video non è da meno, con una proposta che spazia dalla prima serie di Carlo Verdone al debutto dell'adattamento della celebre saga fantasy della Ruota Del Tempo, con Rosamund Pike nei panni della protagonista Moiraine.



Gli appassionati di sport avranno l'imbarazzo della scelta tra i documentari sulla Juventus, sul campione di basket Paul Gasol e sulla squadra di hockey Toronto Maple Leafs (con Will Arnett, doppiatore di BoJack Horseman a fare da narratore). Questo mese, inoltre, è in arrivo un carico di serie animate targate Adult Swim e caratterizzate per essere trasgressive e sperimentali. Ma le novità non finiscono qui e potrete vederle nel dettaglio nel seguito dell'articolo. Prima, però, vi segnaliamo le uscite Sky e NOW di novembre e le novità Disney+ di novembre.



Vita da Carlo, Stagione 1 (dal 5 novembre)

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in dieci puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un'irresistibile vicenda comica in cui realtà e finzione si intrecciano. Protagonista di una storia che - come la sua vita - ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti in quella che è una storia tutta italiana, ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali.



Al fianco di Verdone, un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori. Tra questi troviamo Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi personaggi famosi nel ruolo di guest star.

Scritta, diretta e interpretata da Verdone, oltre che interamente ambientata a Roma, lo show svelerà al pubblico alcuni retroscena della vita di Carlo con la leggerezza, l'ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant'anni di carriera.



All or Nothing: Juventus (dal 25 novembre)

All or Nothing: Juventus porta gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico club durante la stagione 2020-21, seguendone tutti gli eventi più importanti. Le telecamere hanno avuto accesso all'Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, hanno puntato gli obiettivi sugli aspetti unici del club bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro.

All or Nothing: Juventus mostra la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management. Ricordiamo che tra le altre docuserie calcistiche del franchise All of Nothing sono presenti su Prime Video anche quelle dedicate al Manchester City e al Tottenham Hotspur.



Always Jane (dal 12 novembre)

Always Jane è il racconto del momento in cui l'adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell'amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico.

Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il più facile per crescere un adolescente transgender, per fortuna ci sono i Noury, sempre presenti e capaci di affrontare la vita quotidiana con un umorismo irriverente. La serie sarà disponibile in versione originale, con sottotitoli in italiano.



Pau Gasol: It's About the Journey, Stagione 1 (dal 12 novembre)

La docuserie ripercorre in quattro episodi il periodo finale della carriera di Pau Gasol come giocatore di basket professionista. La sua ultima partita NBA si è tenuta nel marzo 2019 e nel maggio dello stesso anno l'atleta si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una frattura da stress al piede sinistro. Da allora Gasol ha lavorato tenacemente per tornare in campo e lo scorso marzo è tornato al FC Barcelona, sua squadra di esordio come professionista 20 anni fa. Inoltre, quest'estate ha giocato per l'ultima volta nella Nazionale spagnola durante le Olimpiadi di Tokyo.

Lo show narra come un atleta professionista di primo livello dice addio al gioco che ama e conosce, con tutte le ferite emozionali e le difficoltà che questo comporta, e segue Gasol nel prepararsi a nuovi progetti e impegni famigliari. Anche in questo caso la docuserie sarà disponibile in lingua originale e sottotitolata in italiano.



All or Nothing: Toronto Maple Leafs (dal 12 novembre)



All or Nothing: Toronto Maple Leafs è la prima stagione della serie All or Nothing che segue una squadra dell'NHL (National Hockey League). La docuserie porta i fan vicino ai Toronto Maple Leafs, con le telecamere pronte a catturare ogni momento del 104esimo campionato.

La serie segue la squadra sulla pista da ghiaccio e fuori, in una stagione vincente in cui hanno conquistato il titolo di campioni North Division, prima di scontrarsi con i loro rivali delle Original Six, i Montreal Canadiens, nel primo round di playoff della Stanley Cup 2021. L'attore e fan di lunga data dei Maple Leafs Will Arnett (BoJack Horseman, Arrested Development) è il narratore della serie.



La Ruota Del Tempo, Stagione 1 (dal 19 novembre)

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike) - membro di un'organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai - al suo arrivo a Two Rivers.

Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità. Basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall'executive producer/showrunner Rafe Judkins ed è una co-produzione di Amazon Studios e Sony Pictures Television.



Hanna Stagione 3 (dal 24 novembre)

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna (interpretata da Esmé Creed-Miles) creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un'assassina. Ora Hanna sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall'interno e di liberarsi dalla sua presa con l'aiuto della sua vecchia nemica, l'ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos).

Insieme hanno costretto l'agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre la ragazza si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.



Tutte le altre uscite di ottobre 2021

Black-ish, Stagioni 1-6 (dal 1° novembre)

Si tratta di una sit-com creata da Kenya Barris e trasmessa sulla ABC, incentrata su una famiglia afroamericana di classe agiata, che vive in un quartiere borghese a prevalenza bianca. Nel corso delle sue stagioni Black-ish ha ottenuto un buon riscontro di critica e pubblico, tanto che ne sono nati una serie spin-off e una prequel. Lo scorso maggio è stata anche rinnovata per l'ottava e ultima stagione. Qui potete trovare la nostra intervista a Anthony Anderson, protagonista dello show.



Monstershop, Stagione 2 (dal 1° novembre)

Passiamo dunque a un programma comico dedicato ad un pubblico giovane. La serie è ambientata in un misterioso negozio (per l'appunto il Monstershop), specializzato nella produzione e nella vendita di articoli per mostri. Capo assoluto del Monstershop è il malvagio Direttore, di cui nessuno conosce l'identità, un vero e proprio concentrato di cattiveria. Agli ordini del Direttore ci sono tre professionisti del brivido: Matteo, il progettista, Marco, il costruttore e Nyla, l'elfa alchimista.



Mr. Pickles, Stagione 1 (dal 1° novembre)

Inizia ora invece una carrellata di serie animate trasmesse su Adult Swim negli Usa. Partiamo da Mr. Pickles, serie satirica caratterizzata da humor nero, violenza gratuita e scene grottesche. A dare il titolo allo show è Mr. Pickels, il satanico border collier della famiglia Goodman, spesso e volentieri affiancato all'innocente bimbo di sei anni, Tommy. Al momento, su Prime Video debutterà la prima stagione, ma nei prossimi mesi arriveranno anche la seconda e la terza.



Robot Chicken, Stagione 6 (dal 1° novembre)

Caratterizzata dall'utilizzo della tecnica dello stop-motion e dai tanti riferimenti alla cultura pop, Robot Chiken consiste in un insieme di sketch che parodizzano film, serie e ogni cosa che capita a tiro. Nel corso della sua messa in onda la serie si è aggiudicata ben sei Emmy, e al momento su Prime Video arriverà la sesta stagione.



Aqua Teen Hunger Force, Stagione 8 (dal 1° novembre)

Conosciuta anche con l'acronimo ATHF, la serie ha per protagonisti Frullo, Fritto e Polpetta, versioni antropomorfe di cibi da fastfood. I tre vivono in un quartiere periferico e hanno un rapporto turbolento con il vicino di casa umano, Carl Brutananadilewski.



China, IL, Stagione 1 (dal 1° novembre)

Le vicende di questa sit-com ruotano intorno ai fratelli Frank e Steve Smith, insegnanti di storia nel college di China (Illinois), ritenuto l'istituto peggiore degli Stati Uniti. I due sono spesso e volentieri rivali, oltre che coinvolti in vicende esilaranti.



The Venture Bros., Stagione 1 (dal 1° novembre)

Altra serie con due fratelli al centro della scena, in questo caso Hank e Dean Venture, figli del geniale e poco etico Dr. Rusty Venture, scienziato a capo della Venture Industries, azienda che un tempo faceva faville ma che ora è solo l'ombra di se stessa.



This Is Us, Stagione 5 (dal 24 novembre)

Chiudiamo la rassegna mensile con l'arrivo della quinta stagione di This Is Us, andata in onda sulla NBC dall'ottobre 2020 al maggio 2021. Ricordiamo che la serie segue le vicende della famiglia Pearson e che si sviluppa su tre piani temporali diversi. Si tratta di uno show dall'alto contenuto emotivo e decisamente ben apprezzata da critica e pubblico.