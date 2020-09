Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a ottobre 2020

Mentre la seconda stagione di The Boys volge al termine (qui la recensione di The Boys 2x06), il catalogo di Amazon Prime Video si appresta ad arricchirsi di nuovi arrivi, incluso The Walking Dead: World Beyond, secondo spin-off della serie post-apocalittica basata sui fumetti di Robert Kirkman, la cui particolarità è che la storia si svolge un decennio dopo lo scoppio dell'apocalisse zombie della serie madre.



A fine mese, invece, sarà il turno del remake del culto targato Channel 4 Utopia e del ritorno della coppia Simon Pegg e Nick Frost nella serialità con Truth Seeker, show che unisce sovrannaturale e comicità. Queste sono solo alcune delle novità in arrivo su Prime Video: proseguite nella lettura per scoprire nel dettaglio l'offerta di questo mese!

The Walking Dead: World Beyond - dal 2 ottobre

Dopo il successo di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i cattivi, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità.

Questo nuovo capitolo della saga è creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete (qui anche nel ruolo di showrunner) e interpretato da Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond, affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell'oscurità per la causa in cui crede; Al Calderon (Step Up: High Water) nei panni di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) nel ruolo di Tony e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) nei panni di Percy. Per maggiori informazioni, vi segnaliamo la nostra anteprima di The Walking Dead: World Beyond.

Savage X Fenty Show - la seconda stagione dal 2 ottobre

Si tratta di un fashion show unico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall'icona della musica e della moda Rihanna. La serie combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le performance speciali di alcuni dei protagonisti del mondo della musica come la star dell'hip-hop Travis Scott, ma anche Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch, e Rosalia.

Nuovamente in scena anche volti noti del Savage X Fenty Show: Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser. Al loro fianco, le new entry Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall e molte altre, tutte con indosso gli ultimi look savage e la tostissima collezione autunno 2020 di Savage X Fenty, disponibile nello store di Amazon Fashion e su Savage X Fenty.

NOS4A2 - la seconda stagione dal 23 ottobre

La seconda stagione di NOS4A2 riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima stagione (qui la recensione di NOS42A). Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto) che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta nei confronti di Vic. Questa volta si concentra sulla persona a lei più cara, suo figlio di otto anni, Wayne. La gara per l'anima di Wayne porta Vic e Charlie ad affrontare gli errori del proprio passato per riuscire ad assicurarsi il futuro del bambino.

Ricordiamo che lo show è basato sul romanzo bestseller di Joe Hill e vede come protagonisti l'attore e produttore nominato agli Emmy Zachary Quinto e l'attrice emergente Ashleigh Cummings. Completano il cast Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David e Mattea Conforti.

Utopia - dal 30 ottobre

Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che cerca di salvare il mondo. Ispirata all'omonima serie di culto britannica, la nuova serie Amazon Original è scritta da Gillian Flynn, qui anche showrunner ed executive producer.

La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all'ossessione comune per una graphic novel, apparentemente di finzione, intitolata Utopia. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon "Wanna" Walton) saranno capaci di portare alla luce i messaggi nascosti nelle pagine di Utopia che predicono una minaccia per l'umanità.



Il gruppo affronterà così un'avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unirà alla loro missione per salvare il mondo celando lei stessa altri segreti.

Nel cast John Cusack - per la prima volta membro fisso in una serie televisiva - (Dr. Kevin Christie), Rainn Wilson (Dr. Michael Stearns), Farrah Mackenzie (Alice), Christopher Denham (Arby) e Cory Michael Smith (Thomas Christie).

Truth Seekers - dal 30 ottobre

Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono gli autori e creatori di questa nuova serie comedy soprannaturale che segue una squadra di investigatori paranormali part-time, uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali e conducono alla scoperta di una cospirazione che potrebbe causare l'Armageddon per l'intera razza umana.



Truth Seekers unisce il comico e il terrificante, in una nuova entusiasmante interpretazione del genere. Nel cast della serie, Nick Frost, nel ruolo di Gus, Simon Pegg nei panni di Dave, Samson Kayo nel ruolo di Elton, Malcolm McDowell nei panni di Richard, Emma D'Arcy nel ruolo di Astrid e Susan Wokoma nei panni di Helen.

The Challenge: ETA - dal 30 ottobre

Passiamo a questa docuserie Amazon Original spagnola, che in otto episodi racconta la storia del gruppo terroristico ETA, a partire dal suo primo omicidio nel 1968, fino al suo scioglimento nel 2018, e la lotta del governo spagnolo e della Guardia Civile contro di esso. La serie è un viaggio storico inedito attraverso testimonianze di personaggi chiave dell'epoca e immagini mai viste prima.

The Challenge: ETA è una docu-serie narrata da persone reali e include interviste approfondite con quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, i quali hanno affrontato l'organizzazione terroristica sia politicamente che attraverso le forze di polizia.



Sono incluse anche le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sánchez Corbi, e di ex membri dell'ETA. Queste testimonianze narrano le loro operazioni più difficili e rischiose per neutralizzare i comandi successivi. Composto da oltre 80 interviste, The Challenge: ETA racconta di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che provocarono più di 800 morti.



Tutte le altre uscite di ottobre 2020

Law & Order - le stagioni 11-20 dal 1° ottobre

La serie creata da Dick Wolf è una delle più longeve e dall'inizio del mese sarà possibile recuperare tutte e venti le stagioni, per un totale di ben 456 episodi. Ricordiamo che al momento sono già disponibili le prime dieci stagioni e che lo show è un procedurale poliziesco e legale in cui gli episodi sono divisi tra la fase di indagini e quelle del processo nelle aule del tribunale.



All or Nothing: Tottenham Hotspur - Dal 2 ottobre

Segnalata tra le uscite Amazon Prime Video di settembre, la produzione Amazon Original UK che segue in nove episodi la squadra del Tottenham dietro le quinte per tutta la stagione 2019/20 arriva anche in versione sottotitolata in italiano.



American Dad - 8 stagioni dal 5 ottobre

Seth McFarlane, il papà de I Griffin, propone un'altra serie animata con al centro la tipica famiglia americana. In questo caso, il capofamiglia, Stan Smith, è un agente della CIA, repubblicano. Oltre alla moglie e ai due figli, il nucleo è composto da Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso, e da Roger, un alieno proveniente dall'Area 51.



Grey's Anatomy - la stagione 15 dal 5 ottobre

Infine, segnaliamo l'arrivo della quindicesima stagione del medical drama ideato da Shonda Rhimes. La serie è ambientata nell'ospedale immaginario Seattle Grace Hospital e ha per protagonista la dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.