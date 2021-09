Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a settembre 2021

Mentre siamo in attesa del finale di Nine Perfect Strangers, la nuova serie con Nicole Kidman (qui trovate la nostra anteprima di Nine Pefect Strangers), il catalogo di Amazon Prime Video continua ad aggiornarsi con le novità di settembre, proponendo un buon mix di generi.



Tra le produzioni nostrane spicca Dinner Club, uno show culinario itinerante in cui alcuni personaggi famosi viaggiano insieme allo chef Carlo Cracco, mentre i fan di Goliath potranno finalmente assistere alla quarta e ultima stagione. Abbiamo poi due docuserie, una sulla squadra di calcio del Paris Saint-Germain e una sulla compagnia LuLaRoe, produttrice di leggins sgargianti e accusata di essere nient'altro che uno schema piramidale. Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e per scoprire quanta non vi resta che continuare nella lettura.



Dinner Club, Stagione 1 - dal 24 settembre

Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Carlo Cracco sono i protagonisti della nuova serie Amazon Original di produzione italiana Dinner Club, l'innovativo cooking travelogue in sei puntate che li vede impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'Italia. Lo show, prodotto da Banijay Italia, vedrà i sei attori viaggiare attraverso l'Italia insieme allo chef stellato Carlo Cracco alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari.

Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti, anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.



PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda - dal 10 settembre

Il Paris Saint-Germain, il club di maggior successo in Francia, è protagonista della docuserie Amazon Exclusive PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda che con le sue due stagioni immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21, ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso i suoi giocatori attuali e le sue leggende del passato.

Cinquant'anni di passione, avventura e ambizione. Uno sguardo unico e privilegiato sul club, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell'azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League.



Voltaire High, Stagione 1 - dal 10 settembre

Quando nel settembre 1963 il Voltaire diventa un liceo misto, e per la prima volta un gruppo di ragazze farà lezione insieme ai ragazzi, il mondo si ferma per un istante. Ci sono 11 ragazze e centinaia di ragazzi: è una rivoluzione. Ambientato in un liceo - luogo ideale per fuochi d'artificio ormonali - Voltaire High fa nuova luce su temi ancora attuali.

Adulti e adolescenti entrano in contatto, non sempre trovando quello che stavano cercando, ma per lo più imparando a vivere insieme, nella quotidianità di un mondo che non ha ancora vissuto il '68. Questo drama storico vede Marie Roussin nel ruolo di showrunner e sarà composto da otto episodi: i primi quattro sono diretti da Alexandre Castagnetti (Tamara) e gli ultimi quattro da Edouard Salier (Mortel).



LulaRich - dal 10 settembre

LulaRich è una docuserie in quattro episodi che racconta la storia di LuLaRoe. Conosciuta per i suoi leggings morbidi come il burro, la famigerata società di marketing multilivello è diventata virale promettendo alle giovani madri la salvezza tramite il lavoro da casa. Sfruttando il crescente potere dei social media, gli eccentrici fondatori di LuLaRoe hanno reclutato un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi.

Attraverso interviste esclusive, questa serie svela come tutto è andato storto in modo spettacolarmente strano e comico. Jenner Furst e Julia Willoughby Nason, registe del vivace documentario Fyre Fraud, portano gli spettatori in un'immersione nel meglio e nel peggio della famigerata LuLaRoe, divenuta celebre negli USA per i suoi leggings esagerati. Nel corso degli episodi vengono intervistati i co-fondatori DeAnne e Mark Stidham, gli ex dipendenti e i "distributori indipendenti", i quali cercando una vita migliore sono incappati in quello che molti sostengono essere un vero e proprio schema piramidale.



Goliath, Stagione 4 - dal 24 settembre

Per la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath, il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell'avvocato Billy McBride. Al seguito di Patty (Nina Arianda), che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco, Billy ritorna alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi "Golia" d'America: l'industria degli oppioidi.

Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto. Oltre a Billy Bob Thornton e Nina Arianda fanno parte del cast di Goliath anche Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.



Tutte le altre uscite di settembre 2021

E.R. - Medici in prima linea, Stagioni 1-15 - dal 1° settembre

In un sol colpo arrivano tutte e quindici le stagioni del celebre medical drama creato da Michael Crichton. Negli anni della messa in onda E.R è stata tra le serie più viste e ha contribuito a lanciare la carriera di George Clooney e al momento è la terza più premiata, dopo Game of Thrones e Simpson. Lo show è ambientato nel County General Hospital di Chicago e racconta la vita dei medici che vi lavorano e i vari casi ed emergenze che devono affrontare.



Fear the Walking Dead, Stagione 6 - dal 5 settembre

Mentre l'undicesima e ultima stagione della serie madre The Walking Dead è partita da poco (qui potete leggere le nostre impressioni sui primi due episodi di The Walking Dead 11), su Prime Video arriva la sesta stagione dello spin-off Fear The Walking Dead. Composta da 16 episodi, la stagione è andata in onda sulla AMC dall'11 ottobre 2020 al 13 giugno 2021 e ha raccolto consensi migliori rispetto alle stagioni precedenti.



Grey's Anatomy, Stagione 16 - dal 6 settembre

Ci avviciniamo alla conclusione di questa rassegna mensile con un altro medical drama, quello che ha scalzato E.R dal primato di serie medica più longeva della televisione. Tale traguardo è stato raggiunto proprio con la sedicesima stagione, in arrivo su Prime Video e andata in onda per la prima volta sulla ABC dal 26 settembre 2019 al 9 aprile 2020, per un totale di ventuno episodi. La stagione vede Greg Germann, Jake Borelli e Chris Carmack entrare a far parte del cast principale e porta avanti le vicende della dottoressa Meredith Grey e dei suoi colleghi.



Back to the Rafters - dal 17 settembre

A sei anni da Packed to the Rafters la famiglia protagonista della popolare serie australiana torna per un'ultima stagione in Back to the Rafters. Dave e Julie hanno creato una nuova vita in campagna con la figlia più giovane Ruby e, mentre tutti si riuniscono a Sydney per il loro 35esimo anniversario, la storia si ripete e le circostanze li costringono ancora una volta a stiparsi nella casa con due camere da letto di Ben. Durante la visita diventa evidente che i figli più grandi dei Rafter stiano affrontando nuove sfide e il nonno Ted fa fatica a trovare il suo posto.



Savage X Fenty Show Vol. 3 - dal 24 settembre

Savage X Fenty Show Vol. 3 è il fashion show che svelerà l'ultima collezione Savage x Fenty dell'icona del mondo della musica e della moda Rihanna. Unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, Savage X Fenty Show Vol. 3 - di cui Rihanna è executive producer e creative director - mostrerà il nuovissimo assortimento di stili attraverso elementi scenici, illuminazione e riprese semplici ma di impatto. Arrivata al suo terzo anno consecutivo, l'attesissima fashion experience continua a mettere in discussione la tradizione e a ridefinire il concetto di sexy.