Amazon Prime Video, le serie in uscita a giugno 2022: arriva The Boys 3!

C'è poco da girarci intorno: questo mese tutti gli occhi sono puntati sull'uscita della terza stagione di The Boys, uno degli show di punta di Amazon Prime Video. Di recente c'è stata la pubblicazione dello spin-off animato Diabolical, che ha permesso di mitigare l'attesa, ma ora è finalmente tempo di tornare ad assistere agli sviluppi dello scontro tra Billy Butcher e Patriota e non solo. La serie, infatti, ci aveva lasciati con un cliffhanger che ha mischiato le carte in tavola e posto nuove domande. Come se non bastasse, in questa stagione ci sarà spazio anche per un episodio incentrato su Erogasmo, miniserie spin-off dei fumetti di The Boys, che dalle premesse promette di essere l'episodio più folle dell'intero show.



Ovviamente le novità di giugno non si limitano a The Boys, bensì nel catalogo verranno aggiunte la seconda stagione di Fairfax e novità come il teen drama L'estate Nei Tuoi Occhi, basato sull'omonimo libro di Jenny Han (sarà anche showrunner dello show), il thriller psicologico britannico Chloe e il reality a base di appuntamenti The One That Got Away. Per avere una panoramica più completa, vi invitiamo a scoprire anche i film in arrivo su Amazon Prime Video. Ma ora scopriamo nel dettaglio l'offerta del mese per quanto riguarda le serie tv.



The Boys - la terza stagione dal 3 giugno

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Con lo scopo di fermare i supereroi corrotti ci sono per l'appunto i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi", che ripartirà dal clamoroso colpo di scena che ha chiuso la seconda stagione.

La serie, basata sul fumetto best-seller creato da Garth Ennis e Darick Robertson, vede Eric Kripke nelle vesti di showrunner. Nel cast della terza stagione di The Boys, invece troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles. Dopo la pubblicazione dei primi tre episodi il 3 giugno, si proseguirà con una pubblicazione settimanale fino al gran finale dell'8 luglio. Nell'attesa, potreste dare un'occasione al primo spin off dello show: per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di The Boys Presents Diabolical.



Fairfax - la seconda stagione dal 10 giugno

La gang torna per una divertentissima seconda stagione di questa commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È un punto di vista moderno sull'annosa lotta tra l'adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci - anche se a riceverli potrebbe essere un'intelligenza artificiale.

La serie è creata e prodotta da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley. Tra le guest star del voice cast della seconda stagione si annoverano tra gli altri Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri, John Leguizamo.



L'estate Nei Tuoi Occhi - dal 17 giugno

L'estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull'amore, sulle prime rotture e sulla magia di un'estate perfetta.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han, che ha anche scritto l'episodio pilota, e Gabrielle Stanton. L'estate nei tuoi occhi vede protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.



Chloe - Le Maschere Della Verità - dal 24 giugno

Chloe è la storia di Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue immagini perfette sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo.

Attraverso il suo alter ego Sasha, Becky diventa un'eroina potente e trasgressiva, una "qualcuno" popolare e ben connessa con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del "nessuno" che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando. Chloe è stata creata, scritta e diretta da Alice Seabright e sarà composta da 6 episodi di 60 minuti.



The One That Got Away - dal 24 giugno

The One That Got Away è un nuovo reality in 10 episodi. Può sembrare un'impresa impossibile rintracciare la persona che è andata via, ma per questi single fortunati quel sogno diventa realtà.

In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dall'icona pop Betty Who, sei persone in cerca della propria anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una. Le persone del loro passato entrano dunque attraverso un "portale" per sorprenderli e provare ad innamorarsi.