Amazon: tutte le serie tv in uscita a ottobre 2021 su Prime Video

Ottobre, si sa, è il mese che termina con la ricorrenza di Halloween e Amazon Prime Video ha pensato bene di rimpolpare il catalogo con alcune novità che hanno affinità con la festa più spaventosa dell'anno. Si parte dunque con la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off della celebre serie a tema zombie, incentrato però su vicende che accadono dieci anni dopo l'apocalisse. A metà mese, invece, sarà il turno di So Cosa hai fatto, serie basata sull'omonimo romanzo che aveva già ispirato il celebre film horror del 1997 con Sarah Michelle Gellar e Jennifer Lowe Hewitt, ma anche della seconda stagione di Motherland: Fort Salem, in cui le streghe hanno preso degli accordi con il governo statunitense.



Passando ad altri temi, ottobre è anche il mese in cui debutterà Maradona: Sogno Benedetto, docuserie in dieci episodi che ripercorreranno i momenti chiave della carriera e della vita del pibe de oro. Completano il quadro le prime quattro stagioni di Camera Cafè, il medical drama Code Black e The Kids in the Hall. Prima di passare a vedere l'offerta di ottobre nel dettaglio, vi ricordiamo che potete sempre consultare le nuove uscite Netflix di ottobre e le novità Disney+ di ottobre.



The Walking Dead: World Beyond, Stagione 2 (dal 4 ottobre)

La seconda stagione concluderà l'epica storia di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston): quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su se stessi e sul mondo.

Affrontando la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattendo per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza sarà persa e ritrovata. Creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond vede protagonisti Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold e Ted Sutherland.



So Cosa Hai Fatto - dal 15 ottobre

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto prende è tratta dal romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l'iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d'auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino.

Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.



Motherland: Fort Salem - la seconda stagione dal 18 ottobre

La serie è ambientata in un'America odierna alternativa, dove le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni prima stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese con tattiche e armi soprannaturali.

La serie è interpretata da Taylor Hickson, Jessica Sutton, Ashley Nicole Williams, Amalia Holm, Demetria McKinney e Lyne Renee. Nonostante la prima stagione non ci avesse affatto entusiasmato, questa potrebbe essere l'occasione per un riscatto. Per essere pronti a questa seconda tornata di episodi vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Motherland Fort Salem.



Maradona: Sogno Benedetto - dal 29 ottobre

La serie biografica Amazon Original segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore ed è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), i quali impersoneranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera.

Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un'ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.



Tutte le altre uscite di ottobre 2021

Camera Cafè, Stagioni 1-4 (dal 1° ottobre)

I fan della sitcom ambientata interamente davanti a una macchinetta del caffè di un'azienda dal nome misterioso saranno di certo contenti di sapere che sono in arrivo le prime quattro stagioni - andate in onda per la prima volta tra il 2003 e il 2008 -, dopo essere sparite per un po' dai radar dei vari servizi di streaming. I protagonisti assoluti della serie sono Luca Nervi e Paolo Bitta, accompagnati da altri personaggi entrati nel cuore dei fan come Silvano, Patti, il direttore De Marinis e Guido Geller.



Code Black, Stagioni 1-3 (dal 4 ottobre)

Un medical drama targato CBS e trasmesso tra il 2015 e il 2018 per un totale di tre stagioni. La serie è creata Michael Seitzman ed è ispirata da un documentario omonimo diretto da Ryan McGarry. L'ambientazione è quella del reparto d'emergenza di un ospedale di Los Angeles, in cui mancano le risorse necessarie per far fronte ai bisogni dei pazienti e in più c'è anche carenza di personale.



Kids in the Hall, Stagioni 1-5 (dal 8 ottobre)

I The Kids in the Hall sono una troupe comica canadese, insomma qualcosa di simile ai Monty Piton, e tra il 1989 e il 1995 ebbero un proprio show (trasmesso negli Usa da CBS, HBO e Comedy Central) che ora sarà disponibile anche nel catalogo italiano di Prime Video. L'arrivo del programma dei The Kids in the Hall dovrebbe essere il preludio del revival prodotta da Amazon, che ha coinvolto i cinque membri originali per una nuova iterazione dello show, di cui sono previsti otto episodi, che stando agli ultimi report dovrebbero essere stati girati da maggio a luglio.