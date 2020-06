Apple Tv+: le novità in streaming a luglio 2020

Ogni mese le numerose piattaforme streaming ci regalano una carrellata di nuovi titoli tutti da divorare, tra serie tv, film, reality e documentari. Apple Tv+ non è da meno. Sebbene rispetto a alle uscite Netflix di luglio questo servizio streaming punti meno alla quantità, le serie pubblicate di mese in mese sono sempre sinonimo di qualità e a tal proposito vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulle migliori serie Apple. Questo luglio si rivela non troppo ricco dal punto di vista delle novità, ma i titoli in programma hanno tutte le potenzialità per donarci tante soddisfazioni. Vediamo insieme cosa ci riserverà questo mese!

Little Voice, Stagione 1 (10 luglio 2020)

Quale modo migliore per iniziare l'estate, se non con uno show delicato e commovente? Il mondo della serie tv e quello della musica si intrecciano in Little Voice, disponibile su Apple Tv+ dal 10 luglio 2020. Prodotto da J.J. Abrams e curato dalla nota cantante Sara Bareilles (che si è occupata di musica e testi), Little Voice è ambientata nella New York dei giorni nostri e sottolinea quanto sia importante trovare la propria voce, essere se stessi e differenziarsi. La protagonista è Bess King (Brittany O'Grady), una ragazza di gran talento che aspira a diventare una cantante di successo.

La sua vita è piena di complicazioni, spese, sogni e delusioni, ma per diventare qualcuno nel panorama musicale di New York è necessario stringere i denti, essere determinati e trasformare una passione in qualcosa di più. Little Voice è una serie intensa ed emozionante da non perdere se si amano le storie in cui determinazione, amore e ambizione si intrecciano!



Greatness Code, Stagione 1 (10 luglio 2020)

Apple Tv + ha più volte dimostrato di riuscire a produrre docuserie originali di spessore. Solo lo scorso mese ha commosso gli spettatori con l'ottima Dear... dedicata alle più ispiranti e rivoluzionarie figure della nostra storia (qui trovate la nostra recensione di Dear). Il 10 luglio un altro prodotto motivazionale sbarcherà sulla piattaforma: la docuserie sportiva Greatness Code. Diretta da Gotham Chopra e prodotta da Religion of Sports in collaborazione con Uninterrupted, Greatness Code esplora le vite e le carriere dei più importanti atleti del nostro tempo.

Tra questi il velocista Usain Bolt, la calciatrice statunitense Alex Morgan, il campione di basket LeBron James, la nuotatrice Katie Ledecky, lo snowboarder Shaun White, il campione di football americano Tom Brady e molti altri! Attraverso i loro racconti non solo riusciremo a conoscere più da vicino questi fenomenali atleti, noti in tutto il mondo come sportivi di successo, ma anche il loro lato umano.





Insomma, un luglio ricco di spunti motivazionali, con Little Voice e Greatness Code; due serie imperdibili per gli appassionati! Questi - per il momento - sono i titoli in uscita su Apple Tv+ nel mese di luglio. Pronti a vivere l'estate a ritmo di musica e a farvi motivare dai più grandi eroi dello sport? Non ci resta che augurarvi una buona visione!