Apple TV+: tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2021

Maggio è stato il mese dei grandi ritorni, grazie alla pubblicazione della seconda stagione di Trying e di Mythic Quest: Raven's Banquet (qui le nostre prime impressioni su Mythic Quest 2). Apple TV+ sembra però non volersi fermare qui e ha anticipato agli spettatori l'arrivo di nuovi interessanti titoli, tra cui anche la seconda stagione di un mystery drama e di una serie animata di successo. Mentre le novità Netflix di giugno sono in dirittura d'arrivo, la piattaforma Apple non vuole essere da meno e si impegna a tenerci compagnia durante il primo mese dell'estate!



Lisey's Story (4 giugno 2021)

Non è la prima volta che uno scritto dell'incontrastato re del brivido Stephen King diventa un film o una serie televisiva. Stavolta al processo di trasposizione televisiva è stato sottoposto Lisey's Story (La storia di Lisey) romanzo del 2006 piuttosto ben accolto dalla critica. La serie, i cui 8 episodi saranno disponibili per la visione a partire dal 4 giugno, è prodotta da J. J. Abrams e interpretata da Julian Moore, che vestirà i panni della protagonista Lisey Landon.



La donna, sposata con un autore di romanzi, si trova a rimettere in ordine le sue carte dopo la morte del marito (Scott Landon, interpretato da Clive Owen). Questo la porterà però a dover fare i conti con i ricordi del passato e con verità controverse che non vorrebbe affrontare. Lisey's Story è una serie che promette fin dalle anticipazioni una visione adrenalinica, tanta tensione e un'indagine introspettiva nella vita e nei ricordi dei suoi protagonisti!



Home Before Dark, Stagione 2 (11 giugno 2021)

Almeno per la prima metà del mese Apple TV+ sembra voler mantenere un tono sinistro, prima con una serie tratta da un romanzo di King, poi con il ritorno di un mystery drama che nel 2020 ha conquistato gli spettatori. Home Before Dark, creata da Dana Fox e Dara Resinik, ha portato il pubblico in un intreccio intrigante dedicato alla determinazione della piccola Hilde (interpretata qui da Brooklynn Prince), bambina di 9 anni che decide di investigare con un crimine avvenuto nella città in cui vive, diventando una piccola investigatrice.

A giugno arriveranno altri 10 episodi, nei quali Hilde tornerà a indagare su un nuovo mistero, la distruzione di una fattoria per via di un'esplosione. Man mano che la bambina si avvicina alla verità, svela anche l'esistenza di una società segreta che potrebbe rappresentare una minaccia per la sua famiglia. Home Before Dark si ispira alla vita e alle gesta reali di Hilde Lysiak, una giovanissima giornalista dal taglio investigativo che nel 2014 fonda il giornale Orange Street News, dedicato a piccoli (ma non solo) crimini locali.



Central Park, Stagione 2 (25 giugno 2021)

Tra i ritorni di fiamma a giugno non c'è solo il crimine e il mistero, ma anche una serie animata di genere comedy e musical, andata inizialmente in onda il 29 maggio 2020 e disponibile con la sua seconda stagione dal 25 giugno. Central Park - creata da Loren Bouchard - racconta le vicende della famiglia Tillerman, impiegata nella gestione di Central Park a New York e determinata a proteggerlo dalle mire dei Bitsy.

Con il suo cast illustre (tra i doppiatori originali troviamo Kristen Bell, Stanley Tucci, Tituss Burgess, Daveed Diggs e molti altri) e il suo tono simpatico, Central Park ha divertito gli spettatori con la sua prima stagione. La seconda ci regalerà tante nuove canzoni e avventure divertenti tutte da gustare, per un'estate all'insegna dell'allegria e della leggerezza! In attesa di questa seconda stagione e di una terza già ufficialmente annunciata, leggete le nostre prime impressioni su Central Park!



Physical, 18 giugno

Il genere commedia non è sempre scanzonato come quello di Central Park, ma può accogliere sfumature dark, come nel caso della nuova serie in arrivo su Apple TV+ il 18 giugno. Ideata da Annie Weisman, Physical racconta la triste vita di una casalinga di San Diego degli anni ‘80, Sheila Rubin (Rose Byrne), che decide di riprendersi in mano la propria vita, di combattere una situazione familiare difficile, e di diventare un'icona ribelle per le altre donne accomunate da una situazione simile. Lo spirito rivoluzionario di Sheila la porta a cercare l'indipendenza - anche economica - dal marito e una rivalsa in un mondo profondamente sessista. Per questo avvia un'attività nuova e potenzialmente fruttuosa; quella di lifecoach!