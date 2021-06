Apple Tv+: scopriamo tutte le nuove serie in uscita a luglio 2021

Stagione di tormentoni musicali e di serate sulla spiaggia, l'estate sembra sempre quel momento in cui si cerca di lasciarsi alle spalle serietà e pesantezza, a favore di un po' di relax e di libertà. È così anche sul fronte delle serie tv: le principali piattaforme streaming stanno già riempiendo i loro cataloghi di titoli freschi e accattivanti, adatti alla nuova stagione, tra le uscite Netflix di luglio e le novità Disney+ di luglio. Non si tira indietro nemmeno Apple TV+, che sceglie la comicità e la musica come temi portanti del mese. Siamo pronti a gustare due nuove serie tv e ad accogliere il ritorno di una serie che questa primavera è stata particolarmente apprezzata?



Schmigadoon! (16 luglio)

Luglio inizia davvero con il piede giusto, grazie alla nuova programmazione di Apple TV+. La piattaforma streaming della mela morsicata punta tutto sul sound, regalando ai propri spettatori Schmigadoon! una nuova serie tv di genere musical, in arrivo il 16 luglio. Questo titolo, prodotto da Lorne Michaels e interpretato da un cast di tutto rispetto (Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Alan Cumming, Jane Krakowski e Kristin Chenowet, per citare alcuni nomi), racconta di un incredibile viaggio compiuto dai protagonisti.

I due - partiti per ritrovare lo spirito di coppia - si trovano misteriosamente catapultati in una città del passato (degli anni 40 per l'esattezza), ma caratterizzata da una particolarità che li lascerà a bocca aperta: tutti in questa località cantano come se si trovassero in un musical. Dopo un primo comprensibile momento di smarrimento, i due dovranno adattarsi alla città e lasciarla solo dopo aver trovato il vero amore! Composto da sei episodi, Schmigadoon! si è già fatto conoscere presso il pubblico grazie a un trailer simpatico e sopra le righe e ci terrà compagnia a suon di balletti durante questa calda estate!



Ted Lasso, Stagione 2 (23 luglio)

In queste ultime settimane il calcio è un argomento particolarmente caldo. In periodo di Campionato Europeo non poteva che cascare a fagiolo la seconda stagione di Ted Lasso, una serie che non è proprio passata inosservata l'anno scorso (qui trovate la nostra recensione di Ted Lasso). Lo show racconta le vicende di Ted (Jason Sudeikis), il coach di una squadra di football che si trova a dover cambiare vita quando viene mandato in Inghilterra ad allenare l'AFC Richmond, una squadra di calcio - sport del quale Ted ignora i fondamentali.

Le premesse sono già piuttosto divertenti, poiché il reale ruolo di Lasso - secondo l'attuale proprietaria della squadra, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) - è far fallire l'AFC Richmond per vendicarsi del marito che l'ha tradita. Dopo aver conquistato gli spettatori con una brillante prima stagione, la serie - ideata da Bill Lawrence e lo stesso Sudeikis - tornerà presto su Apple TV+ con dei nuovi episodi, rilasciati settimanalmente a partire dal 23 luglio! Grazie alla comicità di Sudeikis e dei comprimari dello show, possiamo aspettarci nuove divertenti dinamiche!



Watch the Sound with Mark Ronson (30 luglio)

Le serie a tematica musicale non finiscono con Schmigadoon!, poiché Apple TV+ ha in serbo per noi un altro titolo, che questa volta affronta la musica in modo un po' diverso. Watch the Sound with Mark Ronson è una docuserie in 6 parti, creata da Morgan Neville e condotta da Mark Ronson, DJ e produttore discografico di fama internazionale. Questo nuovo titolo condurrà gli spettatori in un viaggio alla scoperta di come nasce il suono e le tecnologie per realizzare la musica.

Affidata a chi per mestiere e vocazione sa plasmare la musica, Watch the Sound with Mark Ronson ci permetterà di vedere più da vicino i difficili e affascinanti processi che portano alla creazione di pezzi incredibili, in un prodotto che si impegna a collegare tra loro arti diverse. La musica e l'arte si intrecciano, così come si evidenzia il legame tra queste discipline e la tecnologia - sempre più avanzata. Grazie a un progetto di questo calibro, la musica non avrà per noi più segreti, man mano che Ronson la esplora assieme ad autori di diverso genere: Paul McCartney, Charlie XCX, i Beasty Boys, Questlove, Dave Grohl e King Princess.