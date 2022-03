Apple TV+: le serie in streaming ad aprile 2022

Mentre molti spettatori attendono l'arrivo delle serie Netflix di aprile 2022, il recentissimo trionfo di Apple su Netflix agli Oscar 2022 sta spingendo moltissimi ad abbonarsi alla piattaforma di Cupertino, sinonimo quasi certo di qualità. Anche gli utenti di Apple TV+ non rimarranno quindi a bocca asciutta. Chi vuole gettarsi a capofitto in una spy story fuori dagli schemi, potrà contare sull'interpretazione di Gary Oldman, mentre non mancheranno docuserie, prodotti drammatici e titoli animati per i più piccoli. Apple TV+ conferma anche questo mese un catalogo capace di accontentare target diversi e di raccontare storie che vanno dall'action al drama, dalla comedy al didattico. Se proprio non volete farvi mancare nulla, non perdetevi inoltre le serie Disney+ di aprile 2022!



Slow Horses (1 aprile)

Siamo abituati a vedere le spy stories come narrazioni adrenaliniche, fatte di eroi e cattivi, di tecnologie all'avanguardia e agenti arguti capaci di sventare gli attacchi da parte dei nemici. La serie Slow Horses, in uscita su Apple Tv+ il 1 aprile, promette tutto questo, ma si impone anche di stravolgere il genere, raccontando le vicende di un gruppetto di agenti fuori dagli schemi. Il protagonista dello show è il ruvido Jackson Lamb, personaggio creato dalla penna di Mick Herron e interpretato da Gary Oldman, che debutta qui per la prima volta come personaggio fisso di una serie tv.

Lamb guiderà la bizzarra squadra di un dipartimento dell'MI5, definito Slough House, a cui vengono destinati gli agenti che hanno compiuto errori tali da compromettere la propria carriera. In questa prima stagione, formata da 6 episodi e scritta da Will Smith (nessuno dimenticherà lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022), gli agenti avranno la possibilità di unire le proprie forze per gestire il difficile caso di un giovane rapito da un gruppo di terroristi. Oltre al sopracitato Oldman, nel cast vedremo anche Jonathan Pryce, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden e Olivia Cooke, che prenderanno parte ad una trama che mescola una narrazione dark a toni umoristici.



Pigna e Pony (8 aprile)

Inseguimenti, missioni di spionaggio internazionale, atti terroristici. Una storia così potrebbe appassionare gli spettatori più adulti, ma non è certo adatta ai più piccoli, che possono comunque contare sul catalogo di Apple TV+ per una serie animata educativa e divertente: Pigna e Pony. Chi da piccolo non ha mai sognato di essere un eroe valoroso? Di sicuro è il sogno di Pigna, una bambina che brama essere una grande guerriera.

Ad aiutarla a raggiungere questo obiettivo è la migliore amica, Pony, che non l'affiancherà solamente nelle avventure, ma le insegnerà che ci sono molti modi per essere una bambina coraggiosa. In questo show animato per famiglie - scritto dall'autrice del New York Times Kate Beaton e prodotto da DreamWorks Animation e First Generation Films - l'eroismo viene presentato in otto puntate come una scoperta del mondo, nonché una sfida alle numerose aspettative che sentiamo di dover rispettare ogni giorno.



Roar (15 aprile)

Dal 2017 al 2019, la serie dramedy GLOW ha affascinato gli spettatori raccontando con ironia e spirito femminista le vicende di divertenti di un gruppo di donne nel mondo del wrestling. Dagli autori di GLOW (qui potete recuperare la recensione di GLOW 3) è ora in arrivo un nuovo show: Roar.

Questo titolo antologico, la cui uscita è prevista per il 15 aprile, è tratto dai racconti brevi di Cecelia Ahern, scritti nel 2018, e racconta in otto episodi storie di coraggio, determinazione e indipendenza femminile, esplorando tematiche di spessore, come la disparità di genere e il ruolo della donna nella società. Ci sono molti modi per raccontare l'essere donna e Roar intende farlo con un umorismo dark e con un cast illustre. A interpretare le otto eroine moderne ci saranno Nicole Kidman, Alison Brie e Betty Gilpin (entrambe già viste in GLOW), Cynthia Erivo, Merritt Weaver, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.



They Call me Magic (22 aprile)

Se c'è una cosa che Apple TV+ ha dimostrato ai propri utenti, è la capacità di creare docuserie di ottima qualità e per tutti i gusti. Anche questo mese non manca un titolo di stampo documentaristico, They Call Me Magic, incentrato sulla vita e sulla carriera di Earvin "Magic" Johnson, il cui nome è strettamente legato ai propri successi nel basket. Giocatore talentuoso prima, imprenditore poi, Johnson si è conquistato negli anni il soprannome "Magic Johnson" ed è conosciuto per l'impegno sociale come attivista e fondatore della Magic Johnson Foundation, associazione benefica per la lotta contro l'AIDS.

Tutti questi aspetti verranno esplorati nella docuserie, che in quattro puntate mostrerà agli spettatori interviste al campione, racconti dei conoscenti e testimonianze di altri grandi sportivi che sono entrati in contatto - direttamente o indirettamente - con Magic Johnson. Affrontando il tutto con un punto di vista nuovo e completo, They Call Me Magic, diretto da Rick Famuyiwa, vuole sottolineare il grande impatto che quest'uomo ha avuto sulla vita di molti.



Shining Girls (29 aprile)



Il mese di aprile si chiuderà su Apple Tv+ con Shining Girls, interpretato da Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) e prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson e Michael Hampton. Trasposizione seriale dell'omonimo romanzo di Lauren Beukes, Shining Girls è un thriller che segue la vita di Kirby Mazrachi, la cui carriera giornalistica subisce un arresto a causa di un trauma. Un altro terribile evento - un omicidio che presenta circostanze molto simili all'aggressione da lei subita - attira però la sua attenzione, portandola a indagare sul caso assieme al giornalista Dan Velazquez (interpretato da Wagner Moura).

Smascherare il responsabile dell'omicidio non sarà però facile, poiché scavare a fondo nella vicenda porterà a galla dettagli del trauma di Kirby. Questo adattamento, affidato a Silka Luisa e composto da otto episodi, arriverà su Apple TV+ il 29 aprile, assicurando agli spettatori una visione adrenalinica e un mistero difficile da risolvere.