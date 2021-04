Apple TV+: tutte le serie tv in uscita a maggio 2021

Il mese di aprile si è rivelato piuttosto povero dal punto di vista seriale, per quanto riguarda Apple TV+. Ma la piattaforma di Cupertino è già pronta a stupirci con delle nuove uscite, non incentrate su novità, ma su degli interessanti ritorni di fiamma! Dopo il successo delle loro prime stagioni, tornano a tenerci compagnia i nuovi episodi di due serie tv viste nel 2020, pronte a portarci in un mondo videoludico fantasy e a metterci di fronte alle complesse scelte della vita. E, dato che le serie tv non bastano mai, non perdetevi anche le nostre anticipazioni sulle uscite di maggio di Netflix e sulle novità SKY e NOW di maggio!



Mythic Quest: Ravens' Banquet, Stagione 2 (7 maggio 2021)

A più di un anno di distanza dall'uscita della prima stagione su Apple TV+ torna finalmente il 7 maggio 2021 la seconda stagione di Mythic Quest: Raven's Banquet (potete leggere qui la nostra recensione di Mythic Quest), la comedy ambientata in uno studio di sviluppo videoludico. Il titolo più famoso del momento è proprio Mythic Quest, la cui imminente uscita dell'espansione Raven's Banquet - con tutti i problemi e le difficoltà che ne derivano - è stata il fulcro della prima stagione. Dopo aver dimostrato la propria forza con una scrittura solida, nonché un'ottima caratterizzazione dei personaggi (realistici e mai demenziali), lo show Apple mira a ripetere il successo dell'anno scorso, riproponendo protagonisti di spicco, tra cui l'ambizioso creatore del MMORPG Ian Grimm (Rob McElhenney), il responsabile della monetizzazione Brad (Danny Pudi) e il capo degli sviluppatori Poppy (Charlotte Nicdao), nonché le problematiche che tipicamente fanno da sfondo allo sviluppo dei videogame.



Se nella prima stagione questa comedy geniale e originale ha dovuto fare i conti con molte tematiche attuali, come il politically correct, il femminismo (o meglio la mancanza di figure femminili di spicco nel settore) e il binomio conflittuale tra creatività e guadagno, la seconda stagione dovrà dimostrarsi all'altezza. In questo la serie ha già voluto dimostrare la propria prontezza regalando agli spettatori un divertente "Speciale Quarantena di Mythic Quest", incentrato su videochiamate e interazioni digitali tra i membri dello studio di sviluppo, così da tenere sulle spine il pubblico in attesa dei nuovi episodi.



E chissà se anche nella seconda stagione ci sarà una puntata significativa quanto il quinto episodio della prima, A Dark Quiet Death, considerato un gioiellino a sé per carica emotiva e spunti di riflessione? Per saperlo, non resta che attendere l'uscita della serie il 7 maggio!



Trying, Stagione 2 (14 maggio 2021)

Molto diversa per tono e argomento, la serie Trying, di ritorno su Apple TV+ il 14 maggio, mescola ironia e contenuti drama in un formato di facile fruizione. Lo show Apple racconta i tentativi di Jason (Rafe Spall) e di Nikki (Esther Smith) di diventare genitori. Quando i due scoprono di non essere in grado di concepire, tentano la via dell'adozione, facendo i conti non solo con le difficoltà burocratiche della scelta, ma anche con i propri conflitti interni. La prima stagione (qui la nostra recensione di Trying) ruota attorno al senso di inadeguatezza dei suoi protagonisti, costantemente divisi tra il desiderio di formare una famiglia e la paura di non essere all'altezza del ruolo di genitori.

Con un tono leggero, ma un contenuto profondo, Trying è una serie comedy che rispetta la tematica di cui vuole parlare, senza sminuire le difficoltà degli aspiranti genitori, né ridicolizzare i loro tentativi. La buona chimica tra gli attori principali e i personaggi da loro interpretati - capace di smorzare spesso le imperfezioni nella scrittura del prodotto - tornerà a maggio sulla piattaforma Apple, man mano che i due proseguiranno nel percorso di adozione, irto di ostacoli e - probabilmente - di dubbi.