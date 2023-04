Apple TV+, le serie in uscita a maggio 2023: torna Il pianeta preistorico!

Questo mese Apple TV+ non ha badato a spese e ha concentrato la propria offerta sulla varietà e l'intrattenimento. Un pizzico di umorismo qui, una spruzzata di crime lì (senza dimenticare l'immancabile intento educativo delle serie per i più piccoli), ed ecco che il catalogo della piattaforma è pronto ad accogliere storie inedite e alcune nuove stagioni; da Silo con Rebecca Ferguson a Città in fiamme, passando per High Desert con Patricia Arquette al grande ritorno de Il pianeta preistorico. Ad attendere gli abbonati sarà un maggio ricco di sorprese e di emozioni! Non perdetevi inoltre le uscite seriali di maggio 2023 su Netflix e le serie Sky e NOW di maggio 2023!



Silo (5 maggio)

La nuova ondata di serie tv in arrivo su Apple TV+ si aprirà il 5 maggio con un titolo distopico, Silo, ideato e scritto da Graham Yost. A tenere le redini di questa storia carica di mistero e tensione sarà Rebecca Ferguson (recentemente vista in Dune, di cui vi riportiamo la nostra recensione), nei panni dell'ingegnere Juliette, una donna che si trova a indagare sull'omicidio di una persona molto vicina a lei, e che dovrà fare i conti con ciò che comporta scavare alla ricerca della verità.

Ad affascinare gli spettatori sarà anche il particolare worldbuilding, ispirato alla Trilogia del Silo, una serie di romanzi divisa in tre parti (Wool, Shift e Dust), scritta da Hugh Howey. In un contesto postapocalittico l'umanità è infatti stata decimata e gli ultimi diecimila individui rimasti sulla Terra vivono all'interno del Silo, una città sotterranea, profonda un miglio. Questa loro condizione li tutela da un'atmosfera esterna divenuta ormai tossica, ma li costringe a sottostare a una rigida gerarchia, a regole limitanti e a un controllo ferreo delle risorse. Nel cast di Silo, accanto a Rebecca Ferguson, ci saranno anche Harriet Walter (Succession), Rashida Jones (Parks and Recreation), David Oyelowo (Selma) e Tim Robbins (Mystic River).



Professione spia, stagione 2 (5 maggio)

Per i bambini e i ragazzi dall'indole avventurosa, Harriet e la sua inguaribile curiosità torneranno il 5 maggio su Apple Tv+ con i nuovi episodi di Professione spia, e tanti misteri tutti da scoprire. Liberamente ispirata al libro Professione? Spia! di Louise Fitzhugh, questa serie - creata da Will McRobb - segue le vicende di Harriet (a cui presta la voce Beanie Feldstein), una ragazzina di 11 anni amante della scrittura. La sua costante ricerca di una nuova storia da raccontare la porta a lasciare libero sfogo alla propria curiosità e a voler capire tutto il possibile del mondo che la circonda.

Della trama della seconda stagione di Professione spia si sa ancora poco, ma le anticipazioni suggeriscono che per Harrier siano in arrivo tante nuove avventure da vivere assieme agli amici e all'inseparabile blocco per gli appunti, nel tentativo di realizzare il proprio sogno più grande!



Città in fiamme (12 maggio)

Su Apple TV+ a maggio c'è spazio anche per il genere crime, incarnato dalla nuova serie City on Fire, creata da John Schwartz e da Stephanie Savage. Anche in questo caso ci troviamo di fronte all'adattamento seriale di un libro, l'omonimo romanzo scritto da Garth Risk Hallberg.

Un crimine viene commesso al Central Park di New York. La giovane studentessa Samantha viene trovata assassinata a colpi di pistola il 4 luglio 2003, in circostanze misteriose. Non ci sono testimoni e i pochi indizi a disposizione mettono in difficoltà le autorità. Le indagini svelano però dei legami insospettabili tra l'omicidio e alcuni strani incendi avvenuti in città. Ma chi è davvero il responsabile di ciò che è successo? Esplorando la scena musicale di downtown e l'ambiente benestante dell'uptown, gli investigatori scoprono una fitta rete di segreti, che potrebbero condurli sempre più vicini alla verità.



High Desert (17 maggio)

Non c'è offerta seriale che si rispetti senza una buona comedy. Questo mese Apple TV+ accontenta gli amanti dell'umorismo nero con High Desert, dark comedy creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe e prodotta da Ben Stiller.

Gli otto episodi di cui High Desert si compone raccontano la vita di Peggy (Patricia Arquette), una donna tossicodipendente di Yucca Valley in California, che vive il lutto per la morte della madre come un'occasione per ricominciare da capo, a partire da una nuova professione. Peggy decide infatti di diventare un'investigatrice privata, dando così vita a situazioni paradossali che gli abbonati potranno gustare il 17 maggio con le prime 3 puntate, seguite da un nuovo episodio ogni mercoledì. Nel cast accanto a Patricia Arquette troveremo anche Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Rupert Friend e Keir O'Donnell.



Stillwater, stagione 3 (19 maggio)

Il 4 dicembre 2020 Apple TV+ ha accolto nel proprio catalogo una serie animata per bambini incentrata sulla gentilezza e sulle emozioni: Stillwater. I protagonisti sono tre fratelli, Michael, Addy e Karl, che instaurano un forte legame con il vicino di casa, un panda cortese e tranquillo di nome Stillwater. Grazie a una filosofia di vita rilassata e la capacità di trarre insegnamenti da ogni situazione quotidiana, Stillwater aiuta i tre fratelli a gestire le emozioni, positive o negative, dispensando consigli e sagge parabolee sottolineando l'importanza di approcciarsi al prossimo con gentilezza e comprensione.

Il 19 maggio la terza stagione di Stillwater è in arrivo con nuovi episodi, che esplorano con bellissime animazioni e un linguaggio semplice il tema della mindfulness e dell'emotività assieme ai bambini, evidenziando ancora una volta l'obiettivo della piattaforma di offrire a un target giovanile un prodotto didattico carico di significati e buoni sentimenti.



Il pianeta preistorico, stagione 2 (22 maggio)

Nella storia del nostro pianeta, una delle epoche più affascinanti è quella preistorica. Sebbene milioni di anni ci separino dai dinosauri, queste creature continuano a far parte del nostro immaginario, affascinando e meravigliando appassionati e non, dando vita a film d'azione (come il più recente Jurassic World - Il dominio, di cui potete recuperare qui la nostra recensione) e prodotti d'animazione. Si continua però a sapere poco della reale vita nella preistoria, motivo per cui Apple Tv+ ha deciso di produrre una docuserie dedicata ad essa, e di affidarla alla narrazione di colui che è l'emblema della produzione documentaristica: lo storico e naturalista Sir David Attenborough.

Esordita il 23 maggio del 2022 sulla piattaforma, Il pianeta preistorico ha narrato nella prima stagione il periodo Cretaceo superiore, esplorando la sua fauna e la sua flora attraverso le diverse zone del pianeta e ricreando le creature che le abitavano tramite la CGI. Ad accompagnare ogni episodio non è mancata una colonna sonora emozionale, composta dal grande Hans Zimmer, Anze Rozman e Kara Talve. Il 22 maggio la docuserie tornerà con la seconda stagione, che permetterà agli spettatori di immergersi nuovamente in un mondo appassionante ed emozionante, accanto a piante bizzarre, giganti di terra e di mare e piccole creature apparentemente innocue.