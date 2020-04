Cartoni Animati su Amazon Prime: Serie per Bambini fino a 10 anni

Il catalogo Prime Video, compreso nell'abbonamento ad Amazon Prime, non finisce di regalare soprese per i più piccoli, con moltissime produzioni originali dedicate anche ai bambini fino ai 10 anni. Aumenta l'età, ma rimane l'intento educativo, incentrato più sull'importanza delle relazioni con gli altri e con la famiglia, sullo spirito si squadra e sull'autodeterminazione. Non mancano le sorprese per i genitori, che possono così trascorrere momenti costruttivi con i propri figli, in attesa che passi questo periodo non certo facile per loro. Avete già letto la guida ai cartoni animati su Amazon Prime Video per bimbi fino a 5 anni?



Kung Fu Panda: The Paws of Destiny

Bao, Nu Hai, Fan Tong e Jing sono quattro giovani panda che scoprono una caverna nella quale assobrono accidentalmente il chi di quattro guerrieri leggendari chiamati le Quattro Costellazioni. Chiedono così di essere allenati dal Maestro Dragone Po, che accetta di farlo in segreto nel Villaggio dei Panda. Il malvagio Jindao però si è risvegliato e reclama il chi dei guerrieri leggendari.



Kung Fu Panda: The Paws of Destiny è una duplice storia di crescita; quella di Po, che da allievo diventa maestro di ben quattro piccoli panda, che dovranno a loro volta imparare la via del kung-fu per avere la meglio nella lotta tra il bene e il male, nella quale vengono messi al primo posto l'importanza di credere in se stessi e nelle proprie capacità, del lavoro di squadra e del ruolo di un mentore che indichi la giusta via.



Niko e la Spada di Luce

Niko è l'ultimo del suo popolo e l'unico in grado di sconfiggere le tenebre che stanno trasformando i più innocenti in mostri e riportare così la luce nel mondo grazie alla sua spada di luce magica e all'aiuto di alcuni amici.

Questa produzione originale Amazon immerge i piccoli spettatori nello spirito dell'avventura e li invita ad affrontare le piccole sfide del quotidiano come il protagonista combatte ciò che incontra sul suo cammino: con coraggio e determinazione, facendo affidamento sugli altri, con ottimismo e fiducia in se stessi.



Perduti a Oz

La dodicenne Dorothy viene catapultata con il fedele cane Toto nel mondo di Oz, alla ricerca di Glinda, la strega buona, l'unica in grado di rimandarla in Kansas. Tra amici improbabili ed elementi magici, la strada di Dorothy verso casa è tutta un'avventura.

Perduti a Oz rivisita la storia che tutti conosciamo rendendola ancora più adatta ai bambini, farcendola di azione, avventura e modelli positivi. L'elemento principale di questa storia è la determinazione di Dorothy, che agisce con ottimismo, perseveranza e duro lavoro per raggiungere i suoi obiettivi.



Gortimer Gibbon - La vita a Normal Street

Normal Street è all'apparenza un sobborgo come tanti, ma nasconde segreti che gli amici Gortimer, Mel e Ranger nemmeno sospettano. Tutto inizia con l'eccentrica vicina, la signora Hudspit, che chiede l'aiuto di Gortimer per uno strano progetto. Eventi bizzarri si scatenano da quella richiesta, per tutta Normal Street. Gortimer e i suoi amici vivranno così incredibili avventure.

Gortimer Gibbon - La vita a Normal Street è una produzione originale Amazon accattivante, che trova un forte gancio nei temi dell'amicizia e delle relazioni familiari. Una serie per tutta la famiglia, dove gli adulti riscopriranno con nostalgia la magia delle avventure dell'infanzia e i più piccoli impareranno l'importanza delle relazioni positive, della famiglia e del lavoro di squadra, nonché un'occasione di dibattito tra adulti e bambini sui temi affrontati dalla serie.



Sigmund e i mostri marini

I fratelli Johnny e Scotty trovano insieme alla cugina Ruby un mostro marino arenato sulla spiaggia. Il suo nome è Sigmund e i bambini lo porteranno alla scoperta del mondo umano, nascondendolo allo stesso tempo da Capitan Barnabus, un cacciatore determinato a dimostrare al mondo l'esistenza dei mostri marini.

La serie originale Amazon si basa sull'insolita amicizia tra tre bambini ed un mostro marino. Il rispetto, l'importanza di non giudicare le persone per il loro aspetto e la gentilezza verso gli altri sono i temi cardine di questa produzione. L'aspetto nostalgico della combinazione tra attori e pupazzi rimane una scelta insolita per uno show contemporaneo e stimolerà senza dubbio la nostalgia dei genitori.