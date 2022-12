Il catalogo delle serie Disney+ di gennaio 2023: torna The Bad Batch

A gennaio potremo rituffarci nell'incredibile universo di Star Wars, visto che è in dirittura d'arrivo la seconda stagione di The Bad Batch, serie animata incentrata su un gruppo di cloni alquanto particolari, che riescono a sfuggire dalle grinfie dell'Impero. Restando sempre in tema di graditi ritorni, arriverà anche la seconda season di Reservation Dogs di Waititi, accompagnata dall'inconfondibile umorismo del noto regista. Infine, dopo il grande successo riscosso all'estero, arriverà anche da noi Welcome To Wrexham, incentrata sul club di calcio acquistato dagli improvvisati manager Rob McElhenney e Ryan Reynolds, i quali dovranno cercare di non deludere i loro nuovi tifosi. Oltre alle serie appena citate, entreranno a far parte del catalogo anche tanti altri titoli originali, ed il nuovo anno targato Disney+ sembra quindi iniziare nel migliore dei modi.



Star Wars: The Bad Batch, stagione 2 (4 gennaio 2023)

Nella recensione di Star Wars The Bad Batch, avevamo evidenziato come la serie soffrisse a causa di alcuni difetti derivanti da una trama poco entusiasmante che non riusciva a brillare, per un titolo animato che mostrava anche alcuni spunti positivi riguardanti soprattutto l'affascinante universo narrativo di contorno alla storia.

Il gruppo di cloni speciali protagonista della vicenda principale ora è pronto a tornare, e ad attenderli ci saranno nuove missioni che li metteranno a dura prova. Ovviamente, considerando che stiamo parlando di di Star Wars, ci aspettiamo qualche interessante retroscena sul periodo in esame che possa ricollegarsi alla saga principale, e chissà se la Bad Batch riuscirà a portare a termine questo compito.



Reservation Dogs, stagione 2 (4 gennaio 2023)

La serie di Taika Waititi e Sterlin Harjo è pronta a fare il suo ritorno, riportandoci a seguire i giovani protagonisti nel loro viaggio alla scoperta di se stessi, tra un luogo nel quale non trovano spazio, ed una cultura affascinante legata alle sue origini.

Come scrivevamo nella recensione di Reservation Dogs, l'ottimo cast, il setting affascinante, e la frizzante ironia che contraddistinguevano la storia, erano gli elementi principali di un racconto che, grazie alla freschezza dei suoi protagonisti, ci aveva convinti. Dopo gli eventi del finale di stagione precedente, ora finalmente scopriremo il percorso intrapreso dai personaggi, in una serie che sicuramente saprà sorprenderci nuovamente.



Welcome To Wrexham, stagione 1 (25 gennaio 2023)

Docuserie sportiva incentrata sull'acquisizione da parte di Rob McElhenney e Ryan Reynolds del Wrexham A.F.C , tra le più antiche squadre di calcio di sempre. Relegata ormai alla quinta categoria, la storica squadra gallese punta tutto sui due nuovi proprietari, i quali, però, non sanno molto di come un club di calcio deve essere gestito, e dovranno quindi farsi aiutare per portare la squadra dove merita.

Considerando la storia del club, i tifosi non vedono l'ora di assistere finalmente ad una svolta, ma il percorso non sarà affatto semplice, in una docuserie che promette di emozionare tutti gli appassionati di questo splendido sport.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a gennaio 2023

Les Amateurs, stagione 2 (4 gennaio 2023)

In seguito ad un terribile incidente, Vincent risponde alla chiamata di un telefono non suo, e, insieme all'amico Alban, si troverà immischiato in una rete criminale dalla quale è difficile fuggire. Dopo l'incidente, la vita dei due non sarà più la stessa, in una commedia che vedrà i protagonisti coinvolti in un'operazione criminale che fino a poco tempo prima non avrebbe neanche potuto immaginare.



Marvel Spidey e i suoi fantastici amici, stagione 2 (4 gennaio 2023)

Le avventure animate dedicate ai più piccoli ripartono da Peter Parker, Miles Morales e Gwen, i quali dovranno affrontare villain iconici come Green Goblin ed Electro, per un titolo che punta soprattutto ai più giovani, cercando di farli immergere nell'incredibile mondo dell'uomo ragno.



Koala Man, stagione 1 (9 gennaio 2023)

Kevin, padre di mezza età della città di Dapto, vuole proteggere la sua famiglia ed i suoi concittadini dalle minacce che incombono sulla cittadina, e per farlo vestirà i panni di Koala Man. L' eroe sembra essere pronto a tutto per combattere il male (sia umano che non), in una serie animata che promette intrattenimento e tante risate.



Ecco a voi i Chippendales, stagione 1 (11 gennaio 2023)

Ecco a voi i Chippendales ci porta a conoscere la storia di Somen "Steve" Banerjee (Kumail Nanjiani), immigrato indiano che riuscì a creare un impero di spogliarellisti di enorme successo. L'imprenditore, per raggiungere il suo obiettivo, ha superato numerosi ostacoli, rimuovendo dal suo percorso tutti coloro che si mettevano in mezzo tra lui ed il successo, per una miniserie di stampo true crime creata da Robert Siegel.



The Resident, stagione 6 (11 gennaio 2023)

Creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, The Resident è un medical drama nel quale seguiamo il Dott. Devon Pravesh, interpretato da Manish Dayal. La vicenda principale è ambientata all'interno di un grande ospedale di Atlanta, e qui seguiremo, tra un'emergenza e l'altra, i vari intrecci che legheranno il personale sanitario tra amicizie, disavventure e relazioni.



NCIS, stagione 19 (11 gennaio 2023)

Gli agenti speciali di un'unità investigativa navale degli Stati Uniti sono protagonisti di un drama procedurale che ha saputo superare brillantemente la prova del tempo appassionando i suoi fan. L'ultima stagione della serie sbarcherà su Disney+ l'11 gennaio, accontentando tutti coloro che nel tempo hanno apprezzato NCIS.



Chasing Waves, stagione 1 (11 gennaio 2023)

Un quadro sul mondo del surf giapponese, grazie al quale impareremo a scoprire i vari metodi utilizzati dai grandi surfisti nipponici, in uno scontro culturale tra tradizionalisti ed innovatori.



Little Demon, stagione 1 (18 gennaio 2023)

Laura e Chrissy cercano di condurre una vita normale nel Delaware, ma la prima è rimasta incinta di Satana, mentre la seconda, nata dal particolare rapporto appena menzionato, è l'anticristo. Una coppia quindi alquanto particolare, che si troverà ad affrontare lo stesso Satana, voglioso di riprendersi ciò che è suo, in una sitcom animata creata da Darcy Fowler, Seth Kirschner e Kieran Valla.



Criminal Minds: Evolution, stagione 1 (18 gennaio 2023)

Il noto drama procedurale Criminal Minds riparte cambiando pelle, portandoci a seguire alcuni agenti protagonisti di una caccia ad una pericolosa rete di serial killer, in un racconto che promette di rendere giustizia alla serie madre.



NCIS L.A., stagioni 1 -13 (18 gennaio 2023)

Spinoff della serie NCIS - Unità anticrimine, NCIS L.A. vede protagonista una squadra speciale di Los Angeles, in un racconto che intreccerà i tanti casi da risolvere ai rapporti che si svilupperanno nel corso degli episodi. Visto che Disney metterà a disposizione ben 13 stagioni della serie, se volete recuperarla questo è sicuramente il momento giusto, soprattutto se amate il genere.



Extraordinary, stagione 1 (25 gennaio 2023)

Tutti i ragazzi che superano i 18 anni di età acquisiscono poteri, ma Jen, nonostante ne abbia compiuti 25, non ha ancora acquisito nessuna abilità speciale. I suoi coinquilini Carrie e Kash, aiutati dal gatto Jizzlord, cercheranno di tirarla su di morale, mentre Jen inizierà un percorso di crescita personale che le farà capire che forse anche una vita senza poteri può essere straordinaria come le altre.



American Crime Story, stagioni 1-3 (25 gennaio 2023)

Serie antologica nella quale vengono ripercorsi alcuni importanti eventi di varia natura, a partire dal caso O. J. Simpson, fino all'assassinio di Gianni Versace, per momenti iconici che hanno segnato la storia del recente passato. Come scrivevamo nella recensione di American Crime Story: Impeachment, la terza stagione, nonostante la presenza di Ryan Murphy, non ci aveva convinti del tutto, anche se il cast di grande livello riusciva a sostenere in modo egregio la scena.