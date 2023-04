Il catalogo serie TV Disney+ di maggio 2023: torna Star Wars: Visions!

Gli ultimi mesi della piattaforma Disney+ sono stati indubbiamente dominati da titoli di grande richiamo legati a saghe del calibro di Star Wars, e la nostra recensione di The Mandalorian 3 ne è un chiaro esempio. Restando sempre in tema Star Wars, anche il prossimo mese avremo una serie legata a questo incredibile universo narrativo, visto che tornerà Star Wars: Visions, che questa volta andrà a coinvolgere diversi studi d'animazione provenienti da tutto il mondo. Per quanto riguarda invece le novità, A Small Light andrà ad approfondire una storia vera ambientata nel corso della seconda guerra mondiale, mentre l'inquietante The Clearing sarà incentrata su un culto oscuro che andrà a colpire i protagonisti. Infine, tra i titoli di maggior spicco, Ed Sheeran: Oltre la Musica sarà senza dubbio un appuntamento imperdibile per tutti i fan dell'artista, per un mese di qualità nel quale ci sarà spazio anche per tante altre produzioni Disney.



A Small Light, stagione 1 (2 maggio 2023)

Basata su una vicenda realmente accaduta, Small Light farà luce su uno dei momenti più bui della storia, portandoci a seguire l'iniziativa di Miep Gies (Bel Powley) e del marito Jan (Joe Cole), che decisero di aiutare le famiglie Frank, Van Pels e Pfeffer, nascondendole ai nazisti in un alloggio segreto.

Una decisione sicuramente molto coraggiosa, che però mise in pericolo i due, e che qui rivive in una miniserie che sarà sicuramente contraddistinta da un'atmosfera particolarmente tesa ed ansiogena, in una lotta per l'umanità che fu un tassello importante nel corso della seconda guerra mondiale.



Ed Sheeran: Oltre la Musica, stagione 1 (3 maggio 2023)

La musica di Ed Sheeran sin dal suo primo esordio ha appassionato milioni di persone, ma come spesso accade la popolarità dell'artista ha forse messo in ombra la persona che è dietro a tutto.

In questa docuserie, Sheeran sceglie quindi di mostrarci un dietro le quinte che andrà non solo a toccare i suoi spettacoli dal vivo, ma che promette di mostrarci uno spaccato della sua vita, dando spazio anche ad alcuni momenti difficili che lo hanno costretto a prendere decisioni importanti che hanno poi segnato il suo futuro. Se amate la musica di Ed Sheeran, dopo questa docuserie molto probabilmente amerete anche la persona che c'è dietro, compresa la sua sua esistenza fatta di ostacoli e grandi sogni.



Star Wars: Visions, Vol.2 (4 maggio 2023)

Nella nostra recensione di Star Wars Visions avevamo sottolineato le grandi potenzialità dei corti che andavano a comporre la prima season, soprattutto grazie ad un impatto visivo notevole che in alcuni casi si sposava ad una narrazione dal respiro epico. Vista la natura antologica dei corti di questa serie, è inevitabile che non tutti gli episodi riescano alla perfezione, ma è innegabile il fascino derivante dalla fusione di un universo come quello di Star Wars al talento dei vari studi d'animazione giapponese che vi hanno preso parte, per un risultato finale di ottimo livello che dovrà provare a ripetersi in questa seconda stagione.

E approfondendo proprio i nuovi corti in arrivo, questa volta il titolo sembra puntare ad un progetto dal respiro ancora più internazionale, andando a coinvolgere studi d'animazione da diversi paesi, ovvero: El Guiri (Spagna), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Aardman (Regno Unito), Studio Mir (Corea del Sud) Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D'art Shtajio (Giappone) e Triggerfish (Sudafrica).



The Clearing, stagione 1 (24 maggio 2023)

Diretta da Jeffrey Walker e Gracie Otto, e basata sul libro di J.P. Pomare, The Clearing ci mostra l'aspra lotta di una donna contro il suo passato, nel tentativo di quest'ultima di sconfiggere non solo i suoi demoni, ma per prevenire anche la cattura del suo bambino per mano di un misterioso e pericoloso culto.

Per quanto riguarda il cast, tra gli altri saranno presenti Miranda Otto, Teresa Palmer e Guy Pearce, per una vicenda che cela oscuri segreti rimasti a lungo nascosti, che a quanto pare sembrano essere ispirati ad una storia vera.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a maggio 2023

Grown-Ish, stagione 5: seconda parte (3 maggio 2023)

Lo spinoff di Black-ish, giunto ormai alla sua quinta stagione, segue le vicende di Zoey, la figlia maggiore dei Johnson, protagonisti dello show principale. Nello specifico assistiamo alla quotidianità del college dove la ragazza studia, in un percorso che però vive di diversi alti e bassi. Inoltre, dopo la conclusione della serie madre, è importante sottolineare l'approdo di Andre 'Junior' Johnson, interpretato da Marcus Scribner, il quale dopo qualche apparizione nelle stagioni precedenti ora svolgerà un ruolo molto più centrale all'interno della narrazione di Grown-Ish.



The Muppets Mayhem Band, stagione 1 (10 maggio 2023)

La Electric Mayhem Band, composta da Dr. Denti (Dr. Teeth) alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra principale, Zoot al sassofono e Lips alla tromba, mostra il suo talento e la sua creatività in un percorso nel quale non solo li vediamo esibire, ma dove li seguiremo anche nel corso della realizzazione del loro primo album.



American Born Chinese, stagione 1 (24 maggio 2023)

Incentrata su Jin Wang, adolescente diviso tra scuola e famiglia, American Born Chinese è una nuova serie targata Disney che prende ispirazione dalla graphic novel omonima di Gene Luen Yang, e promette di farci sperimentare una realtà che in questo caso andrà in rotta di collisione con la fantasia. Infatti Jin, nel corso del primo giorno di scuola, incontra un nuovo studente straniero, e in seguito si troverà direttamente coinvolto in quella che sembra una battaglia tra divinità della mitologia cinese, per un universo che fino a quel momento aveva solo immaginato.



The Kardashians, stagione 3 (25 maggio 2023)

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie sono pronti per aprire nuovamente le loro vite private al pubblico, in una serie che ci mostra le discussioni, le relazioni, ed il fiuto degli affari di una famiglia decisa a raggiungere il successo.



Wild Life: Una Storia D'amore, stagione 1 (26 maggio 2023)

Dopo un passato imprenditoriale di grande successo, Kris e Doug Tompkins si lasciano alle spalle le loro carriere per dedicarsi completamente ad una nuova causa, ovvero la creazione di parchi nazionali in Cile e Argentina. Tra interviste, panorami mozzafiato, e toccanti storie, Wild Life ci mostra l'importanza della natura che ci circonda, per un racconto che non vi lascerà indifferenti.