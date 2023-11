Il catalogo delle serie TV Prime Video di dicembre 2023: grandi ritorni!

Prime Video sta cercando da tempo di diventare un punto di riferimento per le serie di stampo action/thriller, e Reacher ne è la dimostrazione. E se la prima stagione ha vissuto di alti e bassi, la seconda cercherà sicuramente di sfruttare ciò che aveva funzionato nella precedente tornata di episodi. Infatti, pur non essendo perfetta, la prima season di Reacher metteva in campo una storia avvincente unita ad alcune scene d'azione molto curate, e ci stupiremmo se lo stesso non accadesse nei nuovi episodi, i quali saranno sicuramente ricchi di scontri esaltanti intervallati a un'indagine principale che probabilmente guiderà tutto l'arco narrativo.



Ovviamente per questo ultimo mese dell'anno Prime Video non vanterà soltanto il ritorno di Reacher, ma anche alcune novità, tra le quali l'italiana Gigolò per caso, caratterizzata da un cast di ottimo livello che può far ben sperare per il risultato finale. Un'altra novità del catalogo è rappresentata da I Farad, serie thriller spagnola che ci porterà a seguire una vicenda principale che si trasforma presto in una spirale oscura che rischia di risucchiare il protagonista. Infine, se avete a casa dei bambini piccoli, la seconda stagione di Me Contro Te - La Famiglia Reale potrebbe fare al caso vostro, visto che per il pubblico di riferimento il noto duo è quasi sempre garanzia di successo. Il prossimo sarà dunque un dicembre forse non proprio ricco, ma comunque pronto per dire la sua, soprattutto per la presenza di un titolo di grande richiamo del peso di Reacher.



I Farad, stagione 1 (12 dicembre 2023)

Da tempo Oskar desidera aprire una palestra, ma Sara Farad lo porta ad abbracciare un nuovo mondo, ovvero quello della Costa del Sol. I Farad, conosciuti come una famiglia facoltosa, decidono di aiutare Oskar, ma l'opportunità che gli offriranno sarà abbastanza inusuale, visto che chiederanno al nostro protagonista di entrare nel traffico di armi.

Oskar dovrà quindi prendere una decisione complicata, col rischio di entrare a far parte di un mondo oscuro che può stravolgergli completamente la vita. Infine, dando uno sguardo agli attori presenti, sono confermati tra i principali interpreti del cast Miguel Herrán, Omar Ayuso e Susana Abaitua.



Reacher, stagione 2 (15 dicembre 2023)

Nella recensione di Reacher esaltavamo la capacità della serie di unire delle ottime sequenze d'azione a un lato investigativo semplice ma ben orchestrato, anche se, come scrivevamo, purtroppo il problema principale della serie risiedeva nell'assenza di uno sviluppo reale dei personaggi in gioco, quasi immutabili nel loro carattere e modo d'agire.

Per quanto riguarda la seconda stagione, questa sarà basata su Vendetta a freddo, l'undicesimo libro della serie di Lee Child, e vedremo Jack Reacher (Alan Ritchson) impegnato a contrastare una misteriosa minaccia che rischia di uccidere i membri della sua ex unità dell'Esercito. Per riuscire nell'impresa si farà aiutare da Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) e David O'Donnell (Shaun Sipos), tre suoi ex commilitoni. Un nuovo intreccio che dunque sarà ad alta tensione, per una serie che speriamo possa mostrare nuovamente i muscoli in nuove spettacolari sequenze action incisive e frenetiche.



Me Contro Te - La Famiglia Reale, stagione 2 (20 dicembre 2023)

Il successo del duo formato da Sofì e Luì sembra non avere limiti, e anche se sul fronte qualitativo si potrebbe sicuramente fare qualcosa in più, è innegabile che la loro sia una formula quasi perfetta per il target di riferimento.

Come scrivevamo nella recensione di Me Contro Te - La Famiglia Reale, il debutto seriale dei due ha confermato quanto già era emerso nei capitoli cinematografici, ovvero un prodotto fortemente indirizzato al pubblico dei più piccoli, che purtroppo lascia poco spazio a qualsiasi deviazione dal percorso tracciato, continuando da una parte a ottenere grandi numeri, ma anche confermandosi come eccessivamente superficiale. La nuova stagione andrà oltre il tipico stile delle precedenti opere, o Me Contro Te continuerà sulla sua strada?



Gigolò per caso, stagione 1 (21 dicembre 2023)

Alfonso (Pietro Sermonti) ha da sempre un rapporto difficile col padre (Christian De Sica), ma dopo la malattia di quest'ultimo verrà fuori la verità sul vero lavoro del genitore.

L'uomo, infatti, è un gigolò, e Alfonso era completamente all'oscuro della cosa. Dopo lo shock iniziale, lo stesso Alfonso decide di seguire le orme del padre per superare un momento economicamente difficile, per una situazione resa ancora peggiore dalla relazione in crisi che lo vede sposato ad una moglie (Ambra Angiolini) che non riesce più ad amare come un tempo.



Diretta da Eros Puglielli, Gigolò per caso sarà una comedy divisa in 6 episodi, mentre per quanto riguarda il cast troviamo Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori, Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.