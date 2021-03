Da Riverdale all'Arrowvrse, le serie in arrivo su Infinity a marzo 2021

Finalmente è arrivato il momento dei nuovi episodi di alcune delle serie di maggior successo di Infinity. Dal ritorno di Riverdale, alla quarta stagione di Young Sheldon, per un marzo che porterà nuova linfa vitale alla piattaforma streaming di Mediaset. Per gli amanti degli eroi DC sarà inoltre resa disponibile la quinta stagione completa di Legends of Tomorrow, divisa tra nuovi personaggi e viaggi nel tempo. Preparatevi quindi per un mese segnato da grandi ritorni, che promettono di mettere il turbo ad Infinity, per la felicità dei suoi abbonati.



Legends of Tomorrow, stagione 5 (1 marzo 2021)

Marzo partirà col botto (o con le botte), grazie all'arrivo della quinta stagione completa di Legends of Tomorrow. Le leggende tornano protagoniste di una nuova scoppiettante storia, tra salti nel tempo, scontri e dialoghi sopra le righe, per una serie che spinge meno sulla drammaticità, favorendo un maggiore intrattenimento.

Se avete letto la nostra recensione di Legends Of Tomorrow 5, allora saprete che non ci troviamo dinanzi ad un capolavoro, ma nonostante questo assistiamo ad un racconto che riesce ad alternare fasi più seriose ad altre scanzonate e divertenti; un mix che funziona e sotto diversi aspetti convince.



Riverdale, stagione 5 (5 marzo 2021)

Il teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics riparte da dove si era fermato. Il liceo sta per finire e il ballo di fine anno si avvicina, in questa attesa quinta stagione di Riverdale che prende il via dai capitoli che erano stati lasciati fuori dall'ultima tornata di episodi. Infatti, quello che doveva essere il finale della season precedente, è stato posticipato e inserito all'inizio della quinta, che quindi porterà con sé molte novità.

A quanto pare, la storia includerà anche un salto temporale importante che potrebbe stravolgere gli equilibri e le relazioni che abbiamo imparato a conoscere all'interno della serie. In questo senso, segnaliamo che è stata svelata la trama dell'episodio "Lock & Key" di Riverdale 5, che anticipa alcune tematiche che saranno affrontate in questo nuovo ciclo di puntate. Roberto Aguirre-Sacasa è confermato al timone della serie, così come gli attori Cole Sprouse (Jughead), KJ Apa (Archie), Camila Mendes (Veronica) e Lili Reinhart (Betty). Gli episodi saranno resi disponibili a cadenza settimanale a partire dal 5 marzo e non sarà possibile avere accesso all'intera stagione da subito.



All American, stagione 3 (13 marzo 2021)

Creata da April Blair per l'emittente televisiva The CW, All American ci porta a vivere la corsa verso il touchdown del giocatore di football Spencer Paysinger (interpretato da Daniel Ezra). In questa terza stagione continua il racconto legato alla carriera dell'atleta, tra problemi della vita di tutti i giorni e la voglia di entrare a far parte dell'olimpo del football americano.

Nei nuovi episodi, assisteremo ad un importante salto temporale che andrà a catapultarci all'ultimo anno di liceo di Spencer, nel quale tra difficoltà, relazioni e voglia d'affermarsi, il nostro protagonista cercherà di raggiungere la meta. Oltre a Spencer e all'energico coach Baker (Taye Diggs), ritroveremo: Jordan Baker (Michael Evans Behling), Olivia Baker (Samantha Logan), Tamia "Coop" Cooper (Bre-Z), Asher Adams (Cody Christian), Layla Keating (Greta Onieogou), Laura Fine-Baker (Monet Mazur), Grace James (Karimah Westbrook), Dillon James (Jalyn Hall), Patience (Chelsea Tavares) e infine Darnell (Da'Vinchi).



Mom, stagione 8 (14 marzo 2021)

Quest'ottavo ciclo di episodi si apre con un addio significativo, visto che Anna Faris, interprete di Christy, lascerà la serie. L'abbandono di una delle protagoniste è sicuramente un brutto colpo, anche se Mom potrà comunque contare su Bonnie (Allison Janney), che avrà quindi tutte le luci puntate addosso. Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky e Gemma Baker sono i creatori di Mom, la serie più longeva del network CBS (titolo conquistato dopo la fine di The Big Bang Theory), e chissà se in caso di un ottimo riscontro da parte del pubblico non ci possa essere spazio per un ulteriore rinnovo.

Young Sheldon, stagione 4 (15 marzo 2021)

Il giovane Sheldon torna alla carica nella quarta stagione di Young Sheldon, promettendo nuovamente intrattenimento e tanti approfondimenti riguardanti il passato di uno dei pilastri di The Big Bang Theory. Creata da Chuck Lorre e Steve Molaro, la serie ci porta a seguire l'infanzia di Sheldon Cooper (interpretato da Iain Armitage), in un contesto non molto adatto per un genio di questa portata.

Infatti, il nostro amato protagonista dovrà fare i conti con una famiglia che non riesce a capirlo fino in fondo e si troverà ad affrontare anche qualche situazione poco piacevole, prima di riuscire a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. Per quanto riguarda il cast, sono confermati Zoe Perry come Mary Cooper (madre di Sheldon), e Lance Barber nella veste di George Cooper Senior. Anche in questo caso la cadenza degli episodi sarà settimanale, a partire dal 15 marzo.