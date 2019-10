Da The Walking Dead a Watchmen: le serie TV Sky di ottobre, top 3 e lista

Ottobre è un grande mese per tutti gli abbonati Sky appassionati di serie TV. La finestra autunnale, si sa, è da sempre sinonimo di grandi produzioni, tra appuntamenti ormai considerati fissi e novità di assoluto spessore. Sky è ormai orfana de Il Trono di Spade (Game of Thrones, per gli amici), eppure il palinsesto del colosso internazionale offrirà una sfilza di visioni - delle quali alcune in contemporanea con gli USA - che nessun fan della serialità dovrebbe perdersi.



Abbiamo spulciato il Catalogo Serie TV Netflix di ottobre 2019, abbiamo poi analizzato le uscite Amazon Prime Video di ottobre 2019 e adesso volgiamo lo sguardo a tutte le serie TV in arrivo su Sky (Atlantic e Fox) nei prossimi trenta giorni. Qui di seguito le migliori tre; a seguire, il calendario completo.



1994 (prima TV dal 4 ottobre)

Prosegue il drama politico ideato da Stefano Accorsi: dopo 1992 e 1993, arriva 1994 a partire dal 4 ottobre su Sky Atlantic, con doppio episodio ogni venerdì sera dalle 21:10. Sarà il capitolo conclusivo di una serie che ha riscosso un successo notevole tra il pubblico televisivo italiano.

I nuovi episodi ci porteranno a vivere da vicino gli eventi che segnarono la fine della Prima Repubblica, tra gli intrighi e le inchieste che caratterizzarono la vicenda nota come Mani Pulite. Nel cast Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, Laura Chiarri, Antonio Gerardi e Paolo Pierobon.



The Walking Dead - Stagione 10 (prima TV dal 7 ottobre)

Immancabile, come ormai ogni anno, torna la serie tratta dal fumetto ormai concluso di Robert Kirkman. Con ascolti ormai posizionati ai minimi storici dopo i fasti delle prime season, la produzione targata AMC giunge comunque in doppia cifra.

Torneremo a vivere la storia dei sopravvissuti ormai orfani di Rick Grimes e pronti a salutare persino Michonne, come dichiarato di recente sia dai produttori che dall'attrice stessa. L'appuntamento per i cultori della serie postapocalittica per eccellenza è fissato a partire dal 7 ottobre, con un episodio ogni lunedì sera dalle 22:15 sui canali Fox di Sky.



Watchmen (prima TV dal 21 ottobre)

Tutti i riflettori sono puntati ovviamente su Watchmen, la serie TV che farà da sequel al cinecomic del 2009 di Zack Snyder, a sua volta ispirato al celebre fumetto cult di Alan Moore e Dave Gibbons. La serie è sceneggiata da Damon Lindelof e ci mostrerà le conseguenze di quel drammatico finale nell'opera originale, che lasciò i lettori e gli spettatori col fiato sospeso.

Come avviene con le grandi esclusive in stile Game of Thrones, anche Watchmen sarà trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3:00 del mattino del 21 ottobre, ovviamente in lingua originale con sottotitoli in italiano. La replica verrà poi mandata in onda, sempre il 21/10, alle ore 22:15, per poi giungere una settimana dopo in versione doppiata in italiano. L'appuntamento è sempre sullo stesso lido: Sky Atlantic.



Tutte le uscite Sky di ottobre 2019

1994: come già detto, la serie di Stefano Accorsi inizia il 4 ottobre e terminerà il 25 ottobre, per un totale di 8 episodi trasmessi due alla volta il venerdì sera. Sky Atlantic.



Private Eyes - Stagione 3: su Fox Crime, sempre il 4 ottobre, torna invece la serie investigativa con protagonista l'ex giocatore di hockey Matt Shade.



The Walking Dead 10: i sopravvissuti e la loro lotta contro gli zombie tornano lunedì 7 ottobre alle 22:15 su Fox.



The Deuce - Stagione 3: martedì 8 ottobre, su Sky Atlantic, arriva la nuova stagione incentrata sulle nuove avventure dei fratelli Martino all'alba dell'industria del porno.



Empire - Stagione 6: le nuove avventure della famiglia Lyon faranno il loro debutto su Fox Live mercoledì 9 ottobre in prima TV, dalle ore 22:00.



Succession - Stagione 2: sempre il 9 ottobre una produzione Sky Atlantic, giunta alla seconda tornata di episodi. Un altro prodotto HBO, con Brian Cox.



Extravergine: una serie comedy tutta italiana, diretta da Roberta Torre, che esordirà su Fox e Fox Life dal 9 ottobre.



La guerra dei Mondi: Sky ci porterà su LaEffe la mini-serie adattamento del capolavoro fantascientifico di H.G. Wells. Dall'11 ottobre, ogni venerdì alle 21:10.



Magnum P.I. - Stagione 2: nuovo appuntamento con il reboot della storica serie degli anni Ottanta, dal 15 ottobre in onda su Fox ogni martedì alle 21:00.



Little Murders By Agatha Christie - Stagione 4: da giovedì 17 ottobre arrivano i nuovi episodi della serie francese basata sui celebri romanzi della scrittrice di gialli.



Watchmen: come già detto, l'attesissimo sequel del capolavoro di Alan Moore è in contemporanea con gli USA in v.o. ogni lunedì dal 21 ottobre.



Ballers - Stagione 5: sempre il 21 ottobre, ecco i nuovi episodi della serie con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson!



9-1-1 Stagione 3: dal 22 ottobre, su Fox, torneremo a vivere le avventure in salsa action della serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.



The Resident - Stagione 3: sempre il 22/10 torna su Fox la serie televisiva incentrata sul mondo sanitario.



Grey's Anatomy - Stagione 16: arriva anche in Italia la nuova stagione di una serie che ormai possiamo considerare un cult. Su Fox Life dal 28 ottobre, ogni lunedì dalle 21:00.



This is Us - Stagione 4: Fox Life accoglie la nuova stagione di un fenomeno in perenne crescita, a partire dal 28 ottobre.



What We Do In The Shadows: il 31 ottobre su Fox inizia una nuova serie tutta comedy incentrata sul mondo dei... vampiri!