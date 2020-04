Disney+: i cartoni animati più belli per i bimbi fino a 5 anni

Disney+ rappresenta un'ottima occasione non solo per riscoprire i classici più amati, ma anche per tuffarsi nell'offerta di intrattenimento educativo per bambini. Le serie firmate Disney hanno da sempre accompagnato i più piccoli nella loro crescita, trasmettendo messaggi positivi ed incentivando l'apprendimento attraverso un'offerta divertente e colorata che piace anche ai genitori. Dopo i nostri approfondimenti legati ai migliori cartoni per bimbi su Netflix e le serie per bambini di Amazon Prime Video, ecco a voi i cartoni animati più belli per bimbi fino a 5 anni dal catalogo Disney+.



La Casa di Topolino



Uno dei cavalli di battaglia della produzione originale Disney per i più piccoli. La serie riunisce Topolino, Minnie, Paperino, Margherita, Pippo e Pluto per una. E tutti i più piccoli sono invitati a partecipare alle avventure di apprendimento, musica e divertimento.

La Casa di Topolino è una serie perfetta per i bambini in età prescolare che punta tutto sull'acquisire capacità di problem solving, ricorrendo a conteggi basilari attraverso l'identificazione di oggetti. Il risultato riesce a divertire i più piccoli, coinvolgendoli nel processo di apprendimento grazie alla simpatia di Topolino, che si interfaccia direttamente con i più piccoli incoraggiandoli e congratulandosi per l'ottimo lavoro svolto.



Dottoressa Peluche



Dottie è una bambina speciale; quando rimane sola con i suoi giocattoli, questi prendono vita e lei diventa Dottoressa Peluche,. Tra un cambio batterie, una ricucita e una riparazione,, tutti giocattoli, come l'infermiera Hallie, Draghetto, Bianchina e Nevino, un pupazzo di neve ipocondriaco.

La serie invita i bambini al gioco fantasioso, incoraggiando l'indipendenza e l'intraprendenza, trasmettendo valori come il rispetto degli altri e l'assenza di pregiudizi, e condendo il tutto con buoni consigli per l'igiene personale di base. Dottoressa Peluche è un ottimo esempio per i bambini piccoli, che possono così assistere all'utilizzo del pensiero critico per analizzare le varie situazioni e visitare i pazienti giocattolo, stimolando in questo modo anche l'immaginazione e una maggior fiducia nella figura del medico. Importante anche il ruolo dei genitori e in particolare quello della madre, un vero medico che fornisce consigli pratici e utili per rimanere in salute.



Henry Mostriciattoli

La serie ruota attorno alla vita quotidiana di Henry Mostriciattoli, un mostro giallo che vive con la sua famiglia. Henry ha un migliore amico di nome Denzel con cui trascorre il tempo. Le esperienze di vita quotidiana di Henry con la sua famiglia e i suoi amici portano spesso a problemi, quindi Henry dovrà trovare un modo per risolverli, imparando una lezione preziosa ogni giorno.

Henry Mostriciattoli non rinuncia mai all'avventura ed è sempre pronto ad imparare qualcosa di nuovo. Tratta dall'omonimo libro di Niamh Sharkey, la serie affronta tematiche come il problem solving e l'importanza di un solido rapporto con la famiglia, oltre che con gli amici, presentando modelli positivi e situazioni propedeutiche all'apprendimento.



Jake e i Pirati dell'Isola Che Non C'è



Unitevi allail pappagallo alla ricerca di preziosissimi dobloni d'oro e tesori nascosti. Ma attenti,, pronti a guastargli la festa.

Jake e i Pirati dell'Isola Che Non C'è mescola messaggi sociali positivi, come andare d'accordo con gli altri, al problem solving. I temi principali sono il rispetto, la gentilezza e l'importanza del lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo. I bambini sono poi invitati a far parte della ciurma, partecipando alla conta dei dobloni d'oro ogni volta che un lavoro verrà portato a termine, sprigionando la soddisfazione per aver contribuito alla missione.



Sofia la Principessa



Quando la madre di Sofia, una bambina di 8 anni, sposa re Roland II il sogno della figlia di diventare una principessa si avvera e. Ad aiutarla saranno nientemeno che le principesse Disney evocate da un magico ciondolo posseduto dalla bambina. Inoltre Sofia viene. Ma la vita di una principessa non è tutta rose e fiori e Sofia dovrà presto fare i conti anche con questo.

Sofia la Principessa insegna ai piccoli le gioie che comporta il superare nuove sfide, restando fedeli a se stessi, ma senza dimenticare il valore dell'amicizia, e portando la propria individualità come valore aggiunto, con perseveranza, compassione, lealtà ed onestà. La presenza di altre principesse Disney e dei relativi valori rappresenta una gradita aggiunta, costruendo così un ponte verso la visione delle altre opere in catalogo.



Muppet Babies

In Muppet Babies siamo in compagnia delle versioni fanciullesche di Kermit, Piggy, Animal e di tantissimi altri Muppets, tutti riuniti in una stanza giochi dalla quale viaggiano con l'immaginazione verso avventure eccitanti, utilizzando giochi e costumi per attraversare lo spazio ed il tempo, grazie alla creatività illimitata dei più piccoli.

Reboot del classico di Jim Henson, Muppet Babies pone i più piccoli di fronte a piccoli problemi, che devono affrontare ricorrendo al pensiero creativo, al lavoro di squadra e, in ultima istanza, all'amicizia. Un vero inno all'immaginazione, per viaggiare nel tempo e nello spazio ricorrendo solamente alla propria curiosità e ad un paio di giocatoli. Muppet Babies rappresenta anche un biglietto d'ingresso per il mondo Muppets, con i suoi personaggi indimenticabili e iconici, tra canzoni originali e momenti di svago ed apprendimento che danno nuovo slancio all'universo creato da Jim Henson.



Callie Sceriffa del West

Angolino Simpatico è una graziosa città di frontiera e Callie, una gattina dal cuore grande, ne è lo sceriffo. Insieme al destriero Scintilla e con il suo lazo magico, Callie aiuta tutti, grandi e piccini. Il vice sceriffo Peck e l'amico Toby la affiancano nelle divertenti avventure nel Selvaggio West.



Callie Sceriffa del West insegna ai bambini in età prescolare ad essere buoni amici e onesti cittadini attraverso le sue avventure ambientate del vecchio West. I personaggi sono messi di fronte alla scelta tra fare la cosa giusta o quella più facile, che porta sempre con sé conseguenze negative, trasmettendo ai più piccoli una serie di abilità sociali che possono applicare alla loro esperienza del mondo reale.