Disney+: il catalogo serie TV di dicembre 2021, arriva Boba Fett!

Finalmente è arrivato il momento che i fan di Star Wars attendevano: The Book of Boba Fett arriverà alla fine del prossimo mese, e dopo l'ottima The Mandalorian le aspettative sono alle stelle. Cambiando completamente genere, la docuserie Benvenuto sulla Terra ci guiderà in un viaggio al fianco di Will Smith alla scoperta del nostro pianeta, mentre gli amanti di Paperino e Co. potranno rituffarsi nel fantastico mondo di DuckTales. Franchise di grande successo e serie animate di qualità saranno quindi l'asso nella manica di Disney, che risponde nel migliore dei modi alle tante serie Netflix di dicembre 2021 e alle novità Sky e NOW di dicembre 2021.



Benvenuto sulla Terra, Stagione 1 (8 dicembre 2021)

Docuserie naturalistica targata National Geographic nella quale il grande Will Smith visiterà le meraviglie del nostro pianeta lasciandosi trasportare dagli incredibili paesaggi che la terra nasconde.

Già dal trailer si percepisce la qualità generale del titolo, e le immagini promettono di lasciare tutti senza fiato, facendoci scoprire angoli nascosti di rara bellezza.



DuckTales Stagione 3 (8 dicembre 2021)

Scritta e diretta da Matt Youngberg e Frank Angones, la terza stagione di DuckTales avrà il compito di chiudere nel migliore dei modi questo reboot, e vedendo la durata dell'ultimo episodio (90 minuti) sembra che in casa Disney abbiano voluto fare le cose nel miglior modo possibile.

Le incredibili avventure vissute da Zio Paperone e dai suoi nipoti stanno quindi per concludersi, e i fan sono ansiosi di scoprire cosa ci sarà in serbo per loro nei nuovi episodi che, visti i precedenti, siamo sicuri non ci deluderanno.



The Book of Boba Fett, Stagione 1 (29 dicembre 2021)

La forza scorre potente in casa Disney e, nonostante le polemiche riguardanti la nuova trilogia cinematografica, sul fronte serial la situazione è sicuramente più rosea. Nella nostra recensione di The Mandalorian 2 scrivevamo di come la saga di Star Wars avesse ritrovato se stessa proprio in TV, e anche per questo ora l'hype intorno a The Book of Boba Fett è incontenibile. Ma chi troveremo oltre al già citato cacciatore di taglie? A quanto pare sempre il Boba Fett di Temuera Morrison, con al suo fianco la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen), mentre seguiremo i due mentre combattono per il vecchio territorio di Jabba the Hutt.

Come i fan sapranno tra i nomi coinvolti nel progetto c'è lo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau, e i fan possono quindi stare tranquilli su coerenza e continuità. Le basi per un altro grande successo sembrano esserci tutte, e non resta che aspettare per poter finalmente vedere questa nuova serie live action di Star Wars.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a dicembre 2021

The Big Leap - Un'altra Opportunità, Stagione 1 (1 dicembre 2021)

Un musical che affonda le proprie radici nel genere dramedy e sottolinea l'importanza delle seconde occasioni, lanciando un messaggio importante sul coraggio di non mollare mai, anche e soprattutto quando le cose sembrano non andare per il verso giusto. Lo show è basato sul reality britannico Big Ballet e la forza d'animo dei protagonisti non potrà che coinvolgervi ed emozionarvi.



Miraculous: Le Storie di Ladybug e Chat Noir, Stagione 4 (1 dicembre 2021)

Serie animata franco-giapponese-coreana in CGI creata da Thomas Astruc e Jeremy Zag, nella quale due adolescenti cercano di trovare il giusto equilibrio tra la loro vita da supereroi e quella di tutti i giorni. Un compito all'apparenza banale che in realtà nasconde mille insidie, mentre le due si troveranno a fronteggiare nuove minacce e ostacoli.



L'uomo di Casa, Stagioni 1-9 (1 dicembre 2021)

Mike Baxter (Tim Allen) è il classico uomo vecchio stampo e ha tutte le intenzioni di crescere il nipote allo stesso modo per ricavarne un vero uomo. La serie ideata da Jack Burditt sarà disponibile accompagnata da tutte le stagioni che la compongono e vi strapperà sicuramente qualche sorriso grazie al carisma del suo protagonista.



The Glades, Stagioni 1-4 (1 dicembre 2021)

Poliziesco articolato in quattro stagioni nel corso delle quali seguiamo il detective Jim Longworth (Matt Passmore) nella calda Florida. Originario di Chicago, è stato costretto a trasferirsi dopo una discussione col capo, ma la sua voglia di vivere una vita tranquilla non trova spazio nella realtà, visto che anche nella sua nuova città i crimini sono all'ordine del giorno.



Harrow, Stagioni 1-3 (8 dicembre 2021)

Creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, Harrow ruota attorno ad un patologo legale che ha qualche problema di troppo nel rispettare le autorità. Il dottor Daniel Harrow (Ioan Gruffudd) è pronto a fare di tutto per dare forza alle vittime dei casi che segue, ma il suo carattere gli porterà più di qualche problema.



Vida Perfecta, Stagione 1 (8 dicembre 2021)

Creata da Leticia Dolera, questa serie televisiva comica spagnola esplora il mondo femminile, facendoci seguire gioie, sofferenze e speranze di Maria, Esther e Cristina, tre donne trentenni molto diverse tra loro, protagoniste di un titolo che sa divertire e non si tira indietro nell'affrontare anche tematiche importanti.



Foodtastic, Stagione 1 (15 dicembre 2021)

Che il connubio tra arte e cibo fosse vincente era già risaputo, ma in Foddtastic degli artisti della cucina ricreeranno scene e personaggi dei franchise Disney che saranno interamente commestibili, per gustare l'arte a 360 gradi.



The Wonder Years, Stagione 1 (22 dicembre 2021)

Montgomery, Alabama. Sono gli anni '60 e il mondo è completamento diverso in questa comedy coming-of-age che ripercorre la vita di quel periodo attraverso gli occhi del dodicenne Dean (Elisha "EJ" Williams), tra nostalgia e tematiche relative proprio a quegli anni che ormai sembrano tanto lontani.



Elena di Avalor, Stagione 3 (22 dicembre 2021)

Creata da Craig Gerber, Elena di Avalor è una serie animata statunitense ambientata nel mondo di Sofia la Principessa, incentrata sulla figura di Elena, una futura sovrana di origine latine che avrà il suo bel da fare per mantenere le aspettative di chi la circonda.



Sydney to the Max, Stagione 2 (22 dicembre 2021)

Sydney Reynolds (Ruth Righi) vede la sua tranquilla quotidianità divisa tra casa e scuola, quando dei flashback temporali del 1992 le mostrano il padre Max dodicenne. Assistendo a questi squarci del passato la ragazza rivede la sua attuale quotidianità, rendendosi conto di essere molto simile al padre e comprendendo il vero significato della vita.