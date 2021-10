Disney+: il catalogo serie TV di novembre 2021, ecco Hawkeye!

Il successo delle serie Marvel legate al MCU è sotto gli occhi di tutti, e dopo la nostra recensione di What If...? anche a novembre ci sarà spazio per una nuova serie legata agli eroi della Casa delle Idee, ovvero Hawkeye, che dovrà cercare di sostenere la luce dei riflettori. Molto importante è anche l'arrivo dell'ultima fatica di Peter Jackson, che promette di farci conoscere i Beatles come mai prima d'ora, in una miniserie imperdibile per ogni appassionato. Infine fa il suo ritorno Jeff Goldblum nello show che lo vede come narratore principale di un racconto costruito intorno ad invenzioni e progetti legati al mondo che ci circonda. Come ogni mese ci sarà spazio anche per tante altre novità, eccovi quindi un resoconto delle principali uscite Disney+ di novembre 2021.



Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, Stagione 2 (12 novembre 2021)

Come scrivevamo nella recensione de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, questa docuserie nella sua prima tornata di episodi ci aveva stupiti in positivo sia per i toni leggeri e allo stesso tempo interessanti, che per la narrazione carismatica e coinvolgente dello stesso Jeff.

Per chi non avesse visto la prima stagione, lo show esplora abitudini e invenzioni apparentemente semplici, che qui vengono poste sotto una nuova luce regalando una visione affascinante del mondo che ci circonda. In questo capitolo la nostra speranza è quindi che il titolo si mantenga sugli stessi livelli, regalandoci diverse ore di piacevole intrattenimento.



Hawkeye, Stagione 1 (24 novembre 2021)

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Hawkeye avrà come protagonista Clint Barton (Jeremy Renner), intento a portare a compimento una missione all'apparenza semplice: tornare a casa dalla sua famiglia in tempo per Natale. Purtroppo, come spesso accade gli eroi sono costretti a passare delle vacanze abbastanza turbolente, e Clint si troverà suo malgrado ad affrontare un nemico del passato.

Kate Bishop (Hailee Steinfeld), giovane arciera e fan dell'eroe cercherà di dargli una mano, mentre nel corso delle puntate si farà strada l'ombra dell'organizzazione criminale che intende rovinare i piani di Clint. Nel cast troviamo Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e Alaqua Cox, per una serie che dovrà cercare di proseguire la strada di successo tracciata dagli altri titoli Marvel.



The Beatles: Get Back (25, 26 e 27 novembre 2021)

Miniserie diretta dal grande Peter Jackson divisa in 3 episodi, nel corso dei quali verranno approfonditi i Beatles, portandoci anche sul tetto di Savile Row a Londra, dove ci fu l'ultima esibizione dal vivo del gruppo.

Il lavoro straordinario che si cela dietro questo documentario è il risultato di uno studio meticoloso che ha preso in esame 60 ore di filmati inediti girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, oltre ad un'analisi di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate che erano rimaste conservate in un caveau. Il risultato è quindi un lavoro incredibile che svela i rapporti di amicizia tra i componenti del gruppo, in un viaggio indimenticabile che siamo certi lascerà il segno.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+

What We Do In The Shadows, Stagioni 1-2 (3 novembre 2021)

Secondo spin-off del film Vita da vampiro, la serie è incentrata su Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin (Mark Proksch), quattro vampiri che vivono in una casa a Staten Island. Una troupe vuole creare un documentario riguardante il particolare gruppo, e impareremo quindi a conoscere gli inquilini tra un sorso di sangue e l'altro. La comedy ideata da Jemaine Clement e Taika Waititi è riuscita a catturare l'attenzione grazie alla sua freschezza e comicità, in due stagioni convincenti che non potete lasciarvi scappare. Qui trovate la nostra recensione di What We Do In The Shadows 2.



The Premise - Questioni Morali, Stagione 1 (3 novembre 2021)

Serie antologica creata da B. J. Novak che ci porta a scoprire in ogni episodio una tematica rappresentata da personaggi e storie diverse, in un racconto profondo ed emozionante che cerca di raccontare il mondo attuale tramite le sue storie.



Snowfall, Stagione 1 (10 novembre 2021)

Serie televisiva statunitense creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron che fa vivere l'inquietante epidemia di crack del 1983 a Los Angeles. Lo spacciatore Franklin (Damson Idris), il wrestler Gustavo (Sergio Peris-Mencheta), l'agente Teddy McDonald (Carter Hudson) e la nipote del boss Lucia Villanueva (Emily Rios) sono i protagonisti, in una vicenda oscura e ricca di segreti.



Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, Stagione 1 (12 novembre 2021)

Ispirata al bestseller del New York Times scritto da Beth Macy, Dopesick mette in scena una storia avvincente sulla lotta americana alla dipendenza da oppiodi, una piaga che ha colpito tantissimi americani. Michael Keaton, protagonista e produttore esecutivo dello show, scaverà a fondo nella vicenda, cercando di portare alla luce le cause di una tossicomania che sembra inarrestabile. Una lotta contro le multinazionali che passerà dalla DEA fino a Big Pharma, in una prima stagione che si annuncia molto interessante.



Besos Al Aire, Stagione 1 (17 novembre 2021)

Miniserie spagnola creata da Aitor Gabilondo che prende in esame il periodo del COVID, proponendoci una vicenda ricca di speranza nella quale seguiremo diverse storie d'amore che trovano spazio in uno dei periodi più bui della storia recente.



Marvel's Hit-Monkey, Stagione 1 (17 novembre 2021)

Può una scimmia delle nevi giapponese contrastare la malavita di Tokyo? A quanto pare sì, e lo farà aiutata dal fantasma di un assassino americano, riuscendo ad eliminare uno ad uno i criminali più temuti della città e guadagnandosi la nomea di "killer degli assassini", in una serie animata che non risparmierà scontri e azione.



The Resident, Stagione 5 (24 novembre 2021)

L'eroismo quotidiano degli operatori sanitari protagonisti di questo medical drama sono il fulcro della narrazione, riportandoci all'interno del Chastain Memorial Hospital. In questa quinta stagione inizia a farsi strada la corruzione, che insinuandosi nel sistema sanitario creerà nuovi problemi in aggiunta ai già difficili compiti che ogni giorno mettono alla prova il personale dell'ospedale, alzando la tensione in un clima già abbastanza elettrico.



The Choe Show, Stagione 1 (24 novembre 2021)

L'artista David Choe ci accompagna in un'esperienza unica, facendoci scoprire il suo mondo e la sua arte. Un cammino all'interno di un processo creativo emozionante, nel quale David cerca di traghettarci passo dopo passo.



Grey's Anatomy, Stagione 18 (27 ottobre 2021, un episodio ogni mercoledì)

Il medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) prosegue il suo lungo percorso, poggiandosi su una fanbase ampia e solida che non vede l'ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo. Nel corso dell'ultima stagione era stato affrontato il tema del COVID, che nel racconto trovava ampio spazio, andando a colpire direttamente la protagonista. Ora nei nuovi episodi andremo sicuramente a scoprire il lascito di un'esperienza tanto difficile, e chissà se Grey's Anatomy sceglierà di voltare pagina o seguire la realtà approfondendo ulteriormente la pandemia. Quel che è certo è che, tra alti e bassi, questo è uno dei titoli più longevi in circolazione, e nonostante gli anni trascorsi ci sono tutti i presupposti per poter continuare.